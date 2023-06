Un grupo armado amenazó a la Fiscal General del Ecuador: “Si no te vas por las buenas, te vas por las malas”

Este es el mensaje que habría recibido la Fiscal de Ecuador, Diana Salazar

La Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar, recibió una amenaza en contra de su integridad durante la madrugada del 1 de junio. A través de un video que llegó a su número de Whatsapp, un grupo armado le asegura que “esta vez no creo que te me salves”, que tienen monitoreados sus movimientos y que atentarán en contra de su familia si Salazar no deja su cargo.

“Si no te vas por las buenas, te vas por las malas”, se escucha a uno de los encapuchados en el video. El mismo hombre dice a la Fiscal que no quiere arruinarle el cumpleaños asesinando a su hija pues “antes de matarte te hago llorar y sufrir”. El amenazador sentencia: “Así que decide bien. Dianita, no hagas que use todo mi poder”.

La amenaza llegó al teléfono de Salazar a las 01:18 de la madrugada, según la captura de pantalla que publicó la Fiscalía General del Estado. En un comunicado, la institución rechazó los amedrentamientos en contra de la autoridad y señaló que: “en las últimas horas, las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado y de su familia han escalado”.

Durante esta semana, Salazar ha mencionado en varios medios de comunicación que un grupo de sentenciados por la justicia quieren sacarla de su cargo. En una entrevista con Ecuavisa se refirió al ex presidente Rafael Correa, prófugo de la justicia; ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual; el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción; y al ex contralor Pablo Celi, también acusado de corrupción. La Fiscal aseguró que esos políticos buscan “impunidad para los casos, para no devolver lo que se llevaron, para no responde a la justicia, para no cumplir las penas”.

Salazar ha sido cuestionada por un grupo encabezado por Priscila Stechenni, la esposa del ex defensor del Pueblo. El colectivo la acusa de haber cometido fraude académico en su tesis de grado publicada en el 2005. Ante estas acusaciones, Salazar ha asegurado que son distractores y que la institución que dirige está bajo amenaza. “Esta no es una amenaza, esto es un anuncio: no tuvimos miedo antes y no lo tendremos ahora”, dijo a FM Mundo horas antes de recibir el video.

La acusación de plagio en su tesis de grado incluso se iba a analizar ante el Consejo de Participación Ciudadana, de mayoría correísta, por lo que se convocó a Salazar a comparecer ante este cuerpo colegiado. Sin embargo, Salazar anunció que no atendería la convocatoria del Consejo de Participación pues no tienen competencia para pedirle que comparezca ante ellos, según explicó en Ecuavisa.

Asimismo, la Fiscal ha reiterado que su trabajo de grado fue evaluado por un grupo de académicos de la Universidad Central del Ecuador y que esperará el informe técnico jurídico de esta institución de educación superior: “(El trabajo) fue revisado y supervisado por importantes catedráticos universitarios. Que no nos distraigan del trabajo que debemos realizar”, dijo ante FM Mundo.

La noche del 31 de mayo, Stechenni denunció otro supuesto plagio en un artículo científico publicado por la fiscal. Según la esposa de Carrión, Salazar se habría apropiado de las ideas que la hermana de la fiscal escribió en su tesis de grado. Frente a ello, Salazar publicó en redes sociales que tomaría acciones legales: “Todo tiene un límite. Como funcionaria estoy expuesta a los comentarios maliciosos, pero ahora se meten con mi familia y eso es algo que no voy a permitir, porque nada tienen que ver con mis funciones. Tendrán que responder por tanta infamia y mentira por la vía legal”.

Quienes defienden a la Fiscal han cuestionado a sus acusadores pues mientras Jorge Glas era vicepresidente se comprobó que su tesis de grado contenía extensos extractos copiados del sitio web El Rincón del Vago.

Todo tiene un límite. Como funcionaria estoy expuesta a los comentarios maliciosos, pero ahora se meten con mi familia y eso es algo que no voy a permitir, porque nada tienen que ver con mis funciones. Tendrán que responder por tanta infamia y mentira por la vía legal. #YaBasta pic.twitter.com/aBogeP4LrC — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) June 1, 2023

Frente a las amenazas recibidas por Salazar, el ex legislador y ahora precandidato presidencial, Fernando Villavicencio, mostró su respaldo a la fiscal y escribió: “Es claro el mensaje de donde viene @MashiRafael. Ecuador no puede tolerar estas acciones criminales” (sic.).

La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía, a la comunidad internacional y al Estado para que estén vigilantes “ante todo intento de tomarse esta institución por cualquier vía y a cualquier costo”.

