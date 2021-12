La campaña de reelección de Rafael Correa habría sido financiada con dineros del sistema de corrupción de Álex Saab

Hugo Chávez y Rafael Correa. En el centro, Jaime Sánchez Yanez, asesor de Correa y hermano de un socio de Fonglocons Ecuador. (Foto: Periodismo de Investigación).

El informe elaborado por la comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano sobre el caso Álex Saab deja nuevos e importantes hallazgos. El documento da indicios de que la campaña de reelección en 2013 del ex presidente Rafael Correa pudo haberse financiado con dinero proveniente de las exportaciones ficticias que la empresa de Saab efectuó para lavar activos, según se indica en el documento de 125 páginas.

El acusado por lavado de dinero, Alex Saab, quien ha sido identificado como un presunto testaferro de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, habría utilizado al sistema de compensación de los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) para lavar dinero a través del pago por exportaciones ficticias o subvaloradas entre Ecuador y Venezuela. Saab habría lavado dinero mediante esas exportaciones ficticias y subvaloradas durante el gobierno de Correa, quien fue sentenciado por actos de corrupción y está prófugo en Bélgica.

El Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), conocido como la moneda virtual del ALBA, es un mecanismo monetario que tenía como propósito la canalización de pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre sus países miembros: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. El sistema, creado en el ALBA, se basa en la utilización de una moneda virtual para el registro de las operaciones exclusivamente entre los bancos centrales, en tanto que la liquidación local –pagos a exportadores y cobros a importadores– se efectúa con las respectivas monedas nacionales de los países miembros.

Infografía: Marcelo Regalado

El informe de la Comisión abre la posibilidad de que el dinero obtenido a través del sistema SUCRE haya financiado la campaña del entonces presidente Rafael Correa mediante aportantes –empresas y personas– que están relacionados con la trama de exportaciones ficticias y subvaloradas. En el documento elaborado por la Comisión legislativa se cita a un Reporte de Operaciones Inusuales del 2013 de la Unidad de Análisis Financiero y Económico en el que se indicó que los fondos del Sistema SUCRE son “reenviados al exterior o salen de las cuentas mediante el pago de cheques a través de otras empresas vinculadas” incluso en algunas ocasiones el mismo día.

El nombre de Micaela Leherer Alarcón, aportante de la campaña de Rafael Correa en el 2013, aparece en el informe de la Comisión como participante de los negocios por ser pareja de Carlos León Ponte –una figura clave de las operaciones de Álex Saab y su socio Álvaro Pulido. Rafael Correa fue presidente desde el 2007 hasta el 2017, el aporte relacionado con el caso Saab habría sucedido en su última campaña presidencial.

Según el informe de la Comisión, “es necesario acotar que parte del dinero que se lavó por el SUCRE fue a parar en la campaña del binomio Correa-Glas en el 2013, por medio de aportes realizados por INCONEG (de Micaela Leherer), quien a su vez recibió dinero de FOGLOCONS y PIFOGARDEN”; el informe dice que “a partir del caso Arroz Verde el entonces consejero electoral Luis Verdesoto elaboró un informe sobre las irregularidades identificadas en los aportes de campaña para la Alianza PAÍS, hecho que fue revelado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional el 26 de junio del 2019″.

El gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán explicó en la comisión que entre el 2010 y el 2019 Ecuador utilizó el sistema de compensación exclusivamente para exportar a Venezuela. Los registros del Banco Central del Ecuador detallan que el 99 % de las exportaciones a través del “Sucre” fueron hacia Venezuela y los valores fueron mayores a los USD 2.600 millones. Sobre las importaciones efectuadas con el mismo sistema, el 82,3 % corresponde a Venezuela y el 17,7 % a Cuba.

Sin embargo, para Avellán lo que enciende las alarmas es que, en el 2013, el valor por las transacciones registradas en el sistema Sucre haya duplicado lo registrado por el Servicio Nacional de Aduanas (Senae): “Las transacciones a través del Sucre fueron mayores a las registradas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y esto llama la atención porque las transacciones que se ejecutaron a través del Sucre deberían ser igual o menores a las exportaciones no petroleras que se registraron a través de la Senae, pero ese no es el caso, en el 2013, porque las transacciones ejecutadas a través del Sucre llegaron a un monto de USD 822,9 millones, mientras que las exportaciones no petroleras que se registraron a través de la Senae llegaron únicamente a USD 461,4 millones”.

De acuerdo con los hallazgos de la Comisión, a través de los bancos nacionales al menos USD 70 millones salieron del país y se enviaron a cuentas en el extranjero. Además, el Fondo Global de Construcción –la empresa de Saab cuya filial también operaba en Ecuador–, realizó transferencias bancarias desde el país a la Casa de Valores de Panamá Clever Financial Investment Services (CFIS) por USD 23 millones; a Blue Numbers Securities Inc. Punta Pacífica, de Panamá por USD 20 millones; a Fondo Global de Construcción SAC, de Perú por USD 11 millones; a Inconeg S.A. más de USD 4 millones, la filial de CFIS en Ecuador, además se habrían transferido más de USD 20 millones a otras empresas e incluso se registran operaciones “Sin Beneficiario”.

