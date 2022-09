Fue acusado de asesinar a su esposa, el caso fue una serie de Netflix, se desmostró su inocencia y ahora reclama una millonaria indemnización

Jaime Anguita junto a su esposa Viviana Haeger, antes de ser asesinada en el sur de Chile

Una millonaria cifra exige al Estado de Chile un hombre que fue acusado de asesinar a su esposa. Su caso fue tan bullado en el país que incluso se realizó una serie en Netflix sobre este suceso del que fue absuelto en 2017.

El hombre se llama Jaime Anguita y fue acusado por la desaparición de su esposa, Viviana Haeger, una chilena que se extravió el 2010 por 42 días en la ciudad de Puerto Varas, ubicada a 1.014 kilómetros al sur de Santiago, y que luego apareció muerta en el entretecho de su casa a pesar de las revisiones que se hicieron en el lugar.

De inmediato las sospechas se dirigieron a su persona pero en 2017 la justicia chilena lo absolvió por el delito de homicio tras ser haber sido acusado de contratar a un sicario para matar a su esposa. En cambio, un sujeto identificado como José Pérez Mancilla fue condenado a 10 años de cárcel por el robo seguido de homicidio de Haeger. El caso se convirtió en la primera seria chilena de Netflix, “42 días en la oscuridad”.

Anguita, entonces, demandó al Estado chileno por $1.998.125.980 (USD 2.129.426) por perjuicios surgidos debido a la eventual falta de rigurosidad de organismos que participaron en la investigación como la Fiscalía, el Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

En la acción judicial se denuncia que Anguita sufrió “torturas” y una prueba de ello sería que desde el 8 de diciembre del 2015 y por más de un año y nueve meses fue encarcelado y apuntado como el principal sospechoso de la muerte de su esposa. “Como primera medida, se requirió a Gendarmería que aplicaran la política por riesgo de suicidio, por lo que durante más de seis meses no pudo dormir con la luz apagada, es decir en oscuridad, era despertado reiteradamente en las noches y debía dormir vigilado por un gendarme quien estaba en la misma celda que él”, asegura la demanda.

El Consejo de Defensa del Estado anunció su negativa a los montos solicitados por Anguita, calificándola el 2021 como “exorbitante”.

Sumario a la PDI

El abogado de Anguita, Patricio Serrano, presentó en agosto pasado al Segundo Juzgado Civil de la ciudad de Puerto Montt un sumario de la Policía de Investigaciones de Chile de 1.600 páginas que revelan errores de esta institución en este caso. Según la prensa nacional, este documento sería “la carta ganadora de Anguita en juicio con el Estado”.

Según este archivo, se concluye que en la institución “no se actuó acuciosa y profesionalmente al no analizar en forma objetiva el sitio del suceso, el cual fue tratado en forma superficial, generando una sucesión de imprecisiones a partir de la existencia de ideas preconcebidas”. Se detalla en el sumario cómo un grupo de funcionarios de la policía no revisaron exhaustivamente el sitio del suceso mediante negligencia o descoordinaciones entre ellos en la examinación del hogar.

“De propia iniciativa ingresé medio cuerpo a esta mansarda con la finalidad de ver en su interior, pero como estaba muy oscuro y no tenía linterna, no logré apreciar nada que pudiera ser relevante”, dijo el inspector Javier Vega de la PDI, tras una revisión en la zona donde se encontró a Haeger. Además, la existencia de ideas preconcebidas habrían afectado las pericias, como la primera teoría del secuestro. “Uno de los errores cometidos por el equipo investigador, desde el momento que fue recibida la denuncia, fue orientar las pesquisas en dilucidar un posible secuestro (…) no se actuó acuciosa y profesionalmente”, publicó la Unidad de Investigación de BioBioChile.

