El “Profeta de Peñalolén”, el polígamo más famoso de Chile, se volvió a casar tras ser abandonado por sus 7 esposas y más de 30 hijos

A mediados de la década de los noventa surgió en Chile un personaje único. Se llamaba Hugo Muñoz Escobar y es más conocido como el “Profeta de Peñalolén”, un hombre que en ese entonces tenía siete esposas y más de 30 hijos.

Ubicado en una parcela al interior de la comuna de Peñalolén, en Santiago de Chile, Muñoz comenzó a llamar la atención de la prensa por sus mensajes y por la enorme familia que llevó a formar, lo que le habría sido encomendado por Dios. Este fue el primer caso de poligamia en un país que retomaba la democracia tras el fin de la dictadura de Pinochet.

El Profeta cuenta que cuando estaba casado con su primera esposa se dio cuenta de que había recibido una revelación divina que le cambió la vida para siempre, y que no había problemas con que el hombre pudiera tener más de una mujer. “Dios me dijo, conforme a las Sagradas Escrituras, que el hombre podía tener más de una mujer. Yo estaba con mi primera señora esposa en monogamia, cuando compartí con ella este mensaje divino. Ella decidió irse, pero Dios me dijo en un sueño, que no me preocupara porque ella volvería”, contó a The Clinic. Las demás mujeres habrían llegado a él de manera “semejante”.

Al volver su esposa, había una mujer más en la casa. “Mi señora no la conocía y cuando volvió, vio que esa joven visitaba nuestras sesiones de culto y seguía el mensaje de Dios. Ahí mi señora recordó lo encomendado por el señor y le dijo: “Mijita, usted es la otra esposa de mi marido”. Y ella dijo: “Sí, yo me quedo aquí”.

Muñoz llegó a tener 7 esposas y lo hizo porque según él “esa es voluntad de Dios. En las sagradas escrituras hay ejemplos de hombres que tuvieron más de una mujer. Está Moisés, Jacob, Isaac, Salomón…”. Consultado sobre el límite de mujeres que podía tener, el profeta respondía que “eso es un asunto de Dios, no mío”.

El profeta también se hizo conocido por declarar que usar condón era un pecado, “¡Pecado! El condón impide el nacimiento de los hijos y es sólo para práctica sexual”, dijo a The Clinic, mientras que tampoco recomendaba métodos anticonceptivos para mujeres. “Las familias numerosas son una bendición y ser padre también lo es”.

Otros episodios

Sin embargo, en 2014 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y pasó unos días en la cárcel. En 2012 ya había sido sorprendido bajo un delito similar. “No le doy a nadie esa terrible experiencia, realmente lo pasé mal. Cometí un error y pagué”, dijo Muñoz.

Además, con el paso del tiempo, se supo que sus esposas habían denunciado una serie de agresiones. Muñoz las recuerda como “defensa propia” y que “había una persona en la parcela que les metía cosas en la cabeza y un día me atacaron todas al mismo tiempo. No me quedó otra que defenderme”.

Consultado sobre este episodio, Muñoz dijo a La Cuarta que “ellas se me lanzaron encima y me tuve que defender. Pasó hace mucho tiempo y estoy arrepentido de ese episodio”.

Pandemia y actualidad

En la actualidad, El Profeta de Peñalolén se casó hace pocos días atrás.

Al llegar la pandemia y la posterior cuarentena nacional, Muñoz estaba muy lejos de sus primeros pasos. Según La Cuarta, su residencia ahora estaba ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago de Chile, sin salir de casa, y solo, sin sus 7 mujeres ni sus 30 hijos. “Me hubiera gustado estar con toda mi familia, abrazar a mis hijos y pasar todos juntos por esta prueba, pero no se puede nomás. Aún así no tengo resentimientos con nadie”, dijo.

Aunque en esa oportunidad aseguró que desde el 2016 estaba más apegado a la meditación y al estudio de la Biblia, La Cuarta aseguró que “la verdad es que varías se aburrieron de vivir a su lado y decidieron tomar nuevos rumbos”.

“Una cosa es que quiera estar solo espiritualmente, para poder meditar y tener tranquilidad. Otra cosa es que me quiera escapar de la familia, de las madres de los 30 hijos y de los nietos. Tengo contacto con todos, no obligué a ninguno a la fe, y económicamente les respondo”, aseguró “Jacob”, como le gustaba ser llamado.

Este año, ya sin cuarentena y a sus 69 años, Jacob contrajo matrimonio el pasado 14 de septiembre con Eva Ramos. “El amor no engaña”, dijo el profeta según CHV Noticias, agregando que “nos enamoramos y nos entregamos”. Sobre la poligamia, éste aseguro que “no la he abandonado” y que constantemente ve a sus mujeres del pasado. En lo que se refiere a su salud Muñoz admitió estar pasando un momento no muy bueno. “Algunos (médicos) me dicen que tengo cáncer, pero otros dicen que no. Pasé por todas las máquinas y me iban a operar, me metieron hasta el pabellón y me explicaron la intervención, aunque al final no me operaron”, finalizó.

