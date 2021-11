El parlamento uruguayo suspendió la veda alcohólica que iba a regir el día de la final de la Copa Libertadores

El parlamento uruguayo aprobó a través de un voto exprés que no rija la veda alcohólica la noche de la final de la Copa Libertadores, previo a las elecciones obligatorias del Banco de Previsión Social Vista general de la Cámara de Senadores del Parlamento uruguayo en Montevideo (Uruguay), en una fotografía de archivo. EFE/ Raúl Martínez

El Parlamento uruguayo aprobó a través del voto exprés, un proyecto de ley que dejará sin vigencia por única vez la veda alcohólica que estaba prevista para las elecciones obligatorias del Banco de Previsión Social. Las mismas se realizarán el domingo 28 de noviembre, mientras que la final de la Copa Libertadores se llevará a cabo el sábado 27 en el Estadio Centenario.

Gracias a esa superposición, regía una veda alcohólica en Uruguay que no permitía a los comercios vender alcohol, aunque la penalización por hacerlo no tenía consecuencia monetaria. Se espera que ingresen a Uruguay entre 80.000 y 100.000 brasileños y la propia Conmebol instó a los comercios a tener cerveza “bien fría” para los hinchas tanto de Palmeiras como de Flamengo, quienes disputarán la final.

En la mañana del martes pasado, votó la Cámara de Senadores y, por la tarde, le tocó a los Diputados. En la primera cámara la ley pasó unánime, mientras que en los Diputados se aprobó por 77 de 80. La ley establece que, por única vez, se dejará sin efecto la prohibición de vender bebidas alcohólicas durante las 24 horas previas al cierre de urnas.

Se estima que la ley entrará en vigencia el próximo viernes 19 de noviembre ya que se encuentra en el Poder Ejecutivo esperando a ser promulgada.

El proyecto fue presentado por un senador del Partido Colorado, Germán Coutinho y se lo trató de “forma grave y urgente”. El partido de oposición, el Frente Amplio, votó a favor en la Cámara de Senadores y agregó un segundo artículo que mantiene la veda alcohólica en lugares donde se vote y haya venta de bebidas alcohólicas como pueden ser clubes deportivos o sociales con cantinas habilitadas.

Al votarse como “grave y urgente”, dijo Coutinho, hace que el proyecto de ley no tenga los procesos en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y que vaya directo a la votación del plenario. Agregó que “son otros procesos, otros tiempos. Al votarse grave y urgente y habilitarlo se vota hoy”, informó Montevideo Portal.

Uruguay espera recibir entre 80.000 y 100.000 turistas tras las finales de las copas de la Conmebol que se jugarán en el Estadio Centenario Vista del estadio Centenario de Montevideo. Foto de archivo. EFE/Federico Anfitti

“La intención fue ingresar el grave y urgente la semana pasada, estaba de acuerdo la coalición y el Frente Amplio no mostró la negatividad. En la reunión de coordinación de los lunes y como el proyecto de ley se me ocurrió un martes y lo presenté un miércoles, por eso no siguió el proceso de coordinación del Senado de rutina, que es la de todos los lunes”, continuó Coutinho.

El senador explicó que el proyecto, “no por breve es menos importante para la convivencia de los uruguayos y el mejor desempeño de las empresas vinculadas a uno de los sectores más damnificados por la pandemia: el turismo, y en particular los centros gastronómicos”.

Es “una elección muy importante, hay 1.800.000 personas convocadas a votar, pero también en Montevideo el día anterior durante el imperio de esta norma se celebra un evento internacional de máxima trascendencia. Se espera una concurrencia masiva, de miles de turistas que cruzarán las fronteras para ver el partido y disfrutar de las bondades del destino uruguayo”, continuó. No se trata de beneficiar solo a los turistas, sino también a la ciudadanía y a quienes trabajan en el rubro.

La ley que establece la veda alcohólica previa a las elecciones obligatorias es de 1925 y se basa en las elecciones nacionales, “estas elecciones del BPS son competitivas pero no tan dramáticas y de mucha menor movilización logística”, declaró Coutinho.

Tanto el presidente Luis Lacalle Pou como otros legisladores, se manifestaron a favor de revisar más adelante la ley y analizar la vigencia de la veda en instancias electorales en el Uruguay actual. La propia senadora Graciela Bianchi dijo en la sesión de voto que se sentía “ridícula” votando la suspensión de la veda por única vez.





