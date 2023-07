Yaku Pérez, candidato a presidente de Ecuador: “No soy corrupto, neoliberal ni populista, nuestro gobierno respetará la madre naturaleza”

Yaku Pérez participa en estas elecciones junto a la académica Nory Pinela.

Con 54 años, Yaku Sacha Pérez Guartambel no es un actor desconocido en la escena política ecuatoriana. Pérez es uno de los ocho candidatos que buscan llegar a la Presidencia de Ecuador tras un ascenso vertiginoso en la coyuntura electoral.

Nacido en la comunidad de Cachipucara, en Cuenca, al sur del Ecuador, Yaku Pérez proviene de organizaciones sociales de base indígena y de movimientos electorales de izquierda posmoderna.

Es el único candidato con una larga trayectoria en el activismo. Entre 2013 y 2019, fue el presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa (Ecuarunari). En el 2017 cumplió con la misma función en la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Para el 2019 ganó las elecciones subnacionales para ocupar el puesto de Prefecto del Azuay y en el 2021, apoyado por el movimiento Pachakutik, obtuvo el tercer lugar en las elecciones presidenciales, ubicándose a 0,3% de votos de distancia de Guillermo Lasso que entró al balotaje y derrotó al candidato del correísmo.

Yaku Pérez ha sido dirigente social. (REUTERS/Santiago Arcos)

Pérez es abogado, tiene una maestría en derecho penal y criminología, una especialización en derecho penal y justicia indígena y un diploma superior en gestión de cuencas hidrográficas y población. Como dirigente social y luego como prefecto participó en las manifestaciones en contra de Rafael Correa y en la protesta de octubre de 2019, en el gobierno de Lenín Moreno.

Aunque su nombre de pila era Carlos Ranulfo, en el 2017 cambió legalmente sus nombres a Yaku Sacha, que significa “agua del monte” en kichwa. El político y abogado está casado con Manuela Picq, académica nacida en Francia con nacionalidades ecuatoriana y brasileña, quien fue expulsada de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa luego de ser apresada sin fórmula de juicio durante una protesta en contra del gobierno en 2015. Hoy Picq es su directora de campaña.

A diferencia de otros candidatos que prefieren no hablar de ideologías, Yaku Pérez no titubea al momento de definirse como un político de izquierda ecologista. En estas elecciones, Pérez compite con el apoyo de una coalición de partidos progresistas que incluye al maoista Unidad Popular, y a los socialdemócratas Democracia Sí, Somos Agua y el Partido Socialista. El partido indigenista Pachakutik también ha expresado su apoyo a Pérez, pero no pudo formalizar la alianza por no haber cumplido a tiempo con los procesos de democracia interna partidaria.

Yaku Pérez y Manuela Picq. (Twitter/ Manuela Picq)

En conversación con Infobae, Yaku Pérez criticó las políticas de Guillermo Lasso y de Rafael Correa, detalló cómo será su política exterior e indicó quiénes se identifican electoralmente con su candidatura. Pérez ofrece respuestas breves, meditadas y de fácil comprensión. Evita ahondar en cifras. Habla con calma y con seguridad.

- En las presidenciales del 2017, Lenín Moreno y Guillermo Lasso se disputaron el balotaje. En ese momento ganó Moreno. Luego en las presidenciales del 2021, usted y Lasso disputaron la entrada al balotaje por una diferencia mínima. Ahora que el Lasso terminará anticipadamente su mandato y considerando que usted ha decidido postular para completar el periodo, ¿cree que ya es su turno de gobernar? ¿Es su turno de llegar a la Presidencia del Ecuador?

- El turno no va a ser mío, el turno es de un pueblo que nunca en su historia ha tenido un representante auténtico. Siempre los candidatos han hablado del pueblo, de la pobreza, pero no han vivido la pobreza como yo la he vivido. Entonces creo que llegó el turno para el pueblo.

Yaku Pérez ha tratado de distanciarse de los polos de la dinámica correísmo vs. anticorreísmo. En las elecciones presidenciales del 2021, Guillermo Lasso era la opción anticorreista. Por su parte, Pérez apostó por un discurso que lo ubicó en el centro de la tendencia electoral, logrando un triunfo histórico del movimiento indígena sobre todo en las curules de la Asamblea Nacional. En estas elecciones, por el contenido de sus respuestas, busca ser una tercera vía.

- Cuando anunció su candidatura dijo una frase: “Ni Correas ni Lassos”. ¿En qué se distingue usted entre estos Lassos y Correas a los que se ha referido?.

-No soy de la derecha neoliberal, del capital financiero especulativo, no tengo un banco, no me debo a las multinacionales de la derecha recalcitrante y, del otro lado, no soy un populista, no soy autoritario. Soy un demócrata. No soy un corrupto, soy honesto. No soy extractivista, soy ecologista y las distancias son astronómicas.

Yaku Pérez compite por segunda ocasión en elecciones generales. En el 2021 fue el tercero en la contienda. (Instagram/ Yaku Pérez)

- En su candidatura hay algunas figuras, como Gustavo Larrea (ex ministro de gobierno de Rafael Correa y fundador del extinto partido Alianza PAIS con el que Correa alcanzó la Presidencia), que fueron parte del del correísmo temprano. ¿Estas figuras también se separaron o tomaron distancia de estos estos personajes de los que usted dice distinguirse?

- Además de Gustavo Larrea estuvieron al inicio Alberto Acosta, Enrique Ayala, Ramiro Ávila Santamaría entre otros, pero al darse cuenta que estaban construyendo un monstruo (se refiere a Rafael Correa) lo abandonaron.

-¿Se considera socialista? Se lo pregunto porque el Partido Socialista Ecuatoriano es uno de los de los partidos que están en la alianza que impulsa su candidatura.

-Yo me considero una persona que profesa y practica la ideología de la izquierda ecologista, de la izquierda que abraza tanto las reivindicaciones históricas pero también las reivindicaciones actuales, como la defensa climática, la defensa de las mujeres, de la Madre Naturaleza, la defensa de las minorías étnicas, LGBTIQ+, de los perseguidos, de los que son de a pie.

-En su candidatura en las presidenciales del 2021 vimos que el voto por el movimiento indígena alcanzó el 25% a nivel nacional. En esta nueva postulación, ¿qué está haciendo para conservar y ampliar ese radio del electorado que vota por el movimiento indígena, considerando que Pachakutik también ha respaldado su candidatura aunque no dentro de la alianza?

-La alianza tiene un mérito de haber logrado aglutinar a cuatro grandes movimientos de las izquierdas en el Ecuador: Unidad Popular, Partido Socialista, Somos Agua y Democracia Sí, pero además ha logrado también recibir el apoyo de Pachakutik y de la Izquierda Democrática en algunas provincias que ya se están pronunciando. Esto significa que ya no tenemos solamente el respaldo de un determinado sector de la sociedad ecuatoriana, sino de varios sectores. Las alianzas las hemos hecho, además de los movimientos y partidos políticos, también con sectores de la sociedad civil, es decir con los educadores, el frente unitario de los trabajadores, los transportistas, incluso con las Cámaras de la Producción de la pequeña y mediana industria de algunas ciudades. Eso nos potencia aún más porque, cuando seamos gobierno, no vamos a dirigir solamente a un reducido grupo sino a los 18 millones de ecuatorianos.

Yaku Pérez utiliza a la bicicleta como su medio de transporte y distintivo de su campaña. (Instagram/ Yaku Pérez)

-En comparación con los otros candidatos, usted es el que tiene mayor perfil político, tanto por su carrera política y electoral, como por su activismo dentro de distintos movimientos sociales, ¿cree que esto es una ventaja considerando que estas elecciones extraordinarias que en Ecuador suceden justamente por una crisis política?

-Yo creo que sí. Me he preparado por algo. Tengo cuatro títulos de cuarto nivel. He sido profesor de varias universidades y he escrito 8 libros. Tengo experiencia en el sector público y me ha ido bien en la Prefectura (de Azuay). No tengo una glosa (se refiere a un acto administrativo que haya causado un perjuicio económico al Estado). No tengo un proceso penal en mi contra. Sí he tenido varios procesos penales, pero por defender el agua y la ecología, por defender los recursos hídricos. Tengo esa ventaja, la desventaja es que no tengo la chequera de los otros candidatos. Pero tenemos legitimidad y eso no se consigue con una chequera.

- Pero otra de las ventajas puede ser la alianza que lo apoya. En elecciones la estructura partidaria es importante para impulsar una candidatura y usted está compitiendo con el apoyo de movimientos cuya estructura partidaria es rigurosa, disciplinada, que tienen militancia…

-Sin duda es una ventaja porque son sectores sociales del país organizados que tienen sus lineamientos claros y que coincidimos. Esto incluso para gobernar va a ser vital para tener una legitimidad y una base social.

-¿Cuáles serán los resultados que usted buscará obtener en estos 18 meses de mandato si llega a Carondelet? ¿En caso de ganar estas elecciones extraordinarias se prepararía para, después de ese año y medio, elegirse para un periodo ya de cuatro años?

-Nuestro objetivo no es llegar a la Presidencia, sino que la Presidencia sea un medio para cambiar las estructuras de nuestra sociedad ecuatoriana. Sin duda los 18 meses no van a ser suficientes, pero sí van a ser suficientes para poder sentar las bases para la edificación del nuevo Ecuador que la mayoría soñamos y anhelamos. Sobre una postulación a una siguiente candidatura todavía no es el momento (de decidir).

El candidato Yaku Pérez fue prefecto del Azuay. (EFE/ José Jácome)

- En caso de ganar las elecciones, ¿buscaría impulsar una consulta popular? ¿Qué temas plantearía en esa consulta?

-Sí, yo voy a plantear unas enmiendas a la Constitución en materia de corrupción. Propondré crear una Defensoría Pública para víctimas, para todas las víctimas. Hoy la tienen los victimarios, pero no las víctimas. Otro tema sería que las fuentes de agua queden libres de minería metálica, limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otros. Habría que presentar a la Asamblea y si la Asamblea no logra sintonizar con las demandas del pueblo habría que llevar eso a una consulta popular.

-Es probable que la nueva Asamblea Nacional que se va a elegir esté conformada de manera similar a la anterior. Me refiero a que podría estar integrada por varias minorías de partidos diversos. ¿Cómo tendería los puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo para no volver a tener la crisis que hemos tenido en este gobierno?

-Primero: nosotros vamos a contar con un espacio parlamentario sólido de 40 asambleístas más o menos. Segundo: no vamos a crear muros sino puentes. A diferencia del actual gobierno no vamos a estar con posiciones de egos ni beligerancia, sino que extenderemos las manos a todos los movimientos que están representados en la Asamblea Nacional, al menos para llegar a unos acuerdos mínimos en materia de crisis delincuencial, corrupción, desempleo, desnutrición crónica infantil.

-¿Ha pensado quiénes podrían conformar su gabinete ministerial, al menos en los principales ministerios como Economía, Defensa, Interior, Gobierno, Exteriores?¿Quiénes serían los titulares de la Cancillería o la Secretaría de Seguridad?

-Hay desde dirigentes sociales hasta académicos. Será un gabinete muy diverso. Procuraremos que sea con paridad de género. No les he pedido autorización para dar sus nombres, pero son personas que tienen una autoridad ética e intelectual.

Yaku Pérez se considera de izquierda, ecologísta. Constantemente comparte fotografías sobre sus recorridos en la naturaleza donde practica yoga. (Instagram/ Yaku Pérez)

-Usted dice que es de la izquierda ecologista, en ese sentido ¿cuál será su política en materia internacional, tanto de comercio exterior como de relaciones Internacionales?

-Trazaremos una línea de cooperación internacional, de complementación, de buscar acuerdos con los países de la región, por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, de armas, de personas, cooperación para luchar contra la corrupción. Buscaremos tender puentes con países de la región y también de la Unión Europea, Norteamérica, todos. No vamos a tener posiciones beligerantes, pero tampoco de sumisión sino de respeto, haciendo valer la soberanía nacional.

-Hace unos meses Ecuador y Argentina vivieron un impasse que hirió las relaciones diplomáticas entre ambos países, ¿usted buscaría arreglar esa relación bilateral para nombrar nuevamente embajadores?

-Hay que procurar tender este tejido internacional con todos los países. Hay que buscar cicatrizar esas heridas que están abiertas, ojalá a través de un diálogo franco sincero con los países.

-En esta línea de su interés por el medio ambiente usted ha dicho públicamente que es necesario dejar los recursos naturales no renovables, como el petróleo, bajo tierra sobre todo en un país tan megadiverso como el Ecuador. En ese sentido, ¿también ha pensado en la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles considerando que a nivel mundial se está debatiendo sobre la necesidad de quitar estos subsidios en beneficio del medio ambiente?

- (Eliminar los subsidios) sería válido en la medida en que logremos elevar el nivel de vida de los siete millones de ecuatorianos que viven en pobreza multidimensional y dos millones de ecuatorianos que apenas sobreviven con menos de dos dólares diarios. Resuelto ese tema, sin duda (eliminaré los subsidios).

El Yasuní es uno de los lugares más biodiversos del planeta y está en la Amazonía ecuatoriana. (REUTERS/Daniel Tapia)

-En estas elecciones, no sólo votaremos por presidente y asambleístas, sino también por la consulta popular sobre el petróleo en el Yasuní, ¿En su campaña pedirá a las personas que voten porque se queden los recursos del Yasuní bajo tierra?

Esa es nuestra identidad desde hace 10 años. Hemos venido defendiendo el Yasuní, recolectando firmas para acceder a la consulta. Y ahora, por mi convicción, no porque me convenga electoralmente, más allá de una situación electoral, no defiendo al Yasuní mirando los libros: yo conozco el Yasuní, he sentido al Yasuní y sé la valía del Yasuní. Este va ser un mensaje, no solamente a América Latina sino el mundo, de que en el Ecuador se protege, se cuida la vida en el planeta.

-¿Cuál es su opinión sobre el modelo que dejó instalado en Bolivia el expresidente Evo Morales? Algunos podrían compararlos a ambos, ¿hay diferencias?.

-Allá se dio luz verde al extractivismo, del petróleo, del gas, ahora del litio. Nuestro gobierno será de respeto a la madre naturaleza, no en teoría, sino en la práctica. Si respetamos los derechos de la madre naturaleza, de la Pachamama, también hay que respetar a los hijos de la madre naturaleza, a nuestro pueblo; respetando los derechos humanos, respetando sus libertades, sus garantías y haciendo un gobierno radicalmente democrático.

