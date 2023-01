Crecen las disputas internas en la coalición oficialista de Chile por los indultos de Gabriel Boric

En la imagen un registro del ex senador chileno Guido Girardi

Los presidentes de los partidos de la coalición oficialista Apruebo Dignidad (AD) manifestaron su rechazo a los dichos del ex senador Guido Girardi, quien dijo que la lista de candidatos a consejeros constitucionales de ese bloque “va a ser la lista del indulto”.

Las disputas internas en el oficialismo chileno han sido continuas al interior de los partidos de la coalición de gobierno, para la conformación de una lista única, algo que fue solicitado por el Presidente Gabriel Boric, pensando en cómo competirán en las próximas elecciones de los consejeros constitucionales, que estarán encargados de escribir la nueva Constitución.

Pero el desencuentro se agudizó con las declaraciones del ex senador del Partido por la Democracia (PPD) Guido Girardi, quien en una entrevista radial, argumentó que la baja aprobación que tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric en las encuestas y la polémica de los 13 indultos presidenciales concedidos a fines de año, “hacen poco viable un triunfo en las elecciones”.

“Hay mucha gente que votó por la Concertación, que votó por la Presidenta Bachelet, por Lagos, que votaría por el Socialismo Democrático, pero no va a votar por una lista que está encabezada por el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA). Menos en estos tiempos, menos después del indulto, cuando esa va a ser la lista del indulto”. Lo anterior en referencia a la polémica por el indulto concedido por el Presidente Gabriel Boric a 13 hombres que permanecían presos desde el denominado estallido social.

Las declaraciones del ex parlamentario y dirigente del PPD, incendió los ánimos dentro del oficialismo, sobre todo en los dirigentes de Apruebo Dignidad, la coalición del gobierno, quienes salieron a rebatir estas declaraciones. El presidente de Revolución Democrática (RD) integrante de AD, Juan Ignacio Latorre, señaló que “las declaraciones del ex senador creo que son ofensivas y se suman a un coro de la derecha. Son funcionales a la derecha esas declaraciones”. Agrego “Nosotros como RD estamos haciendo los mayores esfuerzos por una lista unitaria del oficialismo, lo mismo todos los partidos de Apruebo Dignidad y me atrevería a decir lo mismo de varios partidos del oficialismo. Es algo que está pidiendo el presidente de la coalición de la alianza de gobierno, que es el Presidente Boric”, puntualizó Latorre.

Por su parte, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, consideró que “no es contribuyente que haya estas intervenciones con argumentos que descalifican (…) esto es una descalificación que no corresponde, porque se hace una valla que separa a fuerzas que estamos haciendo un esfuerzo común por ser parte activa de la implementación del Gobierno”.

Mientras que la presidenta del PPD Natalaia Piergentili, calificó las declaraciones de Girardi, además militante del mismo partido, como una “caricatura” señalando que “no estoy de acuerdo con que él haya denominado así a las listas, porque creemos que contribuimos a ampliar la base social y política al gobierno. Tenemos un tema como Socialismo Democrático. Queremos relevar nuestra identidad, pero insisto, no desde el denostar al otro”, subrayó Piergentili.

Pero los dichos del ex senador del PPD, también repercutieron en La Moneda, donde las ministras Ana Lya Urtiarte, de la secretaría general de la presidencia y Camila Vallejo, de la secretaría general de gobierno, salieron a responder a los dichos Girardi . Vallejo, la vocera dijo, que “no es bueno caer en caricaturas en general, porque empieza la política nuevamente a entrar en una discusión pequeña”.

Por su parte, Uriarte dijo no compartir la opinión del ex senador. “No lo comparto (...). Nuestra posición como gobierno, nuestro escenario más deseable, es el que la alianza vaya a las elecciones en una lista única y en un amplio espectro que, ojalá, incluya desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista”

Desde las filas oficialistas aseguraron que el presidente Gabriel Boric espera que exista una sola lista. Lo cierto es que en el Frente Amplio reconocen que si van por separado en las próximas elecciones, tienen altas probabilidades de conseguir derrota.

La presidenta del partido socialista, Paulina Vodanovic, en una entrevista con medios locales dijo que “como mesa del partido, señalamos que teníamos que tener la más amplia unidad, y llamamos a las demás fuerzas políticas a entender que esta es una batalla de progresismo en su más ancha expresión, y, por tanto, llamamos a ir desde la DC hasta el PC”.

Otros que están atentos a lo que pasa en el oficialismo, es Chile Vamos, el conglomerado de la oposición, quien a través del presidente del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya, comentó “hay que mirar también el oficialismo en cuántas listas va a ir (...) yo me quedo con las declaraciones del ex senador Girardi, que si el oficialismo va en una sola lista, sería la lista de los indultos”, dijo.

