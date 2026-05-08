Bolivia captó mil millones de dólares en bonos para nutrir sus reservas y reforzar el presupuesto estatal

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, habla durante una entrevista, en La Paz, Bolivia, el 24 de noviembre de 2025 (REUTERS/Claudia Morales)

El Gobierno de Bolivia anunció el jueves la emisión de bonos soberanos por USD 1.000 millones, destinados a reforzar el presupuesto estatal y las reservas internacionales, en medio de la acumulación conflicto sociales en varios frentes abiertos.

Según informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, la administración del presidente Rodrigo Paz cerró “una operación de financiamiento de bonos soberanos en la cual Bolivia pudo recaudar mil millones de dólares de inversionistas calificados internacionales”.

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La operación, realizada a una tasa de 9,45% y con un plazo de cinco años, permitirá que Bolivia “mantenga una presencia regular en los mercados”, afirmó el funcionario. Espinoza sostuvo que los fondos obtenidos reforzarán las reservas internacionales y servirán como “ancla de las expectativas y de la política fiscal y monetaria” del país.

El titular de Economía destacó que la demanda fue cinco veces mayor que la prevista inicialmente, con la participación de “más de 166 inversionistas extranjeros”. A su vez, señaló que “hace seis meses atrás era prácticamente imposible” que el país andino considerara volver a los mercados internacionales, haciendo referencia a las bajas calificaciones de riesgo previas al cambio de gobierno en noviembre pasado.

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Espinoza calificó la operación como “un retorno muy exitoso de la economía boliviana a mercados internacionales de capitales” y sostuvo que esta colocación permite “seguir el rumbo” trazado por el Gobierno de Paz hacia una estabilización de la economía, con el objetivo de mejorar las condiciones para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo.

El logotipo del Banco Central de Bolivia (BCB) se muestra frente a su sede en La Paz el 3 de marzo de 2026 (Aizar Raldes/ AFP)

El ministro subrayó que la reciente emisión de bonos fortalecerá los presupuestos destinados a salud, educación, desarrollo de las regiones e inversión pública. Además, ratificó que la operación “también permite el reforzamiento” de las reservas internacionales netas (RIN), que al primer trimestre del año alcanzaron los USD 3.542 millones.

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Bolivia enfrenta desde hace varios años una crisis económica que se intensificó a comienzos de 2023, marcada por la escasez de liquidez en dólares y la caída de sus reservas internacionales. En ese periodo, las RIN descendieron a 3.148 millones de dólares, lejos del récord histórico de 15.122 millones registrado en 2014.

Cabe recordar que la Fiscalía de Bolivia informó el 28 de abril pasado sobre la detención del ex presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas Ulo, y otros tres ex altos ejecutivos de la entidad, por un presunto daño económico de USD 124 millones vinculado a operaciones irregulares con bonos soberanos.

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El fiscal del caso, Miguel Cardozo, explicó que los cuatro exfuncionarios habrían realizado “transacciones irregulares” en 2024, al vender y comprar bonos “en montos mayores a los establecidos” mientras se desempeñaban en el BCB. La acusación formal es por “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, ya que, según Cardozo, efectuaron al menos “siete intercambios de bonos soberanos con diferentes entidades bancarias”. La investigación se inició tras una denuncia del propio Banco Central.

El ex presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas (REUTERS /Claudia Morales/Archivo)

Los bonos soberanos son instrumentos de deuda emitidos por entidades públicas o privadas con el fin de captar fondos, que posteriormente se colocan en el mercado bajo el compromiso de devolución en un plazo determinado junto con los intereses.

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El caso contra el ex funcionario será evaluado por un juez, quien deberá decidir si corresponde la detención preventiva de los acusados o la aplicación de medidas sustitutivas, según informó la Fiscalía.

Rojas Ulo asumió la presidencia interina del BCB en 2020, tras su designación por el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y permaneció en el cargo durante todo el Gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025).

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(Con información de EFE)