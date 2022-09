Boric acusó a Bukele de tomar una actitud autoritaria para gobernar: “No se puede socavar la democracia”

Boric acusó a Bukele de tomar una deriva autoritaria para gobernar

El presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló la “deriva autoritaria” que está afrontando El Salvador desde que el presidente del país, Nayib Bukele, tomó el mando.

Así lo aseguró durante una entrevista con la revista ‘Time’, en la que expresó su opinión sobre su homólogo salvadoreño, con quien a veces se le compara por ejercer el cargo de presidente del país a una corta edad .

“No lo conozco personalmente, y no ha participado en cumbres multilaterales. Y si decide libremente no participar, eso es sospechoso. ¿Por qué no enfrentarse al escrutinio de sus pares?” , argumentó el mandatario chileno.

“Por lo que he estudiado y mis conversaciones con los salvadoreños, sí hay una deriva autoritaria para enfrentar un problema realmente grave: las pandillas . Sé que es una situación realmente difícil y que hay que enfrentarla con mucha decisión, pero eso no se puede hacer socavando la democracia”, añadió Boric.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele

En respuesta al mensaje de Boric, el presidente salvadoreño ha respondido insinuando que no le importa la opinión de su homólogo.

“Lo importante no es que no se sienta identificado conmigo, sino si mis hermanos chilenos se sienten identificados con él” , dijo Bukele en un mensaje en Twitter, citando una noticia sobre la opinión de Boric sobre él.

REFERENDUM CONSTITUCIONAL

Por otra parte, Boric reconoció que el “no” pude imponerse en el referéndum, lo que “sería legítimo”. Pero añadió que tendrá que “continuar con el mandato del pueblo (porque) tenemos un consenso para una nueva constitución y sobre la necesidad de actualizar los fundamentos de nuestra sociedad”.

Sobre si un rechazo al texto propuesto significaría convocar una nueva Convención Constitucional, Boric fue claro: “Es lo que como Gobierno debemos hacer. El pueblo así lo ha decidido. Podemos estudiar los detalles, pero es el mandato primordial”, dice.

La entrevista, de tono amable —es presentado en portada como “La nueva guardia”-— toca multitud de temas, incluido el de una supuesta vacilación a la hora de gobernar y de enfrentarse a cuestiones como los fondos de pensiones o la seguridad, ante lo que Boric se defiende y dice que sus responsabilidades como gobernante “son muy distintas a las que fueron en otros momentos”.

El mandatario chileno apareció en la revista Time

“Soy presidente de todos los chilenos, así que a veces tengo que hacer cosas que me disgustan. En política, cambiar de postura no es debilidad siempre que sea coherente con tus principios (...) Me preocupa más la gente que no cambia de opinión”, dijo.

Sobre el conflicto mapuche, reitera que “el estado de emergencia no es la solución, (pero) tuvimos que aplicarlo porque los desafíos a la seguridad eran graves”. Y a continuación se muestra optimista en que “la solución llegará a través del diálogo entre el pueblo mapuche y el estado chileno”, pese a la actitud de “algunos grupos, no representativos del pueblo mapuche que están armados y no tienen interés en el diálogo”.

(Con información de Europa Press y EFE)

