Gabriel Boric recibió la menor aprobación en un primer año de gobierno desde el retorno de la democracia en Chile

El segundo año de Gabriel Boric como Presidente comenzó con dos grandes hechos: el rechazo al proyecto de Reforma Tributaria y el segundo cambio de gabinete en su gestión.

Con un 35% de aprobación promedio, el Presidente de Chile, Gabriel Boric cerró su primer año de gobierno, según la última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem. De igual manera, el sondeo lo ubica con el peor porcentaje de inicio, en relación con sus pares mandatarios, desde el retorno a la democracia en 1990.

Asimismo, el primer año de gobierno fue calificado con una nota 3,6 por parte de los encuestados. A modo de comparación, la encuesta indicó que en marzo de 2019, el primer año de Sebastián Piñera recibió un 4,4 en promedio. En ese sentido, de acuerdo a Cadem, Boric obtuvo 12 puntos menos de aprobación que Piñera y 10 puntos menos que Michelle Bachelet, en el primer año de sus respectivos segundos mandatos.

En tanto, dentro de los puntos que destaca la encuestadora chilena está que el 50% de los consultados cree que Chile retrocedió respecto a 2022, 23% que avanzó y 26% piensa que el país se mantiene igual. El 70% piensa que el mandatario chileno no ha cumplido con las expectativas que se tenían de él, y con respecto a la confianza que tienen o no en el Presidente, en promedio, el 57% dijo no tener confianza y 41%, sí. Por otro lado, con un 56%, la encuesta señaló que la principal razón de desaprobación es la falta de experiencia para gobernar. Le sigue la delincuencia (53%).

En relación al gabinete, el cual fue recientemente modificado, el 43% de los consultados afirmó conocerlos y el 54% aprueba su gestión. En el gobierno anterior de Piñera, la aprobación del gabinete era de 56% y en el último de Bachelet, de 60%. Siguiendo esa misma línea, en concordancia con Cadem, el 77% de sus encuestados supo del rechazo al proyecto de la Reforma Tributaria. De ellos, el 49% desaprobó lo ocurrido, mientras que el 44% se mostró a favor de la decisión.

Precisasmente, previo a la emisión de los resultados de esta encuesta, el jefe de Estado reiteró durante este último fin de semana la importancia de una Reforma Tributaria. Esto, en el marco de su consejo de gabinete, tras su segundo ajuste ministerial.

‘‘Necesitamos distribuir de mejor manera los recursos de nuestro país, para eso necesitamos una Reforma Tributaria, estamos disponible para conversar, extendemos las manos para eso”. A su vez, sostuvo que “necesitamos mayor disposición”, enfatizando en “que la gente debe entender que para poder financiar los derechos sociales se requiere distribuir de mejor manera los recursos”. “Sin reforma tributaria es muy difícil financiar una reforma de pensiones y la gente no puede seguir esperando”, manifestó.

Cabe recordar que la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile rechazó el pasado miércoles, en general, el proyecto de Reforma Tributaria del Gobierno.

Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile, la jornada del miércoles pasado, cuando se rechazó el proyecto de Reforma Tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Sin embargo, en dicha instancia, el Presidente Boric comentó que “vamos a insistir con la reforma tributaria con una estrategia que estamos conversando con el ministro de Hacienda, (Mario) Marcel, tramitando la ley de ‘‘royalty minero’’ y de rentas regionales que corren por camino paralelo, pero además, con los recursos que hoy día tenemos en sus presupuestos, que tienen el deber de ejecutar, podemos hacer mucho más”.

“Lo primero es financiar la reforma de pensiones, sin Reforma Tributaria es muy difícil financiar una reforma de pensiones y la gente no puede seguir esperando. Hay chilenos que se están muriendo, hay gente que ha trabajado toda su vida y no tiene una pensión digna para vivir, no podemos seguir haciéndolos esperar”, agregó.

Otro punto a considerar fue el nuevo proceso constituyente, donde las expectativas cayeron. Con 16 puntos menos respecto a la encuesta anterior, el 20% cree que mejorará la confianza en las instituciones. En tanto, el 20% (-22 puntos) piensa que mejorará la calidad de vida y el 16% (-28 puntos) que permitirá resolver la crisis del sistema político.

