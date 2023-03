La diputada involucrada en un triángulo amoroso con un ex futbolista de la selección chilena se defendió de las acusaciones

Maite Orsini se defendió este lunes de las acusaciones sobre tráfico de influencias pero dijo que no se referirá a ''asuntos personales''.

Después de una semana envuelta en un escándalo mediático, la diputada del partido Revolución Democrática (RD) Maite Orsini se refirió la tarde de este lunes, en una conferencia de prensa realizada en el Congreso en Valparaíso, al llamado que hizo a la generala de Carabineros Karina Soza a propósito de un procedimiento policial que involucró al ex futbolista Jorge Valdivia, con quien se le ha vinculado sentimentalmente, algo que incluso reconoció la ex esposa del deportista, Daniela Aránguiz.

“No me voy a referir a aquellos aspectos de mi vida privada, pero comprendo que hay ciertos asuntos que tienen que ver con mi labor parlamentaria”, sostuvo Orsini, en una rueda de prensa en el Congreso Nacional, comenzó diciendo la parlamentaria chilena.

“Si me comunique con la generala (Karina Soza) es porque la persona involucrada era de alto conocimiento público (así se refirió en todo momento a Valdivia) y podía generar un conflicto para la institución y me pareció relevante que la generala tomará conocimiento de esa situación”. Orsini, en esta misma respuesta, afirmó a los periodistas que ‘‘es frecuente que se contacte con el Alto Mando de Carabineros al tomar conocimiento de procedimientos que serían irregulares’'.

“Yo después de esta llamada nunca más me comuniqué con Carabineros. Yo a la generala no le pedí ningún requerimiento de información, lo único que hice fue ponerla en conocimiento de esta situación, simplemente porque esta persona es una persona de alto conocimiento público”, sostuvo.

Al respecto, la congresista negó haber cometido algún delito o falta a la probidad, considerando que desde la oposición han anunciado una presentación ante el Comité de Ética. “Niego tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta, alguna falta a la ética o a la probidad. “Hay dos asuntos que han sido de interés público que vale la pena poder aclarar”, dijo la diputada Orsini.

Jorge Valdivia, ex futbolista chileno, y Maite Orsini, diputada oficialista por el partido Revolución Democrática (RD).

“El primero, es que el 28 de febrero, en un medio de comunicación masivo, una persona me imputó tener vínculos con fiscales para sacar a personas que hubieran estado detenidas y se me imputó vínculos con fiscales, borrar papeles o antecedentes penales. Quiero negar tajantemente dicha afirmación”, manifestó.

“Es producto de esa afirmación que hice una autodenuncia en Fiscalía a fin de poder esclarecer y para que se compruebe mi total inocencia”, añadió la parlamentaria.

“La autodenuncia no es un reconocimiento de responsabilidad, sino que es una herramienta que todos los ciudadanos pueden utilizar ante una imputación de un delito falso que quieren que se acredite su inocencia. Estoy muy segura que no he cometido delito alguno”, sentenció Orsini.

“Yo, al tomar conocimiento de esa información, me comuniqué con la generala encargada de Derechos Humanos, la generala Soza, con quién tengo una excelente relación, únicamente para ponerla en conocimiento de que había una persona de alto conocimiento público que estaría haciendo una denuncia, por los conductos regulares, por apremios ilegítimos”, añadió.

Cabe recordar que la jornada del 27 de febrero pasado, la diputada emitió una declaración pública pidiendo que se detuvieran los mensajes odio y amenazas que aseguró estar recibiendo, puesto que el día anterior, Daniela Aránguiz, la ex esposa de Valdivia y actual integrante del programa de televisión pagada ‘’Zona de Estrellas’', dijo en una transmisión en vivo en Instagram que la legisladora mantenía una relación sentimental con su ex pareja, el comentarista deportivo y ex futbolista Jorge Valdivia.

“Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto”, subrayó Orsini ante aquella acusación.

Se debe recordar que la parlamentaria oficialista, a su vez, fue respaldada por figuras del actual gobierno chileno, como la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte. “Es muy injusto que a una persona la califiquen o pretendan entrometerse en su vida privada, porque el escrutinio público al cual ella debe estar sometida, es el de su labor parlamentaria”, sentenció la secretaria de Estado en un canal de televisión chileno.

