En un nuevo ataque, quemaron un molino y un museo en el sur de Chile: al menos tres heridos

Video grabado por un testigo (Video: BioBioChile).

Una nueva jornada de violencia se vivió al sur de Chile. En esta oportunidad, grupos radicales atentaron contra de un conocido molino de la región del Biobío, que quedó completamente destruido por las llamas. De igual manera, un museo colindante fue reducido a cenizas junto con dos automóviles, mientras que una casa resultó destruida. Se reportaron al menos tres heridos que fueron trasladados a centros asistenciales.

El violento atentado ocurrió en la región del Biobío, específicamente en la provincia de Arauco en donde estaba ubicado el molino Grollmus, un Patrimonio Arquitectónico Nacional del sur de Chile con más de 106 años, y principal foco turístico de la zona. Hasta este lugar llegó un grupo de 15 a 20 encapuchados quienes realizaron disparos de grueso calibre y procedieron a destruir todo lo que había en este lugar.

El Delegado Presidencial de Arauco, Humberto Toro, ofreció un balance del atentado ocurrido durante la jornada del pasado lunes. “Es que serían estos dos inmuebles que estarían quemados, más una camioneta. Hubo disparos contra Carabineros que quisieron llegar al lugar, pero habían bastantes volteos de arboles”, comunicó la autoridad.

Toro además añadió que tres personas resultaron heridas, entre ellas, un lesionado ocular por este ataque. “Lo que sacamos como hipótesis es que este fue un atentado prácticamente hacia las personas, porque dispararon hacia la casa, y luego de eso se producen los heridos, que son tres personas. Carlos Grollmus que está con fractura expuesta en la pierna izquierda y fue trasladado a Concepción; Cristian tiene trauma ocular y fue trasladado al hospital Naval: y don Helmuth Grollmus, el patriarca, que tiene lesiones leves, está bien, y retornó a la casa”.

La propiedad afectada antes de ser quemada por completo por grupos radicales en Chile.

Durante este martes se comunicó que al dueño del molino, identificado como Carlos Grollmus Thiele de 79 años, se le apuntó una pierna por las heridas ocasionadas por los atacantes. El hombre se mantiene conectado a ventilación mecánica.

Toro precisó que las personas víctimas de este ataque “habían sido amenazadas” con anterioridad. “Habían tenido una amenaza respecto al lugar; ellos lo manifestaron pero no se preocuparon tanto, porque son familias reconocidas en el sector, el molino y el museo son patrimonios. Eran amenazas que habían tenido en otras oportunidades pero no consideraban que pudiera ocurrir un evento en un lugar que todo el mundo lo valora como parte del patrimonio y la cultura”, afirmó.

El ataque intentó ser repelido por las víctimas con sus armas inscritas. Esto provocó que los encapuchados usaran como escudo una camioneta que pertenecía a una mujer. “Estaba aprendiendo a manejar en ese sector y se encontró con estos enmascarados que le quitaron el vehículo y luego de eso lo usaron como escudo mientras disparaban hacia la casa”, dijo Toro.

Reacciones al atentado

Registro del ataque al molino, al sur de Chile. En este video se pueden escuchar diversos intercambios de disparos.

El gobierno tuvo palabras para este violento atentado por medio del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. “No puede ser calificado sino como un acto criminal cobarde. El Gobierno repudia el uso de la violencia como herramienta en un régimen democrático donde hay canales institucionales para expresar diferencias y demandas. No hay nada que justifique el arma de fuego, quemar instalaciones y disparar a personas que no están armadas”, dijo el funcionario.

Monsalve agregó que “nos vamos a querellar, son delitos gravísimos y por supuesto que nos vamos a querellar. Hasta ahora, con los antecedentes que dispongo, no puedo decir que vamos a invocar la Ley de Seguridad del Estado”.

Para Manuel Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur, sostuvo que “no podemos seguir soportando esta situación”, y exigió que las autoridades centrales visiten la zona. Mientras que la diputada Flor Weisse indicó que “hoy sentimos pena, rabia, impotencia ante la quema de un patrimonio histórico cultural de más de 100 años en nuestra comuna de Contulmo y que nos enorgullecía”.

SEGUIR LEYENDO: