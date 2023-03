Chile: una posible nueva candidatura presidencial de Sebastián Piñera genera controversia en su partido

Sebastián Piñera, de acuerdo a fuentes cercanas, tendría la intención de ser presidente por tercera vez.

El pasado sábado 11 de marzo, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, cumplió su primer año como mandatario. Y en las últimas horas ya se han comenzado a barajar posibles nombres que podrían presentarse como candidatos en las próximas elecciones presidenciales, a realizarse en noviembre de 2025.

Entre estos posibles candidatos, contra todo pronóstico, se encuentra Sebastián Piñera, quien fue jefe de Estado en dos períodos (2010-2014/2018-2022). La información, en tanto, fue dada a conocer por el senador opositor Manuel José Ossandón (Renovación Nacional), que aseguró que el ex mandatario tiene toda la intención de ser presidente por tercera vez, alentado por la baja adhesión y labor desarrollada por Gabriel Boric y la coalición de Apruebo Dignidad.

Pero el parlamentario del partido Renovación Nacional se mostró contrario a esta posibilidad, recordando que “a mí me impresionó cuando era chico que Pinochet no podía entender que había perdido el plebiscito y claro, a donde iba lo ovacionaban, entonces imposible que perdiera el plebiscito, pero era porque le acarreaban gente en buses entonces siempre lo aplaudían donde iban”.

Manuel José Ossandón, Senador opositor por el partido Renovación Nacional.

Siguiendo esa misma línea, Ossandón, que también fue candidato presidencial en 2017, señaló que “todos los cercanos tienen absolutamente rodeado al ex presidente (Piñera), que están operando en todos los ambientes, porque están convencidos que aquí viene el Lula 3, que él puede ser por tercera vez presidente, lo que es una locura”.

Sin embargo, el senador fue más allá y fue enfático en señalar que Piñera no tiene chances de retornar al palacio de La Moneda, aunque reconoció “la evaluación de su gobierno es realmente mala y no fue tan mala. Este Gobierno es mucho peor que el de Piñera, a pesar de que fue muy malo”.

Consultado sobre la hipótesis planteada por el oficialismo de que Piñera articuló el rechazo al proyecto de la Reforma Tributaria, el legislador apuntó que si bien no lo puede comprobar, pero “que están operando como locos, sí están operando. Llamando, hay un equipo trabajando por eso y están convencidos, esto es absurdo, como no salen a la calle porque muchos de ellos no bajan de Manquehue (sector oriente de Santiago) para abajo, están convencidos que aquí se puede dar la tercera… es no entender nada”.

Otros posibles candidatos

Rodolfo Carter, actual alcalde de la comuna de La Florida.

Aparte de Piñera, otro de los nombres que más ha cobrado fuerza es el del actual alcalde la comuna de La Florida (al sur de Santiago), Rodolfo Carter. No obstante, el jefe comunal aún no ha confirmado nada. En este mismo punto, ha acusado que algunas de sus medias que ha realizado como alcalde son parte de una supuesta ‘’campaña presidencial’'.

En concreto, detractores a su gestión apuntan a que la destrucción de las denominadas ‘’casas narco’', en diversos sectores de La Florida, es parte de una campaña presidencial, el alcalde Carter declaró: “Le diría que no sean tan pequeños, tan miserables, yo soy papá, y las amenazas de muerte son un costo demasiado caro para una candidatura presidencial”. “Enfrentar a los narcos tiene un costo personal. Sería bastante caro lanzar una candidatura presidencial a costa de la vida”, enfatizó.

Evelyn Matthei, actual alcaldesa de la comuna de Providencia.

Por otra parte, Evelyn Matthei, actual alcaldesa de la comuna de Providencia (sector oriente de Santiago), es otra política que suena con fuerza para llegar a La Moneda en 2026. La jefa comunal, que fue perjudicada en la elección del 2021 por su propio partido, al no permitirle competir, ha mantenido su estrategia de ser una alcaldesa en terreno que analiza la política nacional en programas matinales y noticieros, acompañado esto de una potente presencia en redes sociales (tiene 149 mil seguidores en Instagram, 70.6 mil en TikTok) para contrarrestar su conocida imagen de “Dama de Hierro” de la derecha chilena.

Ser una alcaldesa con experiencia, decidida, así como mostrarse cercana y afable con los vecinos de Providencia, parecen ser los principales atributos que busca mostrar su equipo comunicacional para mantenerla como una de las figuras políticas mejor evaluadas en las encuestas.

En contraparte, una posible candidata desde la izquierda chilena, según las encuestas y diversos analistas políticos, sería la actual ministra Vocera de gobierno, Camila Vallejo, aunque su permanencia en el actual gabinete de Gabriel Boric es algo que el propio mandatario chileno ha ratificado, por lo que una posible campaña presidencial, por ahora, no se ve como algo concreto.

