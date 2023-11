Uruguay: la historia que no cierra de la entrega del pasaporte a Marset y por qué para el fiscal parece “una mala comedia venezolana”

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, muestra los distintos documentos que usó Marset para eludir a las autoridades.

(Desde Montevideo, Uruguay) - La entrega de un pasaporte uruguayo a Sebastián Marset fue clave para que el narcotraficante pudiera salir de la cárcel en la estaba en Dubái y luego fugarse para permanecer prófugo de la Justicia. El trámite que se realizó en Uruguay dejó varios flancos abiertos según el fiscal Alejandro Machado, encargado de investigar el asunto.

Cuando en septiembre de 2021 Marset fue detenido, su esposa se comunicó con el abogado Alejandro Balbi para analizar los pasos a seguir. El defensor le sugirió que se contactara con el consulado, pero también movió sus contactos en Emiratos Árabes y Uruguay. Balbi se contactó con el embajador Álvaro Ceriani y con la entonces vicecanciller, Carolina Ache, para consultarla sobre la partida de una valija diplomática hacia Dubái. Pero las comunicaciones entre el abogado y la jerarca es uno de los puntos que “no cierra”, según surge de grabaciones de Fiscalía informadas por El Observador.

Balbi es el presidente de Nacional y conocía a la vicecanciller desde chica porque es sobrina de Eduardo Ache, con quien ha compartido directiva en el club. El abogado primero le envió un mensaje de WhatsApp a Ache, pero recién recibió una respuesta cinco días después, cuando se reunieron en el despacho de la jerarca de la Cancillería.

En ese encuentro, de pocos minutos, no se habló sobre Sebastián Marset, según aseguraron los participantes. El interés de Balbi era saber la fecha de envío de la valija diplomática, pero las explicaciones que dieron no fueron suficientes para Machado.

El abogado de Sebastián Marset, Alejandro Balbi, luego de declarar en la Fiscalía (Captura Subrayado)

“Digo, sinceramente es como una mala comedia venezolana. Le van a decir, los protagonistas, uno le va a decir al otro: ‘¿quién es el asesino?’ Van al corte, cuando vuelve de la pausa le dice: ‘Bueno, vamos a tomar un café’, etcétera. Y no cierra esa parte de la historia”, comparó durante la audiencia en la que interrogó a Balbi.

Machado agregó que las versiones sobre ese encuentro están “reñidas con el sentido común”, pero el defensor de Marset no cambió su posición sobre ese encuentro, de acuerdo a lo informado por le medio uruguayo.

Balbi y Ache insisten que en esa reunión no se mencionó a Marset y sostienen que la única pregunta fue refería a cuándo salía la valija diplomática hacia Emiratos Árabes Unidos, a través de la que el abogado pretendía hacerle llegar el pasaporte a su cliente.

El relato de Balbi en Fiscalía sobre el encuentro Ache, en su despacho, fue el siguiente: “Yo llego, me atiende ella en su despacho. Le digo que quiero hacer una consulta concreta: si ella sabía cuándo salía la valija diplomática para Emiratos Árabes. Me dijo: ‘La verdad que no tengo idea’. Tenía un teléfono interno, llamó a una persona que no sé quién era y le dijo: ‘¿Me podés averiguar cuándo sale la valija diplomática para Emiratos Árabes?’ Y colgó. Seguimos hablando sobre cómo está tu vida, cómo están tus hijos, qué estudiaron y a los 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos o un minuto vuelve a sonar ese mismo interno y era una persona, que no sé quién es, me imagino que una secretaria de ella. (Después) me dice: ‘Salió hoy la valija diplomática’”.

La ex vicecanciller de Uruguay Carolina Ache

Cuando Ache fue a declarar, el fiscal le preguntó si le había consultado a Balbi por qué le estaba pidiendo una reunión. “A cualquiera que se sienta en su oficina, ¿se la proporcionaría (la fecha de la valija diplomática)? Eso es lo que no me cierra. Yo no recibo a nadie en mi oficina si no le pregunta por qué viene”, aseguró.

Otro de los puntos cuestionados de la emisión del pasaporte fue la rapidez con la que se expidió el Ministerio del Interior. El 24 de noviembre de 2021, la entonces cónsul en Abu Dabi, Florencia Prado, fue hasta la cárcel a tomarle los datos a Marset y sacarle la foto necesaria para el pasaporte. Ese mismo día cargó la información en el sistema, el trámite pasó al Ministerio del Interior y al día siguiente el documento estaba impreso.

“Que al día siguiente ya estuviera impreso en Cancillería es algo que yo nunca había visto en mi experiencia consular”, declaró Prado ante la Fiscalía.

El subdirector de Asuntos Consulares de Cancillería, Fernando Pereda, expresó la misma sorpresa. “Esta tramitación la verdad que llama la atención”, declaró y señaló que en general los plazos son “bastante más lentos”.-