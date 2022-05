Los diputados uruguayos comienzan a debatir la legalización de la eutanasia

Aunque el proyecto original para legalizar la eutanasia se presentó en 2020, el debate se postergó por la pandemia

Con la pandemia en un segundo plano debido a la buena situación sanitaria que atraviesa el país, los legisladores uruguayos comenzarán este martes a definir algunos detalles para comenzar la discusión parlamentaria alrededor del proyecto de ley de Eutanasia y Suicidio Asistido.

Específicamente se definirá el listado final de las decenas de organizaciones sociales y expertos en el tema que solicitaron asistencia en el Parlamento para poder expresarse al respecto. A partir del orden de prioridades que se fijará, se dará forma al inicio del debate oficial entre legisladores para aprobar o no la despenalización de la eutanasia, a pesar de que la mayoría ya se ha expresado al respecto.

El proyecto original fue presentado en marzo de 2020 por el diputado del Partido Colorado Ope Pasquet, pero no se llegó a tratar en las cámaras debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, el Frente Amplio elevó en 2021 un nuevo proyecto con algunas modificaciones al planteo de Pasquet y la oposición en general apoyó la iniciativa, más allá de que el Partido Colorado pertenezca a la coalición de gobierno. Lo cierto es que colorados y frentistas han unido fuerzas y el objetivo es que la ley sea aprobada antes de fin de año.

“Ambos proyectos perfectamente pueden ser complementarios”, dijo al respecto la diputada del FA Lucía Etcheverry en diálogo con El Observador. “Sobre todo a la hora de dar las debidas garantías en un tema que es complejo y que debe ser riguroso”, agregó Etcheverry. Sin embargo, para lograr los votos necesarios los legisladores conformarán un único proyecto.

Dentro del espectro político uruguayo también hay legisladores que se han manifestado en contra de la eutanasia y la mayoría pertenecen al partido del presidente Lacalle Pou, el Partido Nacional. En la figura del diputado nacionalista Rodrigo Goñi se centralizó la convicción de evitar que la legalización. Goñi se reunió la semana pasada con las autoridades del Colegio Médico -la organización que nuclea a todos los profesionales médicos del país- con el fin de que haya un pedido formal para posponer el tratamiento del proyecto en el Parlamento.

El proyecto del Frente Amplio propone modificaciones al Código de Ética Médica actual, como por ejemplo la derogación de un artículo que condena la práctica de la eutanasia activa “como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente” por ser contraria a la ética médica.

En este sentido, Goñi consideró “un atropello institucional” y “una falta de respeto a la autonomía del Colegio Médico” la propuesta. Sin embargo, desde la organización manifestaron lo siguiente: “Todo planteo con el fin de intentar mejorar el proceso y el resultado final para tratar lo que está en el Parlamento respecto a la eutanasia es bienvenido”. Además, la presidenta del Colegio Médico, Lucía Delgado dijo a El País que no habrá un posicionamiento oficial “ni a favor ni en contra” de la eutanasia.

La negativa de la Iglesia

El cardenal y actual obispo de Montevideo Daniel Sturla dijo que “sería una gran decepción que se avance en la ley de eutanasia” en Uruguay.

“No se pude pensar todo en términos políticos: de un lado los buenos y del otro los malos. Yo no creo que sean malos los que proponen la ley de eutanasia, pero tampoco se me puede adjudicar maldad por decir que creo que hay que acompañar a las personas para que terminen su vida dignamente, sin sufrimiento, pero sin asesinarlos”, sostuvo Sturla meses atrás en entrevista con El País.

Para el cardenal es importante discutir “qué entendemos por sufrimiento” debido a que el proyecto de ley habla de “sufrimiento intolerable” como requisito para acceder a la eutanasia. “Yo no soy médico, pero como cura he visto que el sufrimiento más grande es el psicológico espiritual. El sufrimiento físico es grande, pero la depresión es un sufrimiento más tremendo. Yo he acompañado a morir a personas en paz, hay gente que hasta muere feliz; y también he tenido gente con una salud física perfecta, que gozan de todas las comodidades, que son jóvenes y que sin embargo quieren morirse”, remarcó.

