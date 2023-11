Un senador uruguayo será sancionado por negarse a presentar la declaración de bienes de su esposa, hija de un magnate ruso

El senador uruguayo Juan Sartori junto a su esposa Ekaterina Rybolvleva (@juansartoriuy)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El senador uruguayo Juan Sartori llevó hasta el límite la exigencia de la presentación de la declaración jurada de su esposa, Ekaterina Rybolovleva, la hija del magnate ruso Dimitri Rybolovlev, el dueño del club Mónaco de Francia. El legislador mantuvo un enfrentamiento con la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), conocida como la “Junta Anticorrupción” de Uruguay, que le exigía la presentación del patrimonio de su esposa, una información que había omitido en todas sus declaraciones.

Te puede interesar: Uruguay reforzará los controles de quienes regresan de Argentina por el aumento del contrabando

Su rechazo a presentar la información motivó que la Jutep resolviera este miércoles 1° declararlo omiso, según informó El País.

Sartori apeló a un recurso de inconstitucionalidad contra la “ley cristal”, que obliga a los funcionarios a presentar la información sobre el patrimonio de sus cónyuges. El argumento esgrimido por el legislador es que con la exigencia de la presentación de los bienes sobre su esposa “se viola el derecho a la privacidad, específicamente a la intimidad y se contraviene el derecho a la seguridad jurídica”, establecido en la Constitución.

Te puede interesar: Los damnificados de Wenance de Uruguay pidieron la extradición del CEO de la fintech, Alejandro Muszak

El recurso que presentó hizo que su caso llegara hasta el Suprema Corte de Justicia, que falló a favor de la Jutep, que había solicitado la información. Pero pese a tener un fallo del máximo tribunal en su contra, Sartori se volvió a negar a presentar la declaración de bienes de su esposa. “Parece que el circo político crece cuando se acercan las elecciones”, escribió el empresario multimillonario en su cuenta de Twitter. “Es arcaico que en pleno siglo XXI se considere constitucional que el marido tenga que obligar a la mujer a hacer algo en contra de su voluntad. Quien cumple la función pública soy yo, no ella”, explicó en la red social.

El senador Juan Sartori durante la campaña electoral de 2019 (EFE/Sarah Yáñez-Richards/Archivo)

La decisión de la Suprema Corte de Justicia le dio a la Jutep la habilitación para intimar a Sartori a que presente la información en un plazo de 15 días. Pero el senador ya había adelantado en sus redes sociales que prefería enfrentar las sanciones antes que “ser parte de un sistema que ya fue”.

Te puede interesar: Los evacuados por inundaciones en Uruguay temen robos en sus casas: “No podés con los rateritos”

Ese plazo que le otorgó la Jutep se cumplió y Sartori no presentó la declaración jurada de su esposa, lo que provocó que sea declarado como “omiso”. El directorio de ese organismo aprobó la resolución por unanimidad (con los votos de los dos representantes del oficialismo y la directora oposición), informó El País. La decisión es el cierre de un proceso administrativo que se inició a mediados de 2022, cuando se abrió una investigación en torno al senador.

Con su omisión, Sartori se expuso a sanciones definidas en la “ley cristal”. Uno de los artículos establece que no otorgar la declaración jurada de la pareja implica que “no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta tanto no se presente la declaración omitida”.

La normativa establece que el legislador podrá tener una retención de hasta el 50% de su salario y prevé una multa de unas 50 unidades reajustables (algo más de USD 2.000).

Juan Sartori es un empresario multimillonario, dueño del Sunderland inglés y senador uruguayo (Action Images via Reuters/Craig Brough)

El medio uruguayo informó que Sartori tiene pensado rechazar la determinación de la Jutep y que maneja como opción presentar un recurso para dejar sin efecto la decisión de la “Junta Anticorrupción”.

En su última declaración jurada, Sartori informó que su patrimonio neto sumaba USD 131 millones. Buena parte de su fortuna corresponde a la participación en tres sociedades. Sus empresas tuvieron mayores ganancias que en el año anterior, por lo que el total de sus activos creció USD 39 millones en ese período.

El casillero del formulario en el que tiene que informar los ingresos de su esposa está vacío y en las observaciones del documento escribió: “Separado de bienes con Ekaterina Sartori según régimen de Suiza con fecha 14 oct 2015″.