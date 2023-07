La OEA designó a los observadores para las elecciones generales extraordinarias en Ecuador

Isabel de Saint Malo liderará la misión de observadores de la OEA. (Twitter/ Luis Almagro)

Los observadores electorales fortalecen los procesos de democracia directa. Una de las delegaciones más importantes en estos procesos es la perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA). En las próximas elecciones en Ecuador, una misión encabezada por la ex vicepresidenta y ex canciller panameña, Isabel de Saint Malo, vigilará los comicios.

El 20 de agosto los ecuatorianos acudirán a las urnas en un proceso electoral sin precedentes. Los comicios generales extraordinarios se celebrarán luego de que el presidente Guillermo Lasso aplicara la disolución cruzada de poderes representativos y convocara a elecciones. Las autoridades que se elegirán estarán 18 meses en cargo, hasta completar el periodo que Lasso dejará inconcluso.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció en Twitter la delegación de la misión: “He designado a la exvicepresidenta y excanciller de Panamá, Isabel de Saint Malo, como jefa de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Ecuador”, escribió.

Agradezco al Secretario General @Almagro_OEA2015 por depositar su confianza en mi una vez más en esta delicada tarea. Los procesos electorales son centrales a la democracia y me complace poder contribuir como Jefa de Misión en este proceso electoral #OEAenEcuador https://t.co/hk0aesTENb — Isabel de Saint Malo (@IsabelStMalo) July 19, 2023

Esta es la segunda vez que Saint Malo llegará a Ecuador como jefa de misión. En las elecciones generales de 2021, cuando Lasso resultó ganador, la panameña también lideró la delegación de la OEA. Saint Malo fue vicepresidenta y canciller de la República de Panamá desde el 2014 al 2019. Fue la primera mujer de la historia de ese país en ocupar estos cargos. Tiene más de 30 años de experiencia en consultoría, desarrollo e implementación de políticas públicas en América Latina.

También, Yerutí Méndez, funcionaria del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, será la Subjefa de la Misión, según informó el Consejo Nacional de Ecuador (CNE).

En medio de un juicio político en su contra, Guillermo Lasso activó, por primera vez en la historia de Ecuador, el recurso popularmente conocido como muerte cruzada. Esta facultad constitucional permite al presidente disolver el congreso y convocar a elecciones anticipadas. Todo sucedió el 17 de mayo.

Desde entonces el CNE inició con la organización de los comicios extraordinarios. Según la disposición del Ejecutivo, estas elecciones debían prepararse en 90 días. Históricamente, la organización de elecciones en Ecuador toma, al menos, un año.

Los ecuatorianos deberán elegir a un nuevo presidente, vice y a 137 legisladores.

Luisa González, Fernando Villavicencio, Yaku Pérez, Otto Sonnenholzner, Jan Topic, Xavier Hervas, Daniel Noboa y Bolívar Armijos buscan llegar a la Presidencia de Ecuador.

Luego de la fase de inscripción de candidaturas, ocho binomios fueron calificados y ya iniciaron su campaña electoral. Sin embargo, las listas de legisladores aún no están en firme pues hay recursos que el Tribunal Contencioso Electoral deberá despachar, en los siguientes 10 días, para no afectar el cronograma electoral. Los candidatos al congreso empezarán su promoción desde el 8 de agosto y tendrán 11 días de campaña.

Por el movimiento Revolución Ciudadana, del ex presidente Rafael Correa, participará la ex legisladora Luisa González. El ex asambleísta Fernando Villavicencio es impulsado por el movimiento Construye 25, de la ex ministra de gobierno, María Paula Romo. También, Yaku Sacha Pérez Guartambel, que ya participó en los comicios de 2021, ahora es el candidato de la coalición de izquierda formada por Unidad Popular, Democracia Sí, Somos Agua y el Partido Socialista.

Los partidos Avanza y Sociedad Unida Más Acción (SUMA), así como Izquierda Democrática (ID), de orientación centroizquierda, apoyan al ex vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner. El empresario Jan Topic participa con el apoyo de tres partidos políticos: el Partido Social Cristiano, liderado por el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; el Partido Sociedad Patriótica, del ex presidente Lucio Gutiérrez; y por Centro Democrático, la organización política que auspició al correísmo en las últimas elecciones presidenciales y legislativas del 2021.

Por el movimiento RETO, lista 33, participa Xavier Hervas, un empresario que también participó en las elecciones generales del 2021. El empresario bananero y ex legislador Daniel Noboa Azín también es uno de los candidatos con el respaldo del partido MOVER, ex Alianza País, y el Partido Igualdad Democracia Lista 4. Asimismo, el abogado esmeraldeño, Bolívar Armijos, participa para la Presidencia apoyado por el movimiento AMIGO.

