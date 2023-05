Lacalle Pou pidió “no tapar el sol con un dedo” al hablar sobre las violaciones a los derechos humanos del régimen de Maduro

El Presidente de Uruguay aludió a la reunión bilateral que este lunes tuvo Lula da Silva con Nicolás Maduro en Brasilia

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, alertó los mandatarios suramericanos que no se debe “tapar el sol con un dedo” sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el marco de la cumbre regional que se celebra en Brasilia este martes.

A la cita convocada por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, también asisten los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Guillermo Lasso; Guyana, Irfaan Ali; Paraguay: Mario Abdo Benítez; Surinam, Chan Santokhi, y Venezuela, Nicolás Maduro.

Aunque las sesiones son a puerta cerrada y no hay transmisión oficial, las declaraciones de Lacalle Pou fueron publicada en un video difundido en internet y cuya veracidad fue confirmada a la agencia de noticias EFE por la Presidencia uruguaya.

Lacalle Pou incluso aludió a la reunión bilateral que este lunes tuvo Lula con Maduro, en la cual el presidente brasileño calificó de “narrativas” las críticas sobre la falta de garantías democráticas o violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

Luis Lacalle Pou habla con Luiz Inacio Lula da Silva en Montevideo en enero de este año (REUTERS/Mariana Greif)

“Esta reunión estuvo antecedida, no sé si de forma planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Yo me quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa”, dijo Lacalle frente a los otros mandatarios.

Según el gobernante uruguayo, “si hay tantos grupos en el mundo tratando de negociar para que la democracia sea plena en Venezuela” y “que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo”.

Lacalle Pou explicó que Uruguay mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un embajador en Caracas, pero aseguró que la “afinidad” de los uruguayos “es con el pueblo venezolano”.

Subrayó que no está en su manos “elegir a un Gobierno”, pero que sí tiene “la posibilidad de opinar”, tras lo que puso en tela de juicio uno de los puntos de una declaración conjunta que se negocia en la cumbre de Brasilia.

La declaración, según Lacalle Pou, “habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de festejar las instituciones”, pero desde su punto de vista no termina de reflejar la situación venezolana.

Maduro y Lula da Silva se reunieron ayer (Reuters)

“Obviamente, no tenemos la misma definición, que creo que es una en la Real Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia”, afirmó el presidente uruguayo en el video.

Por otra parte, el presidente de Uruguay pidióa sus homólogos suramericanos en Brasilia utilizar los mecanismos de integración regional que ya existen y dejar de crear nuevas instituciones porque terminan siendo “clubes ideológicos”.

“¡Chega (en portugués) de instituciones! ¡Basta de instituciones! (...) Si no, terminamos siendo clubes ideológicos, que tienen vida y comunidad en tanto y cuanto machemos las ideologías”, dijo Lacalle Pou.

“Utilicemos los mecanismos que tenemos, las instituciones de las que participamos, y bienvenido el liderazgo de las grandes naciones”, apuntó Lacalle Pou en referencia a la iniciativa que ha tomado Lula para integrar la región.

“Creo que debemos parar esa tendencia a la creación de organizaciones, vayamos a las acciones”, añadió el uruguayo.

En la apertura de la cumbre, Lula propuso crear un “grupo de alto nivel”, formado por representantes de los presidentes, que prepare en un plazo de 120 días una nueva “hoja de ruta para la integración de Suramérica”.

Lula hizo un largo repaso de los diversos intentos de Suramérica por alcanzar una verdadera integración, frustrados desde la década de 1960, y aseguró que la región ya no puede esperar para superar en condiciones de unidad los abismos sociales que persisten “desde el colonialismo”.

De izquierda a derecha: Nicolás Maduro (Venezuela), Chan Santokhi (Surinam), Mohamed Irfaan Ali (Guyana), Gustavo Petro (Colombia), Luis Arce (Bolivia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Alberto Fernández (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Luis Lacalle Pou (Uruguay), y el ministro peruano Alberto Otarola (AP Photo/Andre Penner)

Además de Lacalle Pou, a la cumbre asisten los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Guillermo Lasso; Guyana, Irfaan Ali; Paraguay, Mario Abdo Benítez; Surinam, Chan Santokhi, y Venezuela, Nicolás Maduro.

Perú está representado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

“Me parece oportuno ir a las acciones, revisar las acciones, andar el camino que hemos empezado en tantas cosas y desandar el camino que ha sido equivocado porque también del desandar se construyen las políticas nacionales y regionales”, insistió el uruguayo.

“A nosotros se nos va a juzgar por los resultados”, subrayó Lacalle Pou.

Según el programa oficial, cada mandatario tiene previsto intervenir en una primera plenaria y luego habrá una segunda, definida como “Diálogo entre los Presidentes”.

La clausura está prevista para las 18.00 hora local (21.00 GMT), tras lo cual algunos presidentes regresarán a sus países y otros asistirán a una cena que Lula ofrecerá en el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia.

(Con información de EFE)

