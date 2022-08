Chile: un proyecto busca reducir las mayorías especiales en el Congreso para modificar la Constitución

El proyecto seguirá siendo tramitado y debatido por el parlamento durante este miércoles. La idea es que se convierta en ley antes del plebiscito nacional del 4 de septiembre. EFE/Stringer/Archivo

La cámara de Diputados y Diputadas de Chile se prepara para votar un proyecto de reforma constitucional que reduce el quórum a 4/7 para poder realizar una serie de cambios a la actual Constitución en caso que gane el Rechazo en el próximo plebiscito de septiembre.

La iniciativa ha tomado valor y urgencia luego que las encuestas del país han reflejado que la opción de Rechazar la eventual nueva Constitución se impondría en el próximo plebiscito del 4 de septiembre, el que definirá si se reemplaza o no la actual Carta Fundamental por la que propone la Convención Constitucional.

Como plan B se ha presentado en junio esta iniciativa por los senadores Matías Walker, Ximena Rincón e Iván Flores, además de Pedro Araya y busca rebajar el quórum requerido para reformas constitucionales a la actual Carta Fundamental.

“Postulamos a reducir los quórum de dos tercios y tres quintos que contempla la actual Constitución, como requisitos de su reforma, a un quorum uniforme de cuatro séptimos. Creemos que es un quorum razonable que le otorga estabilidad a las normas constitucionales, pero que, al mismo tiempo, respeta el principio democrático para su reforma, evitando que un grupo minotirario tenga poder de veto”, dice el proyecto de los parlamentarios.

En concreto, se busca eliminar con los quórums supra mayoritarios de 2/3 y 3/5 de las reformas constitucionales a la actual Constitución. Ambos han sido considerados como quórums que hacen muy poco viables realizar cambios y de ahí la idea de reducirlos a 4/7.

El 4/7 quiere decir que, en caso que se apruebe el proyecto, implicaría el voto favorable de 29 senadores y 89 diputados en ejercicio, lo que significa que se necesitarían menos votos para reformar puntos estratégicos de la actual Constitución. Este quórum garantizaría las reformas estructurales que el gobierno de Gabriel Boric busca instaurar para la realización de su programa.

Reacciones del gobierno

El presidente Boric comentó que “nosotros no tenemos ningún problema con este proyecto, me parece bien que por diferentes medios se desaten todas las trabas. Nuestra energía está puesta como gobierno en informar respecto del plebiscito”, para agregar que “todas las reformas que se hagan en el intertanto son facultades del Congreso, nosotros no tenemos problemas, no ponemos obstáculos”.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, dijo que “la voluntad del Presidente ha sido proponerle al Congreso un nuevo proceso, no reformas a la Constitución del 80, para entender la diferencia”, y que el proyecto que será discutido en el parlamento “de bajar los quórum a 4/7 ayuda y también favorece ese encuentro sobre un nuevo proceso”.

