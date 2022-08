Misterio en Chile: una autopsia concluyó que la mataron por inmersión en el jacuzzi de un motel, pero hay muchos datos que no cierran

La familia ha planteado una serie de dudas sobre la muerte de Valentina al interior de una habitación.

Un informe de autopsia ha concluido que la causa de muerte de la abogada Valentina González fue por asfixia por inmersión al interior de un motel. El caso se ha convertido en un verdadero puzzle policial que está en pleno desarrollo.

La muerte de la mujer de 27 años se descubrió el sábado 30 de julio en la localidad de Quintero, en la región de Valparaíso. En este lugar, al interior de un motel se descubrió su cuerpo y en un primer momento se aseguró que no hubo intervención de terceras personas. Sin embargo, esta idea “se refiere al informe emanado del trabajo en el sitio del suceso” y se está a la espera de otras pericias para despejar o confirmar las dudas.

“Respecto a las diligencias encargadas desde el día del fallecimiento por parte del Ministerio Público al Servicio Médico Legal se puede informar que con fecha 8 de agosto arribó al Ministerio Público el informe de autopsia, donde se señala como causa de muerte la asfixia por inmersión”, explicó la fiscalía en un comunicado.

“A estas primeras diligencias, se han ido desarrollando otras, que serán detalladas en informe final de la Brigada de Homicidios, el que aún se encuentra en ejecución”, agregó la institución.

Valentina González era licenciada en ciencias jurídicas y su cuerpo fue encontrado al interior de un jacuzzi de una habitación. Según el dueño del recinto Hotel Boutique El Duende, identificado como Michael Reed, la víctima “llegó el sábado 30 de julio, al rededor de las 9:50 horas en un auto blanco. Eran cuatro personas y una persona de sexo masculino manejaba. Se veía que venían bien”.

El grupo estuvo una hora y media “hasta que empezó el suceso (...) salió una persona pidiendo ayuda, fue socorrida por la camarera, un recepcionista y un maestro”, dijo Reed. El procedimiento policial ha sido cuestionado por la familia porque aseguraron que fue “tardío”.

Las dudas de la abogada

Para Cinthya Pérez, abogada de la familia de la víctima, “hay muchos enigmas, hay procedimientos que extrañamente están realizados, hay mucha tardanza en la actuación tanto de la Brigada de Homicidios, como también de Carabineros y la ambulancia”.

Entre las principales dudas planteadas por la abogada de la familia habrían tiempos que no cuadran y amistades periféricas a la víctima “no conocidas” por los cercanos a Valentina. “Hay tiempos que no cuadran desde los relatos, desde las declaraciones de las personas que estuvieron con Valentina esa noche; hay amistades periféricas no conocidas por el círculo cercano de Valentina”, dijo Pérez.

El caso ha sido catalogado en Chile como un “enigma” y dentro de las dudas impera el numeroso uso de toallas que hubo al interior de la habitación donde estaba la víctima. “¿Cómo se ocuparon esas toallas?, ¿para qué se ocuparon?”, preguntó Freddy González, hermano de Valentina, mientras que la abogada de la familia subrayó que “es conocido lo que sucede en las cárceles, (las toallas se usan) cuando van a realizar golpes”.

En lo sucedido en el motel también hay dudas, específicamente con una mujer de pelo rubio que “no sabemos en qué minuto esta tercera persona ingresa al vehículo”. La abogada también sospecha del eventual uso de drogas en la habitación. “Todo apunta a que existió alguna sustancia que le pudieron haber dado en el trago u obligado a consumir de alguna forma”, dijo Pérez quien añadió que “la data es ‘asfixia por inmersión’ y eso no solamente se puede generar de la forma ‘se queda dormida y se sumerge en el jacuzzi’ (...) Hay otras formas en las cuales, con ayuda de terceros, se puede realizar”, finalizó.

