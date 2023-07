Comenzó la campaña presidencial en Ecuador

Arrancó oficialmente la campaña electoral en Ecuador.

Los ocho candidatos a la Presidencia de Ecuador iniciaron este jueves oficialmente sus campañas electorales. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) había determinado que el periodo de promoción iniciaría en agosto, la noche del 12 de julio resolvieron adelantar esta etapa solo para los postulantes al Ejecutivo. En el caso de los candidatos a legisladores, estos deberán esperar al 8 de agosto y tendrán 11 días de campañas. Los comicios generales extraordinarios en Ecuador se celebrarán el siguiente 20 de agosto.

El CNE fue enfático en reiterar que a partir del 18 de agosto iniciará el silencio –o veda– electoral. En este periodo de 48 horas, ningún candidato o militante puede realizar proselitismo político. Esta disposición no rige en el espacio digital.

Los ecuatorianos deberán acudir a las urnas para elegir a nuevas autoridades para que completen el periodo que el actual presidente Guillermo Lasso dejará inconcluso. Quienes lleguen al poder tendrán un mandato de 18 meses aproximadamente. Estas elecciones sin precedentes en el país suceden luego de que Lasso firmara la disolución cruzada, una facultad constitucional que le permite disolver el congreso, llamar a nuevas elecciones y gobernar bajo decretos-ley hasta que las nuevas autoridades se posesionen. La decisión del mandatario sucedió durante un juicio político que la oposición impulsaba en la Asamblea Nacional.

Para las elecciones generales anticipadas se utilizarán más de 39 millones de boletas electorales. (CNE)

Los consejeros del CNE, además del cambio en el cronograma electoral, también definió el Fondo de Promoción Electoral para los postulantes a Presidente y Vicepresidente. Este fondo, que sirve para la promoción en medios de comunicación y que es transferido directamente desde el CNE a los medios, será de USD 309.243,38 para cada binomio. Sin embargo, los aspirantes que sean apoyados por una alianza recibirán un valor adicional como incentivo.

Aunque oficialmente la campaña arranca este jueves, los candidatos ya han realizado recorridos, mítines y propaganda digital como parte de su precampaña. Por ejemplo, en Facebook, que permite visualizar el gasto de las páginas que promocionan sus contenidos en la plataforma, indica que la candidata del correísmo Luisa González ha gastado más de USD 64.000 en anuncios. A ella le sigue Otto Sonneholzner, el ex vicepresidente de Lenín Moreno, con más de USD 54.000 gastados. Jan Topic, el candidato del Partido Social Cristiano, ha gastado más de USD 50.000. Los otros cinco candidatos han gastado entre USD 300 y USD 30.000.

Quiénes son los candidatos a la Presidencia

Por el movimiento Revolución Ciudadana, del ex presidente Rafael Correa, participará Luisa González. Nacida en Quito, la abogada y máster en Alta Gerencia y Economía ha sido funcionaria pública en varias ocasiones. Por ejemplo, no solo ha sido legisladora sino también secretaria Nacional del Parlamento Andino, sede Ecuador, secretaria General de la Intendencia de Compañías de Quito, secretaria Nacional de la Administración Pública, ministra de Trabajo, ministra de Turismo, cónsul de Ecuador en Madrid, entre otros. González ha manifestado que su principal asesor será el ex mandatario Correa y ha asegurado que sus posturas conservadoras sobre el aborto no influirán en la política pública.

Luisa González, Fernando Villavicencio, Yaku Pérez, Otto Sonnenholzner, Jan Topic, Xavier Hervas, Daniel Noboa y Bolívar Armijos buscan llegar a la Presidencia de Ecuador.

El ex legislador y ex presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Fernando Villavicencio, que dejó su curul luego del decreto de Lasso, llegó a la Asamblea Nacional en 2021 de la mano de la alianza entre el Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento Concertación. Durante sus dos años como congresista se dedicó a fiscalizar varios casos de corrupción ocurridos durante el mandato de Rafael Correa, quien lo persiguió hasta que Villavicencio tuvo que refugiarse en la selva con una comunidad indígena. El pasado 19 de mayo, el movimiento Construye 25, de la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, respalda la candidatura de Villavicencio.

Con 54 años, Yaku Sacha Pérez Guartambel no es un actor desconocido en la escena política ecuatoriana. Pérez es uno de los ocho candidatos que buscan llegar a la Presidencia de Ecuador tras un ascenso vertiginoso en la coyuntura electoral. Es el único candidato con una larga trayectoria en el activismo. Entre 2013 y 2019, fue el presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa (Ecuarunari). En el 2017 cumplió con la misma función en la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Para el 2019 ganó las elecciones subnacionales para ocupar el puesto de Prefecto del Azuay y en el 2021, apoyado por el movimiento Pachakutik, obtuvo el tercer lugar en las elecciones presidenciales, ubicándose a 0,3% de votos de distancia de Guillermo Lasso que entró al balotaje y derrotó al candidato del correísmo.

Los partidos Avanza y Sociedad Unida Más Acción (SUMA), así como Izquierda Democrática (ID), de orientación centroizquierda, apoyan al ex vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner. El candidato es un empresario, locutor de radio y economista ecuatoriano de 40 años. Fue vicepresidente desde el 11 de diciembre de 2018 hasta el 10 de julio de 2020 durante el mandato de Lenín Moreno. A Sonnenholzner lo apoyan colectivos ciudadanos como la Agrupación de Independientes Progresistas, el Movimiento Acción por el Cambio, el Colectivo Ciudadano Juntos Ecuador y Somos Libres.

Las nuevas autoridades deberán completar el periodo del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. (EFE/ André Coelho)

Jan Topic apareció recientemente en la escena pública cuando su nombre fue mencionado para ocupar la Secretaría de Seguridad del Estado pero nunca se posesionó. El empresario tiene formación en seguridad, como francotirador y paracaidista, en la legión extranjera francesa, una rama del servicio militar francés. El ahora candidato a la Presidencia, como su padre Tomislav Topic, fungió como accionista de Telconet, una empresa de telecomunicaciones creada en 2010 y que fue contratista durante el gobierno de Rafael Correa. Ambos, padre e hijo, fueron vinculados a las investigaciones del Caso Odebrecht. Topic anunció su candidatura a la Presidencia del Ecuador y recibió el apoyo de tres partidos políticos: el Partido Social Cristiano, liderado por el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; el Partido Sociedad Patriótica, del ex presidente Lucio Gutiérrez; y por Centro Democrático, la organización política que auspició al correísmo en las últimas elecciones presidenciales y legislativas del 2021.

Xavier Hervas es ingeniero, político y empresario guayaquileño. Participó como candidato por la Izquierda Democrática en las elecciones generales del 2021 y llegó al cuarto lugar. Hervas, que no había participado en política, fue una de las sorpresas en esos comicios. Cuando Lasso decretó las elecciones anticipadas, Hervas dijo que no se postularía porque no tenía respaldo partidario. Sin embargo, en menos de un mes consiguió el apoyo del movimiento RETO, lista 33.

El empresario bananero y ex legislador Daniel Noboa Azín también es uno de los candidatos. Noboa Azín es hijo del empresario y político Alvaro Noboa, quien ha intentado llegar, sin suerte, en cinco ocasiones a la Presidencia. Noboa Azín cuenta con el respaldo del partido MOVER, ex Alianza País, y el Partido Igualdad Democracia Lista 4.

El abogado esmeraldeño, Bolívar Armijos, participa para la Presidencia apoyado por el movimiento AMIGO. El candidato actualmente cursa una maestría en Administración Pública en la Universidad de Rioja y ha sido líder político local en Esmeraldas, la provincia fronteriza del Ecuador. Armijos es cercano al correísmo. En las últimas elecciones generales participó como candidato nacional al Legislativo por ese partido.

