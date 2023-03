Crece el escándalo en Chile: el fiscal nacional solicitó un informe por la intervención de una diputada ante la policía en favor de Jorge Valdivia

El último involucrado en el mediático caso que involucra a la diputada Maite Orsini y al ex futbolista Jorge Valdivia, es el Fiscal Nacional chileno, Ángel Valencia.

El escándalo mediático entre el ex futbolista chileno, Jorge ‘’Mago’' Valdivia, y la diputada oficialista, militante del partido Revolución Democrática (RD), Maite Orsini, sigue dando que hablar en Chile. Lo que había empezado como un triángulo amoroso, que involucraba a Daniela Aránguiz, ex esposa del actual comentarista deportivo, ha escalado hasta una situación que ha alcanzando las altas esferas políticas y judiciales del país.

El Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, se refirió a la polémica que involucra a la diputada Orsini (RD) con el ex campeón de América con la selección chilena tras conocerse que la parlamentaria se contactó con la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, para interceder en nombre del ex jugador luego de que fuera detenido a mediados de enero en un control policial.

Con respecto a esto, Valencia mencionó que requirió un informe sobre la situación “pero no tengo todavía mayores antecedentes”, declaró. “Una vez que los hayamos podido revisar, podemos tomar una decisión si corresponde hacerlo”, sostuvo la autoridad judicial a CNN Chile.

Te puede interesar Escándalo y renuncia en el gobierno chileno: se filtró un audio de la canciller Antonia Urrejola enojada con el embajador argentino

Jorge Valdivia y Maite Orsini, las figuras que han acaparada todas las miradas en Chile durante la última semana.

De igual manera, se debe mencionar que la legisladora oficialista se ‘‘autodenunció'’ en la Fiscalía para demostrar que nunca cometió un acto de corrupción. Sobre aquello, Valencia mencionó que “la autodenuncia es un mecanismo que se encuentra establecido en las leyes y cada ciudadano puede ejercerlo de manera que mejor le parezca dentro de ese marco. No es una cosa extraordinaria”.

Por otro lado, durante la jornada del jueves, el diputado opositor de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, anunció que llevarán a la diputada Maite Orsini a la Comisión de Ética del Congreso Nacional. Asimismo, le pedirán que se retire de la Comisión de Seguridad.

Al respecto, Alessandri indicó: “No tenemos nada que decir respecto a su vida privada. Cuando sí empieza a interesarle al parlamento es cuando una diputada de la República reconoce que llamó a un oficial de Carabineros para interceder en un procedimiento”.

En tanto, la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, confirmó haber sido contactada vía telefónica por la parlamentaria en cuestión, pero descartó algún tipo de irregularidad desde su cargo. La general, además, afirmó estar tranquila y aseguró que no hizo nada malo.

“No. Yo no hablé con el futbolista, tampoco con la comisaría que asumió el procedimiento, sino que derivé la situación, tal como lo hago con todas las peticiones y situaciones que me llegan desde organizaciones de la sociedad civil, desde el Instituto de Derechos Humanos (INDH), desde la Defensoría de los Derechos de la Niñez, etc. Yo acá le derivé el tema a un oficial de mi repartición para que averiguara qué había sucedido e indicara si había algún tipo de error procedimental”, señaló.

Seguir leyendo: