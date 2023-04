Quiénes son los chilenos más ricos según Forbes y qué lugar ocupa en el ranking el ex presidente Sebastián Piñera

Forbes ha actualizado la lista de las personas más ricas del mundo y el empresario francés Bernard Arnault, presidente del grupo de lujo LVMH (siglas de las marcas Louis Vuitton, Moët Hennessy), quedó en el primer puesto.

El año pasado, Bernard Arnault se clasificó tercero en el ranking, dominado por Elon Musk, dueño de Tesla, Twitter y SpaceX, y Jeff Bezos, fundador de Amazon.

Sin embargo, en diciembre pasado, el multimillonario francés los destronó convirtiéndose con su familia en la mayor fortuna mundial según la clasificación “en tiempo real” establecida por la revista, en función de las cotizaciones de Bolsa y de los tipos de cambio.

Chilenos más ricos

En lo que respecta a Chile, la revista especializada en negocios y finanzas, destacó a 7 personas entre las más ricas y poderosas del mundo, en donde se destaca al ex Presidente de Chile en dos períodos, Sebastián Piñera; y el empresario Julio Ponce Lerou, yerno del ex dictador Augusto Pinochet. No obstante, de acuerdo con Forbes, la persona más rica del país es Iris Fontbona.

Iris Fontbona

Iris Fontbona

Iris Fontbona, la segunda esposa del empresario chileno de origen croata, Andrónico Luksic, recibió el reconocimiento de la mujer más rica de América Latina y, por si fuera poco, se encuentra en el top 10 de las mujeres más poderosas del mundo, con una fortuna que alcanza los USD 23,1 mil millones de dólares. En tanto, según Forbes, la fuente de su fortuna se encontraría en el sector minero y la venta de bebidas.

Tras la muerte de su esposo en 2005, Iris Fontbona heredó uno de los más grandes imperios comerciales de la región. Y, aunque su riqueza disminuyó en 500 millones en 2021, ella continúa a la cabeza de los ranking, ocupando la posición 65 del índice global.

Fontbona, a s gestiona, en colaboración con los hijos de Andrónico Luksic, las compañías que le dejó su esposo. Entre ellas, Antofagasta Minerals, el noveno mayor fabricante de cobre del mundo y el principal grupo privado minero chileno que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres.

Jean Salata

Jean Salata

Tildado como un ‘’millonario desconocido’', Salata es presentado en el mundo como una de las grandes fortunas chilenas, aunque nació en Estados Unidos y no habla español.

En 1989, a sus 23 años, viajó a Hong Kong donde fue consultor de gestión en Bain & Company, trabajó como vicepresidente ejecutivo de finanzas de la empresa industrial Shiu Wing Steel y como director de la rama de inversiones de capital privado en Asia de AIG. Posee un patrimonio de USD 5.5 mil millones, y su fortuna, precisamente, es gracias a las finanzas. Su puesto es el 466 del ranking global.

Cabe mencionar que Jean Salata y su familia hicieron su vida en la ciudad de Erie, Pensilvania, y estudió en la preparatoria Cathedral Preparatory School, a la cual en 2021 donó 5 millones de dólares para la construcción de un edificio de tres pisos, dedicado a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el arte.

Horst Paulmann

Horst Paulmann

Es el dueño y presidente honorario (pues se retiro en 2022) de Cencosud, conglomerado de retail con presencia en 5 países y que, según cifras del holding, entrega trabajo a más de 140 mil personas.

Bajo el mando de Paulmann, lo que comenzó como un restaurante familiar se convirtió en un imperio minorista con unos USD 16.000 millones en ventas con más de 1.200 supermercados, tiendas de mejoras para el hogar, así como tiendas departamentales y 67 centros comerciales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Su fortuna personal alcanza los USD 3,7 mil millones. Se ubica en el puesto 766 del ranking global.

Paulmann, siendo un adolescente, arribó a Chile tras la Segunda Guerra Mundial, y se hizo cargo del restaurante de la familia en 1957 con su hermano Jurgen en la ciudad de Temuco, en el sur del país. Expandieron el local a una serie de supermercados durante la década siguiente, aunque finalmente, Horst se separó de su hermano en 1976, cuando decidió abrir tiendas en Santiago.

Julio Ponce Lerou

Julio Ponce Lerou

Ingeniero forestal y empresario, conocido en la vida pública por haber sido yerno de Augusto Pinochet y uno de los principales involucrados en el escándalo financiero denominado Caso Cascadas, Julio Ponce Lerou se alza como la cuarta fortuna más importante de Chile, en concreto, por el rubro de los fertilizantes.

Se debe mencionar que, por más de dos décadas, fue accionista controlador y presidente del directorio de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM o Soquimich), una de las mayores productoras de fertilizantes, yodo y litio a nivel global. Sin embargo, en ese rol, se vio involucrado en casos de delitos tributarios y corrupción. Además, ha sido uno de los principales financistas de políticos de distintos partidos. Su fortuna alcanza los USD 3,3 mil millones. Se ubica en el lugar 878 en el ranking global.

Sebastián Piñera

Sebastián Piñera

El ex Presidente de Chile en dos períodos (2010-2014 y 2018-2022), se mantuvo en la quinta posición de las fortunas más relevantes del país, en comparación al mismo ranking de abril de 2022.

La lista, en tanto, explica que dicha fortuna la logró con la empresa de tarjetas de crédito Bancard; las acciones de tuvo en la aerolínea LAN, en el canal Chilevisión y en Blanco & Negro, controlador del club deportivo Colo Colo. El Mandatario, en ese sentido, aumentó su riqueza, ya que pasó de USD 2,6 mil millones el 2020 a USD 2,9 mil millones. Se ubica en el lugar 1.027 del ranking global.

Roberto Angelini Rossi

Roberto Angelini

El ingeniero y empresario de origen italiano es el presidente del consorcio empresarial conocido como Grupo Angelini, fundado por su fallecido hermano, Anacleto Angelini.

Sus inversiones están en ámbitos como energía, combustible, servicios agrícolas y pesqueros, mientras que su matriz de inversiones principal está formada por AntarChile S.A. mediante la cual controlan empresas COPEC, Celulosa Arauco, Minera isla Riesco, eléctrica Guacolda, Metrogas, Abastible y empresas ligadas al control pesquero y naviero como Astilleros Arica S.A., pesqueras Guanaye y Eperva, entre otras.

Del mismo modo, mantienen inversiones ligadas al rubro agrícola que son controladas por Inversiones Siemel S.A., donde el Grupo Angelini posee el 62,54% de la propiedad. Su fortuna es de USD 1,9 mil millones y se ubica en el lugar 1.575 en el ranking global.

Patricia Angelini Rossi

Patricia Angelini

Hermana del presidente del Grupo Angelini, Roberto, la empresaria chilena cuenta con un patrimonio de USD 1,5 mil millones, fortuna que logró cuando heredó el conglomerado de recursos naturales del mencionado consorcio empresarial, tras la muerte de su difunto tío, Anacleto, en 2007. Se ubica en la posición 1.905 del ranking global.

