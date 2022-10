Aumentaron los casos de covid en Chile y especialistas piden volver a utilizar mascarillas en lugares públicos

Según el ministerio de Salud de Chile, la pandemia registró una variación de un 50% en una semana. EFE/Elvis González

En Chile han repuntado los casos de contagio por el COVID-19 lo que ha abierto un debate sobre el uso de las mascarillas después que se dejaran de utilizar a inicios de octubre.

Este jueves se registraron 6.201 casos nuevos, siendo la cifra más alta en 48 días y desde que se decretó el fin del uso obligatorio de las mascarillas en Chile. El gobierno notificó 13.073 contagios activos, 36 fallecidos y una positividad nacional de 13,33%.

Según el ministerio de Salud, la pandemia registró una variación de un 50% en una semana mientras que en 14 días hubo un incremento de un 15%.

De los 6.201 casos nuevos, un 41% se diagnosticó por test de antígeno, un 43% se originó por búsqueda activa de casos (BAC) y un 21% de los notificados son asintomáticos. Además, 3.448 corresponden a personas sintomáticas y 896 no presentan síntomas. Se registraron 1.857 test PCR Positivo que no fueron notificados.

El miércoles pasado hubo 5.611 nuevos casos lo que representó hasta ese momento el balance más alto en 41 jornadas.

Uso de mascarilla

El 1 de octubre se dejó de usar obligatoriamente la mascarilla en Chile y se mantuvo su utilización en recintos de salud. La decisión fue aplaudida transversalmente aunque hoy el debate sobre su función está instalado tras el aumento de las estadísticas de contagio.

Días antes que se concretara este repunte de casos, el ex ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, compartió en sus redes sociales la idea de reponer el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y que no sea solo una recomendación. “Insistencia: hay que reponer mascarilla en transporte público. Los números de la pandemia predicen una nueva ola”.

“Yo creo que debería retomarse, porque contribuiría a esta percepción -que debería ser la correcta- de que la pandemia no ha terminado”, explicó Mañalich a Radio Cooperativa, agregando que el virus en Chile “es bastante similar a lo que está ocurriendo en Europa: tenemos un aumento sistemático de los casos diagnosticados, y eso produce una señal de alerta”.

Las palabras del ex secretario de Estado abrieron el debate en Chile. Para el infectólogo de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, se debe “reforzar el uso de mascarillas obligatorio en centros asistenciales” y que “por ahora adelantarnos en hablar de nuevas olas, o situaciones de mayor gravedad, sin esperar al menos la evolución durante las próximas semanas”

La infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, María Luz Endeiza está de acuerdo en fomentar el uso de mascarillas en lugares con alta aglomeración de personas. “En realidad, la recomendación sigue siendo que para un mejor control uno se coloque mascarilla cuando está en lugares cerrados, en el transporte público, en una oficina, en una sala de clases”.

Para el secretario general del Colegio Médico de Chile, José Miguel Bernucci, el aumento de los casos era algo “esperable”, y que el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público “es una decisión que podría plantearse. Esto depende mucho de lo que tú quieras lograr. No va a servir absolutamente de nada respecto a la circulación viral ocupar mascarilla en la micro y después sacársela en el mall. Me puede bajar la probabilidad personal de no contagiarme en ese lugar pero no va a incidir mayormente la circulación viral. Esta utilización parcelada no permite el control de la circulación viral”.

Ximena Aguilar, ministra de Salud, no cerró la posibilidad de un eventual retroceso en el uso de la mascarilla. “No hemos dado por cerrada la pandemia. En la eventualidad de que aparezca una variante más agresiva, que signifique una mayor cantidad de hospitalizaciones, por supuesto que se va a retroceder”.

Seguir leyendo: