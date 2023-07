Elecciones en Ecuador: cómo saber el lugar de votación

Más de 13 millones de ecuatorianos votarán en los comicios extraordinario de agosto de 2023 (Foto AP/Dolores Ochoa)

Existen al menos cuatro alternativas disponibles para que los ciudadanos puedan conocer el lugar donde ejercerán su derecho al voto en las elecciones presidenciales, legislativas y de consulta popular del próximo 20 de agosto en Ecuador. Tras el decreto de disolución mutua expedido por el presidente Guillermo Lasso habiendo de mayo pasado, más de 13 millones de ecuatorianos tendrán la oportunidad de elegir al binomio presidencial, a los 137 asambleístas y manifestarse sobre la explotación petrolera en el Bloque 43 ITT, ubicado en la provincia de Orellana. En el caso de los votantes quiteños, también deberán responder a la consulta sobre el Chocó Andino.

Para conocer su lugar de votación y si fueron seleccionados como miembros de mesa, los ciudadanos pueden recurrir al portal web del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como al aplicativo móvil y al uso de Telegram. También es posible comunicarse al número telefónico +593 23-815-841.

Para realizar la consulta a través del sitio web https://www.cne.gob.ec/, es necesario seguir algunos pasos sencillos. Primero, deben ingresar al portal del CNE y proporcionar su número de cédula. Luego, deben ingresar su fecha de nacimiento siguiendo el formato establecido y completar una validación para confirmar que el consultante no es un robot. Una vez realizado esto, se puede hacer clic en la opción de consulta, lo que permitirá obtener la información sobre el recinto electoral asignado y la eventual designación como miembro de mesa.

Para las elecciones generales anticipadas se utilizarán más de 39 millones de boletas electorales (CNE)

Los ecuatorianos domiciliados en el extranjero votarán de forma telemática, esta es la única forma habilitada para el voto en el exterior.

Para las elecciones anticipadas están empadronados 409.250 ecuatorianos fuera del país, quienes podrán ejercer su derecho al sufragio a través de cualquier teléfono inteligente, computadora o tablet que cuente con conexión a internet. El proceso consta de dos fases: inscripción y votación. Los ecuatorianos en el exterior podrán inscribirse hasta el domingo 20 de agosto, es decir, el día mismo de las elecciones.

El proceso electoral contará con la participación de ocho candidatos presidenciales y sus compañeros de fórmula, quienes fueron designados a través de los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas e inscritos ante el CNE. Las ocho candidaturas están confirmadas tras los procesos administrativos de impugnación.

Isabel de Saint Malo, ex vicepresidenta y ex canciller de Panamá, quien fue designada como jefa de la Misión de Observación Electoral de la OEA (EFE/Bienvenido Velasco)

Para este proceso habrá 1.500 observadores, según ha informado el CNE. Una de las delegaciones más importante es la de la OEA, cuyo secretario ya designó a los observadores para las elecciones generales extraordinarias en Ecuador. Una misión encabezada por la ex vicepresidenta y ex canciller panameña, Isabel de Saint Malo, vigilará los comicios.

En medio de un juicio político en su contra, Guillermo Lasso activó, por primera vez en la historia de Ecuador, el recurso popularmente conocido como muerte cruzada. Esta facultad constitucional permite al presidente disolver el congreso y convocar a elecciones anticipadas. Todo sucedió el 17 de mayo.

Desde entonces el CNE inició con la organización de los comicios extraordinarios. Según la disposición del Ejecutivo, estas elecciones debían prepararse en 90 días. Históricamente, la organización de elecciones en Ecuador toma, al menos, un año.

Luisa González, Fernando Villavicencio, Yaku Pérez, Otto Sonnenholzner, Jan Topic, Xavier Hervas, Daniel Noboa y Bolívar Armijos buscan llegar a la Presidencia de Ecuador

Luego de la fase de inscripción de candidaturas, ocho binomios fueron calificados y ya iniciaron su campaña electoral.

Por el movimiento Revolución Ciudadana, del ex presidente Rafael Correa, participará la ex legisladora Luisa González. El ex asambleísta Fernando Villavicencio es impulsado por el movimiento Construye 25, de la ex ministra de gobierno, María Paula Romo. También, Yaku Sacha Pérez Guartambel, que ya participó en los comicios de 2021, ahora es el candidato de la coalición de izquierda formada por Unidad Popular, Democracia Sí, Somos Agua y el Partido Socialista.

Los partidos Avanza y Sociedad Unida Más Acción (SUMA), así como Izquierda Democrática (ID), de orientación centroizquierda, apoyan al ex vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner. El empresario Jan Topic participa con el apoyo de tres partidos políticos: el Partido Social Cristiano, liderado por el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; el Partido Sociedad Patriótica, del ex presidente Lucio Gutiérrez; y por Centro Democrático, la organización política que auspició al correísmo en las últimas elecciones presidenciales y legislativas del 2021.

Por el movimiento RETO, lista 33, participa Xavier Hervas, un empresario que también participó en las elecciones generales del 2021. El empresario bananero y ex legislador Daniel Noboa Azín también es uno de los candidatos con el respaldo del partido MOVER, ex Alianza País, y el Partido Igualdad Democracia Lista 4. Asimismo, el abogado esmeraldeño, Bolívar Armijos, participa para la Presidencia apoyado por el movimiento AMIGO.

