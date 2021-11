José Antonio Kast inició el diálogo con otros partidos con miras al ballotage en Chile: “Nuestro programa no está escrito en piedra”

Los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast (Europa Press)

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast aseguró este lunes que su programa de campaña “no está escrito en piedra”, de cara al diálogo con otros partidos para formar alianzas hacia la segunda vuelta electoral, que disputará con el izquierdista Gabriel Boric.

“Es un día de evaluaciones y es un día en el que esperamos encontrarnos con muchas personas. Ayer ya pudimos conversar con muchos dirigentes de los distintos partidos políticos buscando los puntos de encuentro. Tenemos muchos más puntos de encuentro que de divergencia y eso es lo que vamos a profundizar en esos días”, indicó ante la prensa.

“Siempre planteamos que nuestro programa no está escrito en piedra, que hay cosas que se pueden modificar, que se pueden mejorar”, agregó.

En la primera vuelta de este domingo, Kast obtuvo un 27,9% de los votos, en tanto que Boric se situó en segundo lugar, con el 25,69%.

Kast, que después de 20 años de militancia en el ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI) es uno de los fundadores del Partido Republicano, intenta mantener el modelo neoliberal heredado de la dictadura y promete imponer “orden, seguridad y libertad”.

“Esto no es una transacción o una negociación, es una conversación y del diálogo, que es algo que nosotros siempre hemos valorado, uno saca buenas ideas y podemos recoger lo bueno de los otros y también ellos podrán acoger lo bueno de nuestro programa”, agregó Kast este lunes. “Tenemos que formar mayorías para tratar a sacar adelante nuestra patria. Tenemos puntos en común, ellos también creen que el Estado hoy día no es eficiente, que no cumple con los requerimientos para las personas”, puntualizó.

Kast y Boric se disputarán la presidencia del país en la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el próximo 19 de diciembre.

Promesa de revisiones

Por su aprte, Boric matizó este lunes su discurso y aseguró: “Vamos a hacer todas las revisiones que sean necesarias. Entiendo que hay una preocupación por las angustias del presente que tenemos que ajustar y, en ese sentido, creo que nuestros proyectos son muy distintos con el de José Antonio”.

Respecto al panorama electoral, el diputado indicó en entrevista con el canal CHV: “Creo que lo que se presenta hoy ante nosotros es una elección muy estrecha y que la segunda vuelta está totalmente abierta. Creo que tenemos todas las condiciones para ganarla”.

Si bien la campaña de Apruebo Dignidad tenía como meta pasar al ballotage en primer lugar y el resultado puede haber sido decepcionante, Boric aseguró que no había que confiarse. “En ningún caso había que caer en triunfalismos, ni siquiera dando por hecho de que estábamos listos para pasar a segunda vuelta”, dijo.

Impulso en los mercados

El resultado impulsó con fuerza a los indicadores: el peso chileno se fortaleció y la bolsa de Santiago abrió con un alza de más de 9%.

El jefe de estudios de la empresa de trading Capitaria, Ricardo Bustamante, señaló al portal local Emol que las elecciones “han generado importantes cambios en las expectativas”, ya que los mercados ven de forma favorable al líder de la votación.

Además, los inversionistas valoraron que el economista liberal Franco Parisi lograra un importante apoyo de casi el 13%, ya que pese a no entrar en segunda vuelta su apoyo se torna clave para la elección del presidente en el balotaje.

(Con información de EFE)

