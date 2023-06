Jan Topic, candidato a la presidencia de Ecuador: “Lasso no tiene palabra”

Jan Topic, empresario de 40 años, se postuló para la Presidencia de Ecuador. (Cortesía)

Jan Topic apareció recientemente en la escena pública cuando su nombre fue mencionado para ocupar la Secretaría de Seguridad del Estado. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, iba a oficializar el nombramiento de Topic pero cambió repentinamente de decisión y lo descartó. Ahora, el empresario ecuatoriano-francés de 40 años aspira al sillón presidencial para culminar el periodo que Lasso dejará inconcluso.

Ecuador vive escenarios de violencia nunca antes vistos. Los índices de homicidios por cada 100.000 habitantes se han duplicado y Esmeraldas, una provincia fronteriza con Colombia, ha sido catalogada como uno de los tres distritos más peligrosos de América Latina, según Insight Crime. Pero el país también pasa por una crisis política interna y Topic duda cuando se le pide definiciones y posiciones políticas.

Cuando se conoció sobre el perfil del candidato, lo que primero se destacó del empresario fue su formación en seguridad, como francotirador y paracaidista, en la legión extranjera francesa, una rama del servicio militar francés. Topic combatió en Siria, también en el conflicto Yibuti y Eritrea, en Costa de Marfil y en Ucrania.

En el Ecuador el apellido Topic no es desconocido. El ahora candidato a la Presidencia, como su padre Tomislav Topic, fungió como accionista de Telconet, una empresa de telecomunicaciones creada en 2010 y que fue contratista durante el gobierno de Rafael Correa. Ambos, padre e hijo, fueron vinculados a las investigaciones del Caso Odebrecht por ser parte, presuntamente, de una red de sobornos gestionada por Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.

Tomislav y Jan Topic.

En el 2019, Jan Topic apareció en los noticieros nacionales por haber protagonizado una pelea con su hermano, Angélico Topic, quien en las imágenes luce golpeado y con el rostro hinchado. Jan Topic ha explicado que se trató de una riña familiar que lamenta.

Con estos antecedentes, Topic anunció su candidatura a la Presidencia del Ecuador y recibió el apoyo de tres partidos políticos: el Partido Social Cristiano, liderado por el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; el Partido Sociedad Patriótica, del ex presidente Lucio Gutiérrez; y por Centro Democrático, la organización política que auspició al correísmo en las últimas elecciones presidenciales y legislativas del 2021.

Para hablar con Infobae, Topic se conectó virtualmente desde Guayaquil. Lucía relajado y empezó el diálogo con una anécdota sobre un viaje con sus amigos al sur del Ecuador. Durante la entrevista hizo algunas pausas para pedir explicaciones sobre las preguntas planteadas y bromeó sobre las expresiones de su relacionadora pública ante sus respuestas.

Esto nos dijo.

– ¿Por qué decidió postularse para la presidencia? ¿Fue después de que su nombre fuera mencionado para la Secretaría de Seguridad del Estado o el deseo de entrar en la política es anterior?

– Obviamente (con la propuesta para la Secretaría de Seguridad del Estado) nace el tema de comenzar a pensar en el ámbito político. Yo nunca nunca había pensado en ser político. Yo provengo de la empresa privada. Me va bien en la empresa privada, pero sí, ahí arrancó.

– Ahora que ya es parte de la boleta electoral, ¿se considera un político? ¿De qué ideología?

– No, no me considero un político porque no pertenezco a ninguna ideología. Hay muchas cosas que yo rescato de algunos partidos políticos, que me parecen admirables pero no podría suscribirme al 100% a ninguna (ideología). Las líneas políticas en este país son atávicas, no del 2023, no enmarcan los problemas reales del Ecuador.

Aún seguimos en la línea Correa vs. anticorrea. Las autoridades siguen echando la culpa a (Rafael) Correa. Ojo, incluso si es verdad, agrega cero valor para encontrar la solución. Ya venimos de un gobierno que se volvió experto en echarle la culpa a un tercero. El camino de ahora en adelante no es enmarcarnos en las líneas partidistas de siempre, porque no creo que agreguen mayor valor a resolver el problema. Lo que sí agrega valor es tener personas técnicamente competentes, que no vayan a robar y que sean valientes. Nada más, indiferentemente de qué color de camiseta usan o usaron…

Jan Topic y Diana Jácome, candidatos a Presidente y Vice de Ecuador.

– Definirse como no-político podría jugarle en contra, considerando que una de las grandes debilidades del actual gobierno, que está por terminar el mandato anticipadamente, fue justamente la falta de operadores políticos que no le permitió instalar un gobierno de coalición y que terminó con la disolución cruzada. Si usted no es político, ¿quién se encargará de eso en caso de que usted llegara a la Presidencia?

– Para entender sumamente bien la pregunta. Cuando me dice “jugarle en contra” es cuándo: ¿durante la candidatura o ya en la Presidencia?

– En general, si usted no es político, ¿quién se va a ocupar de la operación política?

– Si la pregunta va, al menos parcialmente, enmarcada en la candidatura, no creo que juegue en contra. Yo tengo una visión sobre cómo debe manejarse una campaña, y no es ganar votos. Así de simple. Yo creo que todos los candidatos presidenciales se vuelven asesores comerciales, que ven cómo saco votos aquí, qué hago acá, cómo no me peleo con tal persona… Yo veo que el norte de la campaña no es ganar votos, sino decir quién eres, decir qué vas a hacer, ponerle números a lo que vas a hacer y ser honesto en eso.

En la Presidencia o en el tema de alianzas, yo creo que el problema de Lasso no es que no era político sino que no tiene palabra y eso es radicalmente diferente. Tú puedes no ser político pero si eres de palabra, tú puedes negociar con las personas, tú puedes llegar a alianzas… porque en una alianza, lo más importante es que cuando prometes algo, lo cumplas. Lo digo de frente porque no lo escuché, lo viví…

Jan Topic se refiere a la propuesta de Guillermo Lasso para que asumiera como Secretario de Seguridad. Infobae conoció, a través de un alto funcionario del gobierno, que Topic sí fue considerado pero que Lasso desistió luego de que uno de los ministros le increpara que una persona relacionada con actos de violencia familiar y corrupción (en referencia al caso Odebrecht) no podría ser parte del gobierno.

Guillermo Lasso descartó el nombre de Jan Topic para la secretaría de Seguridad, pese a que ya lo había buscado para que asumiera el cargo. (REUTERS/Karen Toro/File Photo)

Topic dijo que se enteró de que no sería nombrado para el cargo cuando la Secretaría de Comunicación de la Presidencia se pronunció en Twitter sobre el tema. Esto luego de que vendiera las acciones en su empresas para poder acceder al cargo. Además, en una anterior entrevista en un medio local, el candidato aseguró que el actual presidente ecuatoriano le dijo que por presiones de sectores políticos y de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador no lo podía nombrar.

El militar prusiano Carl Von Clausewitz, considerado como uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna, explicaba que la guerra no es solamente “un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de la misma por otros medios”. Para Clausewitz, “el propósito político es el objetivo, mientras que la guerra es el medio, y el medio no puede ser nunca considerado separadamente del objetivo”. Al cuestionar a Topic sobre qué lo llevó a la guerra si no es político, su respuesta fue confusa.

– Sobre la ideología, usted ha combatido en algunos conflictos armados y eso es algo que ha resaltado de su perfil. Sin embargo, la guerra es el acto político por excelencia. ¿Si no tiene ideología y si no es político qué lo llevó a la guerra?

– Usted dijo que “la guerra es el acto político por excelencia”, ¿qué significa?

– La guerra es el conflicto entre dos o más países que se expresa en un campo donde no hay más razón que obrar por la fuerza. La guerra no deja de ser un asunto político. Entonces, si usted nunca se ha considerado político o de alguna ideología en especial, ¿cuáles fueron sus razones para ser combatiente?

– Voy a redefinir. La guerra es lo que ocurre cuando la política falla, no cuando la política está en su excelencia, sino cuando al menos la diplomacia falla. Eso pasó en Ucrania. Para ponerle números, donde estoy yo, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es peor que en muchos lugares en el mundo que están en conflicto. Estamos peor que muchos lugares donde hay guerra, entonces estamos en guerra.

Yo me desespero y me indigno cuando hay cosas que están flagrantemente mal hechas y que está en tu competencia poderlas hacer bien, veo muy cómodo quedarse en Twitter criticando. Si tienes la capacidad de hacerlo, debes hacerlo… Lo que movió ir a la guerra es que si puedes ayudar, debes ayudar.

Jan Topic es miembro de la legión extranjera francesa y ha combatido en algunos conflictos bélicos.

– Para una persona que tiene formación militar, ¿considera que hay otra forma de resolver los conflictos que no sea por la fuerza?¿Cuándo es necesario usar la fuerza?

–Si tienes que defenderte, tienes que defenderte. Yo no soy fan de atacar a nadie, pero si están vulnerando tus derechos, tienes que defenderte. No quiero ser dramático pero tienes a 18 millones de ecuatorianos secuestrados por 50.000 pandilleros, eso está mal.

– Hablando de la situación que se vive en Ecuador, en caso de llegar a la Presidencia tendrá 18 meses en el poder. ¿Cuáles serán los principales ejes en los que trabajará y cómo los ejecutaría?

– ¿En qué materia?

– Los principales ejes de sus propuestas… Me imagino que la seguridad es uno. ¿Cuáles son los otros en los que quisiera enfocarse? Ecuador tiene varias problemáticas que no se pueden resolver en 18 meses. Dígame los tres principales ejes que usted se ha planteado.

–Hablemos de lo que tienes que resolver: reestructuración de deuda, el tema de El Niño, el tema de la seguridad… En seguridad tenemos cuatro categorías de acción: control fronterizo, porque es ridículo querer hacer requisas en todo el territorio pero no cerrar la llave en Perú de cómo entra el armamento ilegal (...) Dos, tienes el tema carcelario. Se han encontrado cerditos en la cárcel, gallos de pelea. No, eso está mal. No se puede querer controlar 80,000 km2 cuando no hay control en 36 cárceles. Tres, control del equipamiento de la Policía y de las Fuerzas Armadas, es elemental y económico por ejemplo poner un GPS a los vehículos de la Policía, así puedes saber si los operativos se realizan en los lugares donde son necesarios. Cuatro, integración de la inteligencia: no hay bases de datos significativas.

En materia económica se viene duro. Son casi USD 8 mil millones en reestructuración de deuda; USD 1.200 millones que se pueden perder por el Yasuní… Además de lo que nos cueste luchar contra (el fenómeno de) El Niño y reestructurar la parte vial luego del niño. Lo que se viene es mejorar nuestro poder de renegociación de la deuda, sea con quien sea, con base en retomar el tema de inspecciones, estudios (sobre la producción petrolera).

Ecuador vive una escalada violenta sin precedentes.

– ¿Tiene pensado quiénes podrían ejecutar las políticas públicas que le ayudarían a cumplir con esas propuestas? ¿Quién sería su ministro de defensa o del interior, quién estaría encargado de la secretaría de seguridad y en el tema político quién sería el ministro de gobierno?

– Sí, ya tenemos algunos vistos, pero queremos hacer las cosas radicalmente ahora. Yo voy a lanzar un proceso de selección abierto para todos los ministerios, para todas las secretarías y que gane el mejor.

–¿Cómo lo sistematizaría? Para poder hacer el proceso abierto y recibir todas esas carpetas, ¿cuál sería el mecanismo?

– (...) Tenemos una empresa que hace temas de e-market y e-comerce, que integran la parte laboral y nos darían el código gratis (software) y usaríamos esa plataforma para la parte de entrevistas virtuales y presenciales, revisión de currículums. Lo importante es que queremos dejarlo abierto al público… Si lo haces transparente, con meritocracia, basado en puntaje, minimizas la posibilidad de tener un Diego Ordóñez (Topic se refiere a uno de los secretarios de seguridad de Lasso que asumió el cargo sin tener experiencia en esa área).

– Usted vendió sus acciones de sus empresas, según dijo, pero ¿cómo evitará que existan conflictos de interés si usted llega a la Presidencia? Me refiero a los contratos con el Estados que puedan tener empresas con las que usted haya estado vinculado o que su familia esté vinculada.

– Por mi parte es simple. Ya no tengo vinculación con ninguna de las empresas pero más allá está la promesa de que ninguna de las empresas le vendan un dólar al gobierno de Ecuador… La decisión es tajante.

–Desde que se anunció su candidatura se lo ha visto muy activo en las redes sociales, incluyendo publicaciones que califican como falsa a la información emitida por algunos periodistas. Incluso Fundamedios alertó que uno de sus abogados pidió a un medio digital que bajaran una nota que emitió la televisora Teleamazonas hace varios años sobre la pelea que usted tuvo con uno de sus hermanos, argumentando que esto afecta a su imagen. Sin embargo, cuando usted decidió postular se volvió una persona pública que está sujeta a un mayor escrutinio, ¿la prensa tendrá garantías para ejercer su trabajo si usted llega a Carondelet y no le gusta que lo cuestionen?

–¿Quién ha dicho que no me gusta que me cuestionen?

Jan Topic ha calificado a algunos contenidos emitidos por periodistas y medios como engañosos o falsos. Estos contenidos se refieren a sus empresas familiares.

– Lo de su abogado es sorprendente. ¿Lo mismo que le pidió al medio digital le va a pedir a Teleamazonas? Que bajen esa nota de hace cinco años. Esa noticia es pública y aparece entre los primeros resultados en Google sobre su nombre.

– Prefiero que si cualquier ecuatoriano me va a criticar sea con información veraz… Porque si no hay mala fe estás sesgando el debate (…) Yo creo que en las profesiones hay un código de ética, en el periodismo también, donde lo que tú buscas es hacer reportería sobre la verdad. Los reporteros deberían estar felices porque les estoy diciendo que la información que están publicando es falsa porque estoy ayudándoles a decir las cosas que son ciertas… Hay gente que critica, con justa razón, que Rafael Correa insultaba a los periodistas, pero lo que está haciendo el periodista conmigo es justamente eso: me está insultando a mí, yo no lo estoy insultando. Educadamente le estoy diciendo: “señor lo que usted está diciendo es falso. Aquí está la evidencia”...

Sobre el abogado, lo que pidió fue el derecho al olvido, que se pide cuando la información no resultó ser cierta o que no rindió frutos después de la investigación. Fue un error, el abogado actuó sin que yo consienta esa acción. Me enteré por Fundamedios y le pedí al abogado que desista.

Yo estoy a favor de que la prensa sean tus auditores, pero a título personal prefiero que la información sea verdad.

– Lo han comparado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿usted se siente a gusto con esa comparación? ¿Cree que la política de Bukele se puede aplicar en el Ecuador?

–Depende de qué política. Hay políticas que a mí no me gustan. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con este decreto que sacó Bukele volviendo ilegal cierta simbología en los tatuajes. Tengo los hombros y la espalda tatuados. Yo sería el primero en ir preso.

Sí estoy de acuerdo con Bukele en que tiene claridad en los conceptos. El tipo la tiene clara. No veo que aquí tengamos claros estos conceptos. También estoy de acuerdo con su determinación.

–¿A qué se refiere con la claridad de conceptos de Bukele pero no hay en Ecuador?

–Por ejemplo, cómo un presidente se pasa quejando de los fiscales, de los jueces, pero no tiene control de las cárceles. Una vez que se define quién va o no preso, lo siguiente es la cárcel pero no tienes control. (Eso) no tiene mayor sentido lógico… La claridad de conceptos de saber cómo y dónde atacar no existe. No tienen la más mínima idea. El plan de control territorial de Bukele es brillante.

A Jan Topic se lo ha comparado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. (REUTERS/Jose Cabezas)

–En el caso de Bukele, sobre todo en el panorama internacional, se lo ha cuestionado porque, aunque los indicadores de seguridad se pueden ver bien, se han denunciado violaciones a los Derechos Humanos. ¿Qué opina sobre la garantía a los Derechos Humanos en el combate a esas mafias?

–Un presidente se debe a su país, a su constituyente, a su electorado, no al público internacional (sic). Bukele tiene un 90 % de aceptación en El Salvador. Lasso tiene 10 %. Nueve de cada diez salvadoreños lo aceptan y ellos son los más afectados por las políticas de Nayib Bukele. Pueden haber muchos cuestionamientos pero es el presidente más aceptado a nivel de las Américas.

No pueden haber excesos… pero sí mantengo que el mejor mecanismo de garantizar los Derechos Humanos, de todos, no solo de algunos, es el Estado de Derecho. Si uno se va a ciertas áreas de Ecuador, hay anarquía. En un Estado de Derecho respetas a la Policía, a las Fuerzas Armadas, a la autoridad, a las instituciones.

– Si la distribución de la nueva Asamblea Nacional es similar a la que se disolvió, con múltiples partidos, conformada por varias minorías, ¿cómo tender los puentes necesarios con las bancadas para poder gobernar?

–El plan de gobierno no puede depender de terceros. Se puede fortalecer con terceros. Tenemos varios proyectos que quisiéramos que salgan, pero no se puede depender de terceros. El Ejecutivo ejecuta. De las cinco aristas del Estado el que más poder tiene es el Ejecutivo…

Toca hablar con los partidos políticos y con las bancadas, pero hay dos cosas: tener palabra y saber qué negociar y qué no. Hay cosas que yo veo justas y correctas. Si viene un asambleísta y me pide para votar a favor de una ley me pide que construya un puente, ok, todo bien. Pero si viene y me dice “Debes darme una institución”, eso no está bien.

