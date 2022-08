El tenso momento que vivió Gabriel Boric con empresarios de la minería en Chile

El presidente chileno, Gabriel Boric, exigió mayor reflexión y debate en la cena de la minería (REUTERS/Rodrigo Garrido)

El presidente chileno vivió un tenso momento en una cena con empresarios y personalidades de la minería al hablar sobre el royalty minero, y los invitó a repartir las utilidades con el país. Sin embargo, el mandatario fue abucheado por los asistentes.

La ocasión sucedió en medio de la cena anual de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), instancia que reúne a grandes personalidades ligadas con esta área. En esta oportunidad, el presidente Gabriel Boric dio un discurso de más de 25 minutos en donde se centró en cómo la minería debería afrontar futuros proyectos como la reforma tributaria y el royalty minero, un impuesto solicitado a esta industria.

Para empezar, antes del discurso del mandatario, el presidente de la Sonami, Diego Hernández, realizó duras críticas al gobierno. Ante esto, Boric respondió: “Me hubiese avisado don Diego que tenía que venir con traje de combate y hago otro discurso”.

En su discurso, el mandatario apuntó a los empresarios para que tengan una actitud más propositiva al respecto y cuestionó que la Sonami sea reacia al proyecto del royalty minero. “Decía Don Diego que son contrarios a disminuir las utilidades en períodos de bajo precio y yo le pregunto: ¿Cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? ¿Cuándo la Sonami ha dicho ‘ahora sí es el momento de avanzar en un royalty y en una mejor distribución de la riqueza’?”, preguntó el mandatario chileno.

Tras este cuestionamiento, algunos asistentes abuchearon a Boric, quien resaltó la calidad del debate que se debe tener. “Yo creo que es importante que en esto podamos tener un debate sólido técnicamente, donde nos pongamos de acuerdo en los datos y en donde entendamos que cada uno de los que esté hablando está buscando lo mejor para Chile (…) Vamos a llegar un acuerdo para la reforma tributaria y el royalty minero”, dijo Boric.

Situación de Tierra Amarilla

El socavón en Tierra Amarilla, una localidad ubicada al norte de Chile (REUTERS/Johan Godoy)

En la tensa instancia el presidente Boric no se guardó nada y también aludió al poblado de Tierra Amarilla, ubicado al norte de Chile, donde la minería dejó un enorme socavón que afecta la comunidad y al ecosistema. Además, la población no recibirá los beneficios acordes a lo que entrega a la industria minera.

“Piensen en Tierra Amarilla, con una población menor a 18 mil personas, donde alrededor de Tierra Amarilla hay dos o tres relaves y tres socavones, pero sin embargo ahí hay más pobreza que en el promedio de Chile”, dijo el mandatario.

Boric además preguntó “¿por qué se produce eso? No quiero decir que esto es la culpa de… No me cabe ninguna duda de que cuando uno hace su labor lo hace de la mejor manera posible, de buena fe, pero esa realidad nos debe llevar a la reflexión”. Después de estas palabras el presidente nuevamente fue abucheado por el público.

