Colectivos de mujeres exigen que se respete la paridad de género en los comicios extraordinarios de Ecuador

Las activistas y colectivos piden que el Consejo Nacional Electoral respete una norma sobre la paridad en la conformación de listas (Foto AP/Dolores Ochoa)

Activistas y colectivos de mujeres en Ecuador exigen que el Consejo Nacional Electoral cumpla con una disposición transitoria vigente desde febrero de 2020 que señala la plena paridad en binomios presidenciales y en las listas pluripersonales. Esta norma debería aplicarse en los comicios extraordinarios de agosto de este año, cuando los ecuatorianos vuelvan a las urnas para elegir a un nuevo presidente, vice y a 137 legisladores que completen el actual periodo.

En un pronunciamiento público, 99 personas y 33 colectivos rechazaron que el Consejo Nacional Electoral violente lo dispuesto en la norma y recordaron que: “Al Organismo electoral le corresponde la aplicación de la Ley, no su interpretación extensiva. No caben argumentos rebuscados señalando la excepcionalidad de esta elección ni “acuerdo” alguno con organizaciones políticas. El carácter de excepcional de esta elección anticipada no le quita su naturaleza electoral, estando ésta sujeta a las disposiciones constitucionales y legales vigentes”.

La disposición transitoria indica que a partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la ley, en las inscripciones de candidaturas pluripersonales y unipersonales, el porcentaje mínimo de encabezamiento de listas será del 50%. Además, habrá la obligación de paridad en los binomios presidenciales.

Pronunciamiento de mujeres y colectivos

Los colectivos señalan que la elección subsiguiente a la elección general de 2021 es la de agosto de este año, mientras que el Consejo Nacional Electoral ha descartado la aplicación de la disposición por tratarse de una elección extraordinaria. Ahora, con la acción de las activistas y grupos de mujeres, el Tribunal Contencioso Electoral deberá resolver si la disposición debe ser aplicada en estos comicios o no.

“Anticipamos al pueblo ecuatoriano que la decisión ilegal e ilegítima del Consejo Nacional Electoral pone en riesgo la validez misma de las elecciones y a nuestra institucionalidad democrática, la que conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Código de la Democracia se sustenta con el cumplimiento de la norma”, indicaron las agrupaciones en su comunicado.

Karina Ponce, presidenta de la Asociación Mujeres por la Equidad de Género y Autonomía MEGA, en una entrevista con FM Mundo, dijo que es una “vergüenza que las altas autoridades del proceso electoral vean y ejecuten y decidan en un consejo consultivo incumplir con la ley”. Ponce también recriminó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, y a las consejeras Esthela Acero y Elena Najera, por consentir que en estos comicios no se aplique la paridad contemplada en la ley: “(son) principales beneficiarias de la paridad porque están en sus cargos gracias a la paridad”.

Ante el Tribunal Contencioso Electoral, varias activistas presentaron tres recursos. Las causas fueron acumuladas, es decir que serán revisadas y tramitadas como una sola. Según MEGA, “este es un nuevo triunfo de las organizaciones de mujeres y defensoras de derechos”.

El Consejo Nacional Electoral ya definió el calendario para los comicios extraordinarios de Ecuador

Mientras esto se resuelve en el Tribunal Electoral, los partidos políticos deberán presentar sus listas de candidatos hasta el 10 de junio. Según publicó El Universo, “extraoficialmente, se explicó que en el caso de que los jueces electorales fallen a favor de estos recursos, se tendría que reelaborar el calendario electoral y convocar nuevamente a las elecciones primarias de precandidatos para que las agrupaciones políticas incorporen un 50% de candidatas mujeres como cabeza de listas y participen binomios presidenciales con paridad de género”.

El calendario electoral para los comicios extraordinarios prevé que hasta el 10 de junio se inscriban y notifiquen las candidaturas y que el domingo 6 de agosto se publiquen los listados oficiales, una vez que las impugnaciones se hayan resuelto. Del martes 8 al jueves 17 de agosto será el periodo de campaña electoral y el domingo 20 de agosto las elecciones.

