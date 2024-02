Lacalle Pou respondió a las críticas de la vice de Venezuela: “Cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio”

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en Montevideo (Uruguay). (EFE/Alex Gutiérrez)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou ha definido varias veces, incluso desde antes de asumir el gobierno, a Venezuela como una dictadura. La última vez que lo hizo fue este domingo 11, cuando fue consultado en una rueda de prensa sobre el régimen de Nicolás Maduro. “Rompe los ojos, es una dictadura”, dijo el mandatario ante los medios. La reacción en Venezuela no tardó en llegar.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez citó las declaraciones de Lacalle Pou en un posteo que hizo en la red social X, en el que indicó que el presidente uruguayo “tiene cara de lacayo”.

“Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. Que alguien me niegue que es Lacalle Pou? Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y el extremismo no pasarán. Le duela a quien le duela. Venezuela se respeta!! (sic)”, escribió la vicepresidenta en la red social.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una fotografía de archivo. EFE/ Rayner Peña R

El posteo causó el rechazo en el país de dirigentes del oficialismo y hasta del Frente Amplio, la fuerza política de izquierda que es oposición en Uruguay.

El presidente fue uno de los que respondió. Consultado en una rueda de prensa, el mandatario dijo: “Cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio. Ya que están tan interesados en lo que nosotros dijimos, habría que justificar un régimen como el que llevan adelante hace mucho tiempo: presos políticos, elecciones que no son transparentes”.

“Más que el insulto y el agravio, habría que hacer una reflexión de si quiere tener una democracia plena o no”, insistió Lacalle Pou, en declaraciones que brindó al visitar el Carnaval de la ciudad de Artigas.

“No estoy diciendo nada nuevo. Ustedes me han escuchado decir cuando era senador, en distintas cumbres, en organismos internacionales y el otro día me preguntaron y dije lo mismo de siempre. No deberían sorprenderse si ellos son los que llevan adelante este tipo de regímenes”, finalizó el presidente uruguayo.

El exsecretario de Presidencia Álvaro Delgado, en el acto de lanzamiento de su campaña electoral (@beatrizargimon)

Otro de los dirigentes del oficialismo que reaccionó al comentario de la funcionaria venezolana fue el ex secretario de la Presidencia de Lacalle Pou, Álvaro Delgado, quien recientemente lanzó su candidatura presidencial para las elecciones de octubre. “¿Qué rostro, no?”, dijo Delgado sobre los dichos de Rodríguez. “Cuando no hay argumentos, hay insultos”, aseguró.

El postulante dijo que al gobierno de Maduro le debería “dar vergüenza estar todos los días proscribiendo y encarcelando opositores” e indicó que no entiende por qué hay “tanto prejuicio para hablar las cosas por su nombre”. Delgado es el candidato del Partido Nacional con más chances de ganar las elecciones internas y se muestra como una continuidad del gobierno de Lacalle Pou.

El socialdemócrata Mario Bergara, uno de los cuatro precandidatos a la Presidencia por el Frente Amplio, también rechazó los dichos de Rodríguez. El senador señaló que no se debe “aceptar el insulto ni el agravio al presidente”.

Mario Bergara, precandidato por el Frente Amplio en Uruguay (EFE/Raúl Martínez/Archivo)

“Triste episodio el que estamos viviendo con relación a Venezuela. Por un lado, el gobierno uruguayo ha insistido con que es una dictadura y sin embargo envió un embajador. Contradictorio, sin dudas. Pero por más que discrepe con la política errática de nuestro gobierno, no debemos aceptar el insulto ni el agravio al presidente. No es un tema de persona sino de institución”, expresó Bergara en la red social X.

Días atrás, el gobierno uruguayo informó que llamó a consultas al embajador del país en Venezuela, Eber da Rosa, para que dé detalles sobre la situación en el país tras la inhabilitación de María Corina Machado. El canciller Omar Paganini lamentó que el “proceso democrático” que se suponía que iba a atravesar Venezuela se ponga “muy en duda” y cuestionó: “Tenemos más de 20 años de un gobierno cada vez más aislado y autoritario”.