El ex fubolista chileno Luis Núñez fue condenado a diez años de cárcel por un asesinato

El futbolista Luis Núñez desarrolló su carrera deportiva y nunca pudo dejar de lado sus problemas legales.

A diez años y un día de cárcel fue condenado un ex futbolista que jugó en la selección chilena y en un importante equipos del país por un homicidio ocurrido al interior de una de las zonas narco más peligrosas del país.

El afamado deportista se llama Luis Núñez, más conocido como “Lucho Pato” y se le apuntó la muerte de Juan Pinto en una balacera ocurrida el 2018 en la población La Legua, una de las más peligrosas de Santiago de Chile.

“El 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condena a Luis Núñez Blanco a la pena de diez años y un día; y a Andrés Vergara Baeza a doce años de presidio, en calidad de autores de homicidio simple, perpetrado en octubre de 2018 en la comuna de San Joaquín”, informó la Justicia.

La decisión de la justicia representa un duro golpe para el acusado quien hasta el último día del proceso negó todo tipo de relación con el caso. El 2021, por ejemplo, admitió a Canal 13 que “yo sí estaba en el lugar”, aunque aseguró que “el problema no es mío, quizás se confundieron” de responsable del crimen.

“Yo no disparé. Si lo hubiese hecho, créeme que me pongo los pantalones y asumo mi responsabilidad”, manifestó Núñez, agregando además que “no voy a dejar que me condenen. Si me llega la condena me voy a volver loco, no voy a probar nunca más nada. Yo soy inocente”, dijo Luis Núñez.

El responsable de este crimen incluso estuvo en huelga de hambre para manifestar su molestia por el proceso judicial. “El motivo es manifestar mi molestia contra el fiscal Rodrigo Chinchón, ya que llevo más de 28 meses en una causa en la que yo soy inocente de lo que se me acusa”, dijo el ex futbolista.

Carrera y crimen

Tras el homicidio del 2018, Luis Núñez se fugó a Bolivia en donde fue detenido.

Los primeros pasos deportivos de Luis Núñez se iniciaron en la población La Legua, ubicada en Santiago de Chile, una peligrosa zona narco de la capital. A principios de la década de los 90 el imputado dio sus primeras aventuras con la pelota, siendo recordado por su gente como un joven normal y fanático del club Universidad Católica (UC).

En la UC se formó como futbolista pero fue expulsado en 1996 por problemas con un utilero. Después de esta etapa se inició un camino por diferentes clubes como Municipal Las Condes, Magallanes y hasta jugó en el extranjero con los Jacksonville Cyclones de Estados Unidos. Luis Núñez jugó en la Selección Chilena de Fútbol el 2007 enfrentando en esa oportunidad a Costa Rica.

Mientras desarrollaba su carrera deportiva, Núñez siempre estuvo relacionado con los problemas legales. Por ejemplo, en el 2003 fue acusado por guardar droga a una agrupación conocida como “Los Ciprianos” en un departamento de su propiedad. En el 2012 fue procesado y absuelto por la justicia por un eventual vínculo que habría tenido con una banda de delincuentes dedicada al contrabando de artículos de lujo.

Sin embargo, el 2018 Núñez participó en la balacera que le dio muerte a un sujeto identificado como Juan Pinto. Al ser detenido uno de los participantes de este hecho, se confirmó que Luis Núñez también estaba siendo buscado por este homicidio. “Tenemos identificada a esta persona, ex futbolista profesional, que también es autor de este delito”, dijo la Policía de Investigaciones (PDI) en noviembre de ese año.

Al ser apuntado por las autoridades por la muerte de Pinto, el ex jugador chileno se fugó a Bolivia en donde fue detenido en la ciudad de Cochabamba tras un operativo de la policía de Chile y la del país trasandino.

