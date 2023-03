Sebatián Piñera acusó a Gabriel Boric de oponerse a cuidar las fronteras durante su gestión

Sebastián Piñera tuvo su reaparición pública este miércoles en Santiago

El ex Presidente de Chile Sebastián Piñera, quien optó por guardar un perfil bajo durante todo 2022, participó el miércoles en el seminario ‘’Gobernar: ¿es educar?” impulsado por la Fundación Futuro. Piñera, de este modo, habló por primera vez de política desde que abandonó el palacio de La Moneda, en marzo del año pasado y criticó a la actual administración, encabezada por el Presidente Gabriel Boric, en aspectos muy sensibles, como el económico, el migratorio y el manejo en la conducción del Estado, pero sin estridencias y levantando un discurso inspirado en el ideario de derecha en diversos ámbitos, como el educativo.

Sobre el tema de las fronteras, Piñera manifestó que “hubo un periodo en que veían a Chile los inmigrantes engañando al sistema, con contratos de trabajo falso, con engaños (...) Nosotros declaramos la necesidad de poner orden en nuestra casa, las personas tienen derecho a migrar, pero los países también tienen derecho a decidir quién ingresa y quién no”.

En este mismo punto, recordó “nuestra postura fue simple: Bienvenidos aquellos que vienen a colaborar, a aportar al desarrollo integral de nuestro país, pero no queremos aquellos que vienen a delinquir o causarle daño a nuestro país. Por eso nos pusimos el propósito de combatir con mucha fuerza la inmigración ilegal y recuerdo que hicimos esfuerzos muy grandes como el decreto 265 que permitió que las Fuerzas Armadas pudieran participar y colaborar con Carabineros en la protección de nuestra frontera”.

En relación a ello, el ex jefe de Estado indicó: “Espero que este esfuerzo que está haciendo el actual gobierno, que es una continuidad de lo que hicimos en el gobierno anterior, a pesar de que en esos tiempos hubo mucha oposición a proteger nuestras fronteras de parte de quien hoy son Gobierno, tenga éxito porque eso le hace bien y es lo que Chile necesita”.

Por otro lado, sobre el debate por los retiros de fondos de pensiones, el ex mandatario declaró: “Yo creo que el aprendizaje es muy importante, uno en el gobierno tiene que estar permanentemente aprendiendo, especialmente una nueva generación que no tenía experiencia de gobierno y que le tocó por decisión soberana del pueblo de Chile gobernar nuestro país”.

“Yo siento que muchas de las cosas que ellos criticaron tan duramente cuando eran oposición, hoy día las están haciendo como gobierno. El aprendizaje y el saber cambiar de posición es bueno en la vida y especialmente en la política, aquellos que se aferran a sus errores y mueren amarrados a ellos, no es el camino más inteligente”. “Todos estos actos de aprendizaje y reconocimiento que ha hecho el gobierno partiendo por los temas de seguridad, de inmigración y el populismo que se desató en nuestro país es bueno para Chile y por tanto, es una línea que queremos apoyar”, subrayó Piñera, quien fuera Presidente de Chile en dos períodos.

Nuevo proceso constituyente

Vista general hoy de la segunda jornada de votación para elegir la nueva directiva de la Convención Constitucional de Chile, en Santiago (Chile). EFE/Elvis González

Con respecto a la implementación de una nueva convención constitucional, el ex mandatario reiteró: “Como una gran mayoría de chilenos y probablemente todos los que estamos aquí y a mí como ex presidente me interesa, me compromete, me preocupa que Chile pueda lograr por fin una Constitución que nos una, que sea legítima, que sea respetable y que sea respetada por todos y en eso, voy a estar trabajando con mucha intensidad, pero no en la primera línea comunicacional.

La irrupción de Piñera, cabe mencionar, surge después de que la encuesta de Cadem de la tercera semana de febrero lo instalara como el octavo personaje mejor evaluado, después de Evelyn Matthei y donde también están el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; el alcalde Puente Alto, Germán Codina; la diputada, Pamela Jiles; el gobernador de la región Metropolitano, Claudio Orrego; la ex Presidenta, Michelle Bachelet; y el ex candidato presidencial por el Partido Republicano, José Antonio Kast.

