Acusan a la alcaldesa de Santiago de Chile de pagar sobreprecios para la construcción de una clínica municipal

La concejala de Santiago, Rosario Carvajal, acusó a la máxima autoridad comunal de realizar un negocio inmobiliario en la compra del edificio que será la primera clínica municipal del país. Acusa a la gestión de la alcaldesa Irací Hasler del pago de un sobreprecio en la compra de la propiedad.

El pasado 18 de enero en el consejo municipal de la municipalidad de Santiago, se presentó ante el pleno, el proyecto de la primera Clínica Municipal del país. Proyecto para el cual se necesita comprar un edificio. El lugar elegido es una propiedad ubicada en la calle Sierra Bella 1181, en la misma comuna, cuyo valor ascendía a los $8.200 millones de pesos (USD 9.960.000). En la instancia, el organismo aprobó la idea con 10 votos a favor y una abstención.

La integrante del concejo, Rosario Carvajal, denunció que la compra se trataría de un negocio inmobiliario y aseguró que se pagó cuatro veces el valor en relación con la última transacción relacionada a la propiedad correspondiente a diciembre de 2022.

El edificio cuestionado apareció publicado en un portal de ventas inmobiliarias, en abril del 2021, por un valor de 3.348 millones de pesos (USD 4.168), menos de la mitad de lo autorizado a pagar por el concejo municipal.

Jean Pierre Chifelle, director jurídico de la municipalidad, encargado de visar este tipo de transacciones se refirió a la acusación. “Contraloría los obliga a realizar tres tasaciones independientes para determinar el precio más justo a pagar, lo que determino el valor de 8.200 millones de pesos y, además, la Clínica ya estaba habilitada para ser usada cuanto antes con todos sus permisos sanitarios al día”, dijo.

La Contraloría General de la República, es el ente regulador que fiscaliza que los dineros fiscales se gasten debidamente. Tras la denuncia de la concejala Carvajal, la entidad ordenó a la municipalidad de Santiago a que en diez días hábiles entregue todos los antecedentes necesarios para la aclaración de la compra.

Según fuentes que conocen los procedimientos de Contraloría, en este caso se podría iniciar una investigación especial para determinar si se utilizaron debidamente los recursos municipales.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se defendió de las acusaciones. “El proceso ha sido de acuerdo a toda la normativa” agregando que “el valor es menor que el promedio de las tres tasaciones y, por tanto, se ajusta a los procedimientos y también a lo que sabemos que vale el poder contar con una clínica en las mejores condiciones para nuestra comuna”, dijo.

La clínica popular es el proyecto de la municipalidad de Santiago para desarrollar un centro de salud con gratuidad y precios accesibles para habitantes de la comuna capital de Chile

A través de un comunicado, la municipalidad de Santiago aclaró que “adquirió la propiedad de la ex Clínica Sierra Bella a la inmobiliaria San Valentino SPA, quienes celebraron una compraventa de estas dependencias en abril de 2022, siendo inscrita en el Conservador de Bienes Raíces el 16 de diciembre de 2022. Los ex propietarios de la clínica la vendieron a San Valentino en abril de 2022. La Municipalidad de Santiago no sostuvo ninguna conversación con los ex dueños de dichas dependencias”.

Y agregó que: “La propiedad aún aparece a nombre de San Valentino SPA porque el nombre cambia una vez que la escritura queda inscrita sin reparos ante el Conservador. Una vez ocurrido eso se realiza el pago al vendedor que es San Valentino SPA. La firma de escritura se hizo hoy”, se describe.

Sobre el precio, se señaló que, “por dictámenes de contraloría para la fijación del valor comercial de la propiedad deben realizarse tasaciones del inmueble. El promedio de las tres tasaciones que encargó la Municipalidad fijaron el valor de la propuesta de oferta, que fue el valor aceptado por el dueño. Esto fue el 26 de diciembre y aceptada por San Valentino SPA el 27 de diciembre. La compra implica Sierra Bella 1181 y Ventura Lavalle 341″.

Otra actor, es un tercero que asegura que la municipalidad desechó una oportunidad más conveniente. El abogado Diego Berríos quien representa a la sociedad Las Malvas, interpondrá una acción judicial ante la justciia, porque denuncia que la municipalidad desestimó comprar un inmueble ubicado en otra zona por menos de la mitad del precio que finalmente desembolsó. Según explica el abogado Berríos, durante 10 meses mantuvo negociaciones para la compra, la que finalmente fue desestimada en desmedro del inmueble de Sierra Bella.

El 16 de diciembre del año 2022, la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella había traspasado el inmueble en $2.080 millones a la Sociedad Inmobiliaria San Valentino, que había sido creada recién en febrero del año pasado por el abogado Felipe Sánchez.

Es decir, reclama Berríos, la Municipalidad pagó más del doble del valor y aprobó la transacción, a pesar de que hubo un traspaso de la propiedad entre una sociedad y otra hace apenas un mes, que era el mismo argumento que utilizaron para rechazar la compra de la propiedad de Carmen 35, la sociedad que él representa, y por eso su anuncio de judicialización.

