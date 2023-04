Sebastián Piñera declara como imputado en la causa por delitos de lesa humanidad durante el estallido social chileno de 2019

Sebastián Piñera, ex Presidente de Chile.

La fiscal Ximena Chong, que investiga los vejámenes y violaciones a los derechos humanos de agentes del Estado durante el estallido social de 2019, tomó declaración en calidad de imputado al ex Presidente Sebastián Piñera.

Esto, en el marco de su responsabilidad sobre el alto mando de Carabineros de Chile, apuntados de cometer crímenes de lesa humanidad por el alto número de mutilados oculares que dejó la represión a las manifestaciones y protestas.

En ese contexto, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por el Ministerio Público, el procedimiento se prolongó este amrtes por más de ocho horas, donde Piñera respondió todos los requerimientos de la fiscal Chong.

“No tuvo resistencia a ninguna de las preguntas que se formularon, no guardó silencio pese a conocer este derecho. Fue una diligencia que se realizó de manera fluida y que va a concluir mañana”, reconoció la autoridad judicial.

Fiscal Ximena Chong.

Por su parte, y en relación a la calidad de imputado del ex mandatario, la fiscal señaló a los medios locales que “nosotros llevamos dos investigaciones, uno por delitos de lesa humanidad, radicada en el fiscal Xavier Armendáriz, en esa investigación el ex presidente tiene la calidad de imputado, porque hay querellas nominativas a su respecto”.

“En paralelo, llevamos una investigación relativa a eventuales responsabilidades homicidas de los mandos de Carabineros, en esa investigación no es indagado directamente”, continuó, agregando que “debido a lo extenso de la jornada, tomamos la definición de continuar mañana (hoy) durante la jornada de la tarde para que pudiera concluir esa revisión e hiciéramos las correcciones en el texto que va a dar a la carpeta investigativa”.

Previamente, el presidente del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, cuestionó las diligencias ordenadas por la fiscal Chong. En concreto, el timonel manifestó que no le parece prudente que se cite a declarar a figuras como el ex Presidente Sebastián Piñera, el ex ministro del Interior Gonzalo Blumel, o al general de Carabineros Ricardo Yañéz, pues, a su juicio, la Fiscalía debería tener otras prioridades, como la persecución de los portonzaos o la inmigración ilegal.

“Ojalá el Ministerio Público pueda dedicar el tiempo a la persecución del delito, y no a la persecución de Carabineros o por situaciones políticas de hace más de tres años que debieron cerrarse ya”, señaló.

En ese mismo sentido, Macaya defendió a las figuras políticas que deberán prestar declaraciones, indicando que: “Son personas que estuvieron a cargo de la seguridad, tratando de que no se desbordara la democracia en el país, y si la fiscal Chong quiere hacer de esto una cuestión política, yo le pediría un poco más de celeridad”, sostuvo.

Por su parte, la senadora independiente Fabiola Campillai calificó como ‘‘importante’' que el ex Presidente Piñera ‘‘se presente a declarar en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por delito de lesa humanidad’', añadiendo que ‘‘confía en el trabajo que están realizando las autoridades judiciales y espero que se haga justicia’'.

De igual manera, el senador por el partido Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre‚ subrayó que ‘‘en una sociedad democrática ninguna persona puede estar sobre la ley’’.

