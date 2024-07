“Inaudito”: la reacción de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay a la expulsión de sus embajadores en Venezuela

Maduro cometió un nuevo fraude electoral en Venezuela (EFE/Ronald Peña R.)

Desde un cauto reconteo de votos hasta expresos temores de fraude, la comunidad internacional no tardó en reaccionar a la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, quien contraatacó al retirar el personal diplomático de Venezuela en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Estos siete países latinoamericanos, junto con Ecuador y Paraguay, habían considerado “indispensable” que existieran “garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas”, en un comunicado conjunto publicado la víspera.

Tras el anuncio de la autoridad electoral venezolana, que dio por ganador a Maduro con el 51% de los votos sobre el candidato opositor, Edmundo González Urrutia (44%), representante de la carismática líder María Corina Machado, una ola de descrédito se esparció por varios países, inclusive la ONU, que pidieron un escrutinio de las votaciones.

Gabriel Boric ha sido uno de los líderes más contundentes de la región en contra del fraude de Nicolás Maduro (EFE/ARCHIVO)

En un comunicado, la cancillería venezolana consideró que la posición de esos siete gobiernos “atenta contra la soberanía nacional” y exigió el lunes que se retiren también los diplomáticos de esos países acreditados en Caracas.

Los gobiernos, en distintos niveles, no tardaron en responder:

Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el retiro de sus diplomáticos en Venezuela y puso “en suspenso” las relaciones con Caracas.

Será el caso “hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular”, dijo Mulino en conferencia de prensa.

Ambos países no tienen embajadores, por lo que la relación bilateral se mantiene con encargados de negocios.

Chile

A través de un comunicado en la red X, el presidente Gabriel Boric consideró como inverosímiles los argumentos de Maduro para expulsar a los diplomáticos del país.

“En este caso no hemos hecho más que sostener lo que creemos correcto: que los resultados de la elección sean transparentes y verificables por veedores no comprometidos con el actual gobierno mediante la publicación íntegra de las actas. Hasta el momento en que escribo estas líneas ello no ha sucedido”, replicó el presidente chileno

En el texto, el mandatario apeló a los valores de su gobierno y el respeto a la diáspora venezolana: “Por el bien de los venezolanos de a pie, de toda América Latina, y más allá de las peleas de adjetivos, esperamos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada cumpliendo con los estándares básicos de la democracia.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (EFE/Bienvenido Velasco)

Más temprano, la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ejerce como vicepresidente del país al estar Boric de gira en Emiratos Árabes, indicó que los esfuerzos de Chile se concentrarán en “lograr que las elecciones que hubo hace pocas horas en Venezuela tengan un resultado transparente, validado y se respete la voluntad del pueblo venezolano”.

Perú

En una medida recíproca, Perú ordenó a los funcionarios venezolanos abandonar el país andino “en un plazo no mayor a 72 horas” ante “las graves y arbitrarias decisiones tomadas hoy por el régimen venezolano”, informó en un comunicado.

Argentina

“Argentina no ha roto vínculos con Venezuela. Si ellos lo han hecho, no nos lo han transmitido todavía”, aclaró la canciller argentina, Diana Mondino, al canal LN+.

Al ser preguntada sobre una eventual ruptura de relaciones, contestó que “sería otro disparate a los que Maduro ya nos está acostumbrando”.

“No tiene ninguna lógica pensar que cortando relaciones la situación de ellos podría mejorar”, dijo.

El presidente de Argentina, Javier Milei (EFE/ARCHIVO)

En la embajada de Argentina en Caracas se encuentran refugiados desde hace semanas seis colaboradores de Machado, una situación que Mondino calificó de “compleja” pues “no dan autorización o no contestan o no sabemos qué hacer con las personas que están refugiadas”.

La canciller destacó que “en el caso de que nuestros diplomáticos tuvieran que dejar la embajada, tiene la obligación, el gobierno de Venezuela, de dejarles salir (a los refugiados) con nuestros diplomáticos”.

“Es realmente inaudito”.

Uruguay

Para el gobierno de Luis Lacalle Pou, se trata de una “decisión intempestiva, injustificada, del régimen de Maduro ante una preocupación legítima planteada por Uruguay por el proceso electoral”, dijo a la AFP una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo.

“En las próximas horas se va a estar decidiendo qué va a pasar con la embajadora Silvana Montes de Oca y con el personal diplomático que está en Caracas”, precisó la fuente.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou (EFE/ Alejandro Prieto)

Costa Rica

Según una fuente de la cancillería costarricense, el país centroamericano no cuenta con ningún representante diplomático en Venezuela, por lo que la medida de Maduro no tiene efecto práctico.

La misma fuente asegura que Caracas no tiene representantes diplomáticos, aunque hay dos funcionarios consulares trabajando en un inmueble en la capital San José con un rótulo que reza “Embajada de Venezuela”.

Costa Rica suspendió relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro desde 2020, con el retiro de un funcionario diplomático costarricense y el cierre de la embajada y consulado, que se hizo efectivo a partir del 1 de octubre de ese año.

En 2023, se reanudaron las relaciones consulares, no diplomáticas; pese a que en este momento no hay personal ni diplomático ni consular en Venezuela.

Costa Rica brinda atención desde sus consulados en Panamá, Colombia y República Dominicana.

República Dominicana

El presidente dominicano, Luis Abinader, expresó en X su “profunda preocupación por el proceso electoral en Venezuela, pues la transparencia debe ser la base de su legitimidad”.

El país caribeño no se ha manifestado de momento sobre el retiro de personal diplomático anunciado por Maduro.

(Con información de EFE)