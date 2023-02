Escándalo por un triángulo amoroso que involucra a un ex campeón de América con la selección de Chile y una diputada

Jorge Valdivia está retirado del fútbol desde mediados de 2022, y pasó a convertirse en panelista de programas deportivos.

Gran revuelo ha generado en Chile la noticia de un aparente vínculo sentimental entre el ex seleccionado chileno Jorge Valdivia y la diputada oficialista Maite Orsini, lo que ha generado la reacción de la esposa del campeón de América con Chile.

Valdivia, laureado ex futbolista chileno, convertido ahora en comentarista deportivo, ha estado envuelto en una serie de escándalos mediáticos desde que era un jugador activo. Vale decir, su historial de polémicas se remontan hace 15 años, cuando disputaba sus primeros encuentros oficiales con la selección chilena.

Recordado es el caso del ‘‘Puerto Ordazo’', cuando se destapó un caso de indisciplina en la ciudad de Puerto Ordaz, en Venezuela, en plena Copa América de 2007. Previo a la derrota ante Brasil por los cuartos de final del torneo continental y la consiguiente eliminación, un grupo de jugadores chilenos fueron al restaurante del hotel Mara Inn, donde, en un evidente estado de ebriedad, lanzaron productos alimenticios de todo tipo, con inaceptables provocaciones al personal hotelero y presuntas insinuaciones de acoso sexual a una de las encargadas del servicio. Ante esto, los involucrados, Valdivia junto a sus compañeros de equipo Reinaldo Navia, Rodrigo Tello, Pablo Contreras, Jorge Vargas y Álvaro Ormeño, tuvieron que dar una conferencia de prensa.

Ya de vuelta en Santiago, los seis jugadores señalados por el imperdonable y publicitado incidente, pagaron su culpa. A la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), presidida entonces por Harold Mayne-Nicholls (que había sido elegido de forma unánime como timonel a fines del año anterior) no le tembló el pulso. “La verdad es que no es mucho lo que recuerdo. No es un tema para enorgullecerse y eso me hizo dar vuelta la página rápidamente, pero se sancionó de acuerdo a la magnitud de la falta y a su trascendencia”, declaró el ex dirigente cuando se cumplió una década del escándalo, en 2017.

Daniela Aránguiz, quien, a pesar de esta separada, sigue legalmente casada con Jorge Valdivia.

Su ex esposa, Daniela Aránguiz, ex modelo y ex participante de programas juveniles en la televisión chilena, también se ha visto involucrada en escándalos, pero más relacionados a supuestas infidelidades de su marido durante varios años, por lo que el 2022, decidieron ponerle fin a su relación, que se arrastraba por más de 10 años. No obstante, todavía siguen casados legalmente.

El último escándalo está vinculando a una diputada chilena, Maite Orsini, parlamentaria oficialista y militante del partido Revolución Democrática (RD), con quien Valdivia, según su propia ex esposa, mantendría una relación sentimental. Esto se dio a conocer en una transmisión en vivo que Aranguiz, actual panelista del programa de espectáculos ‘’Zona de Estrellas’', realizó junto a su compañera Cecilia Gutiérrez, hablando, en principio, de relaciones sentimentales, tema que condujo a la polémica en cuestión.

Orsini, por su parte, y tras conocer que los rumores ya estaban acaparando todas las portadas de los medios chilenos, señaló que ‘’no tiene pareja y que está soltera’'. ‘’En ese contexto, no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto”, afirmó.

Maite Orsini, diputada por el partido oficialista Revolución Democrática (RD) y ex rostro de programas juveniles chilenos.

En ese sentido, la legisladora, quien también es ex integrante de programas juveniles, emitió un comunicado, en el que expresó que le parece “triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos”, agregando que está “recibiendo muchos mensajes de odio y amenazas por parte de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público”. “Lamento profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarse a comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras”, añadió la legisladora chilena.

En ese mismo punto, Daniela Aránguiz, quien daba fe de que la relación era un hecho estipulado, sostuvo: “Yo tengo entendido que Jorge sí está con ella, y que en vez de ir hacer entrevistas a Río de Janeiro a hacer unas entrevistas, él se fue de vacaciones con ella”, esto en relación a un aparente viaje que Valdivia realizó con Orsini a Brasil.

“Nosotros hemos tenido nuestras recaídas y eso es lo feo (...) Incluso, en diciembre pasado, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos a punto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación”, sostuvo Aránguiz.

Agresión

Por otro lado, medios chilenos informaron que Aránguiz habría agredido físicamente a Jorge Valdivia cuando él iba llegando a su casa en Lo Barnechea, en el sector oriente de la capital Santiago. Tras este incidente, el ex futbolista de Colo-Colo y Palmeiras acudió a una comisaría cercana para presentar una denuncia, aunque finalmente desistió.

No obstante, Carabineros de Chile, teniendo en cuenta los detalles del caso, presentó una denuncia de oficio por el hecho ocurrido, entregando así los antecedentes a la Fiscalía Metropolitana Oriente, entidad judicial que deberá investigar lo sucedido.

Incluso, la actual figura televisiva habría acudido a urgencias de una clínica santiaguina con una fuerte crisis nerviosa. Ante esto, el periodista chileno Pablo Candia, editor de ‘‘Zona de Estrellas’', detalló que Aránguiz fue ingresada a la Clínica Alemana de Santiago con una crisis de pánico pero que ya había sido dada de alta tras ser estabilizada.

De momento, otras figuras públicas de la televisión chilena continúan emitiendo declaraciones al respecto, de tal manera que se evidencia un apoyo hacia todas las partes involucradas. La diputada Orsini, a su vez, no se ha vuelto a referir a este alboroto que involucra el espectáculo y la política. Valdivia, por su lado, no ha hecho ningún comentario.

