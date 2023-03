Un ex ministro de Chile advirtió sobre los problemas que puede causar la reforma a la salud del Gobierno de Boric

Según Mañalich, el sistema de salud chileno está atravesando una ''importante crisis''.

La incertidumbre respecto del futuro de las aseguradoras privadas de Salud en Chile, Isapres, sigue inquietando a sus afiliados. Luego de que la Corte Suprema de Chile emitiera su fallo sobre la devolución de excedentes, la comisión de Salud del Senado se volvió a reunir para estudiar la propuesta entregada por el gobierno, con la finalidad de encontrar una solución transversal. Ante esto, el ex ministro de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, afirmó que el sistema está experimentando una ‘’crisis importante’' y que avizora un complejo panorama sanitario a la reforma a la salud privada.

En ese sentido, el ex titular de Salud manifestó en una entrevista con el medio chileno Canal País: ‘‘Nosotros estamos en una crisis importante: deudas; contingencia; una demanda por servicios de Salud -que se traduce en listas de esperas en el sector público-; una inseguridad con respecto al financiamiento en el sector privado. En ese contexto, hay dos vertientes: la primera, la que se habló hoy en la comisión de Salud del Senado de Chile (…) ¿Qué hacemos con Fonasa? Fonasa (salud pública chilena) ya está recibiendo cada vez más personas que estaban aseguradas en el sector privado’'.

‘‘La gente que está migrando es gente joven, hombres que, en general, tienen menos gastos de Salud y, de esa forma, perfilan lo que es seguro en el futuro, que personas voluntariamente sanas. Van a migrar a Fonasa -a lo mejor con un seguro complementario- y la gente más enferma, más cara, se va a quedar en Isapres, lo que significa un hoyo negro para el sistema’', agregar.

Ante la repuesta del gobierno actual y de Fonasa, el ex secretario de Estado manifestó: ‘‘Preocupémonos de lo que viene y qué vamos a recibir. Queríamos recibir y se va acelerar una gran cantidad de ex beneficiarios de Isapres, que ahora vamos a atender en Fonasa. Al principio, se dijo ¿por qué no hacemos un nuevo segmento socioeconómico? (…) Dicen que los vamos a recibir en los segmentos que ya tenemos, pero estas personas, para optar a seguir con los médicos o clínicas que veían, tienen que incurrir en grandes copagos’'.

Un sanitario revisa el estado de un paciente afectado por la covid-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

‘‘Entonces, Fonasa se va a quedar con el 7% de cotización de ellos y vamos a mediar un seguro complementario de salud, a través de compañías de seguro privadas que, por una suma de dinero, les permitan a la gente seguir atendiéndose donde se atendían antes’', añadió.

Asimismo, para Jaime Mañalich ‘‘esto es un planteamiento completamente utópico’', debido a que ‘‘si estamos hablando de un padre de familia, que tiene tres cargas, estamos diciendo que en este seguro complementario tendría que pagar $120.000 pesos (USD147,60) al mes, para optar a una cobertura de una clínica que haya aceptado los valores que Fonasa le va a dar’'.

Además, Mañalich enfatizó en que el gobierno, liderado por el Presidente Gabriel Boric, no tiene una propuesta para tratar, de manera eficiente, el problema con las aseguradoras de salud. ‘‘Cada semana se entrega una propuesta distinta (…) la perspectiva del Ejecutivo es sólo preocuparse de Fonasa’'.

Finalmente, el ex secretario de Estado declaró: ‘‘Creo que hay poca salida, porque el gobierno no tiene la posibilidad de hacer una ley corta, como ha dicho. También se dice que, quizás, pudiéramos rogarle a la Corte Suprema que se permita darnos un plazo adicional, pero la Corte Suprema no va a dar ni tres años más (…) esta cosa es una agonía del sistema privado asegurador de Chile, que ya está escrita en la receta’'.

