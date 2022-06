El pedido desesperado de la esposa de Dom Phillips, desaparecido en la Amazonía: “Por favor, intensifiquen la búsqueda”

Esposa de Dom Phillips, el periodista desaparecido en la Amazonía

La brasileña Alessandra Sampaio, esposa del periodista británico Dom Phillips, pidió el martes entre lágrimas que se “intensifiquen las búsquedas”.

“Incluso aunque no encuentren a mi amor con vida; tienen que encontrarlos”, suplicó Sampaio.

Phillips, de 57 años, se encuentra desaparecido desde el domingo pasado junto a el experto indigenista Bruno Araújo Pereira, de 41, en el valle de Javari, una región de selva fronteriza con Colombia y Perú, donde ambos realizaban una investigación por la que habían sido amenazados previamente.

En el video difundido por por TV Bahia, Sampaio pide perdón desconsolada por no haber hablado antes: “Toda la familia estaba muy sorprendida. No sabíamos cómo reaccionar”.

También la hermana del periodista de The Guardian, Sian Phillips, solicitó en un video en redes sociales a las autoridades “que hagan todo lo posible (...) El tiempo es crucial”.

El periodista británico Dom Phillips (Photo by Joao LAET / AFP)

La familia de Pereira también destacó con angustia que “el tiempo es clave (...) especialmente si están heridos”.

Además, unos 40 corresponsales y amigos de Phillips, quien también ha publicado en The New York Times y The Washington Post, pidieron en una carta en O Globo ampliar “inmediatamente” los esfuerzos.

“Espero que sean hallados y retornen en paz”, escribió en sus redes el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto a fotos con Phillips durante una entrevista en 2017.

En esta tierra indígena, a la que Phillips había viajado con Pereira en 2018, viven 6.300 individuos de 26 grupos diferentes, 19 de ellos aislados, según la ONG Instituto Socioambiental. La zona está amenazada por la pesca y la minería ilegal y en los últimos años se ha convertido en una ruta del narcotráfico, lo que aumentó la violencia.

El equipo de búsqueda de Dom Phillips y Bruno Pereira (Brazilian Ministry Of Defense/Handout via REUTERS)

La base local de la Funai, para proteger y asistir a los indígenas, sufrió varios ataques desde 2018, incluyendo el asesinato en 2019 de un empleado.

Para Fiona Watson, directora de investigaciones del grupo Survival International, la operación de rescate en esta zona de selva tropical densa es “inmensamente desafiante”.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, deseó el martes que ambos “sean encontrados”, pero admitió entre las hipótesis que “hayan sido ejecutados”.

Asimismo, dio a entender que los dos desaparecidos pudieron haber sido imprudentes, al adentrarse en esa región. ”Realmente, dos personas en un barco, en una región de esas, completamente salvaje, no es recomendable”, pues en esa zona “todo puede ocurrir”, indicó el mandatario.

Bolsonaro aseguró que, desde el mismo domingo, cuando fueron informadas sobre la desaparición, las autoridades policiales y militares de la región comenzaron las búsquedas y citó que incluso fue tomada declaración a personas que habían tenido contacto con Phillips y Araújo en los últimos días.

El periodista británico Dom Phillips, desparecido en la Amazonia desde el domingo (Paul Sherwood/Handout via REUTERS)

Viajaban en una embarcación nueva, con 70 litros de gasolina, suficiente para el viaje, y fueron avistados por última vez a la altura de la comunidad de Sao Gabriel, a algunos kilómetros de Sao Rafael.

Araújo, quien trabaja desde hace años en esa región, había sido objeto de diversas amenazas por parte de mafias de mineros ilegales, madereros y hasta traficantes de drogas que operan en la región, lo que ha despertado temores de un asesinato entre sus allegados.

Phillips, por su parte, es un veterano periodista afincado en Brasil desde hace 15 años y quien ha colaborado con diversos medios internacionales, y trabaja actualmente en una investigación para un libro sobre el valle do Javari.

Seguir leyendo: