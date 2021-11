Los comercios de Montevideo buscan cómo esquivar la veda de alcohol que regirá la noche de la final de la Libertadores

La final de la Copa Libertadores es la noche previa a las elecciones del Banco de Previsión Social que, por ser obligatorias, generan una veda alcohólica a partir de las 19:30 horas el día de la final Vista de la tribuna Olímpica del estadio Centenario donde se disputará la final de la Copa Libertadores. Foto de archivo. EFE/Federico Anfitti

El martes pasado comenzaron a encajar las piezas: el sábado 27 de noviembre se llevará a cabo la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, al día siguiente, sucederán las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS).

Ya que las elecciones son de voto obligatorio, la ley indica que desde el sábado a las 19:30 horas debería haber una veda alcohólica. Es decir, los comercios no tendrían permitido vender bebidas alcohólicas de ningún tipo.

Por lo tanto, en teoría, cuando gane uno de los dos equipos brasileños y miles de hinchas salgan a festejar el triunfo, no podrán comprar alcohol. El país espera recibir 30.000 hinchas de ambos equipos para la Libertadores y la CONMEBOL, la semana pasada, había pedido a los bares, restaurantes y comercios que se stockearan de cerveza fría, muy fría, según comentó Daniel Fernández, ex presidente de CAMBADU y actual asesor del directorio del Centro de Alamacenes, Minoristas, Baristas y Afines del Uruguay, a Subrayado.

Aunque por ley la veda alcohólica se mantendrá vigente, la prohibición es con respecto a la venta de alcohol y no necesariamente con respecto a su consumo. El ministro de la Corte Electoral José Ignacio Korseniak explicó que la Corte no tiene potestad de controlar ni sancionar los comercios, restaurantes o bares que no cumplan con la prohibición. Esta misma no alcanza, por ejemplo, a los espectáculos públicos.

Fernández declaró que la Corte Electoral confirmó que no habrá sanciones para quienes vendan alcohol el sábado 27 por la noche. Sin embargo, tampoco puede fomentar la venta de alcohol porque eso sí sería ilegal.

A pesar de que la veda es obligatoria por ley, la Corte Electoral no tiene potestad para sancionar a los restaurantes, bares o comercios que no cumplan con la veda de venta de alcohol Vista del estadio Centenario de Montevideo el 29 de Octubre de 2021, durante las obras que se están llevando a cabo de cara a las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores en noviembre en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

“Respetaremos las normas, pero también tenemos que pensar que es una fiesta internacional y que los brasileños no votan. Se merecen recibirlos como ellos se merecen, con la gran fiesta y como nos pidió la Conmebol vamos a tener abundante servicios de cerveza bien fría y buenos platos de comida”, comentó Fernández a Telemundo.

Agregó que “la gente de la Conmebol respeta las leyes del país que va, no opinaron al respecto, pero sí les dimos seguridad de que íbamos a brindar el servicio que exigiera toda esa masa enorme de gente que viene a consumir”.

Montevideo se prepara

La Intendencia de Montevideo, gobierno departamental de la capital donde se jugará la final, convertirá espacios públicos en zonas de recreación para los brasileños y otros extranjeros que vengan a ver la final de la Copa Libertadores y Sudamericana.

“La cantidad de visitas que va a tener Montevideo va a ser grande y va a estar muy concentrada, por eso hemos venido organizado refuerzos en planes de limpieza, todo lo que tiene que ver con movilidad y zonas de exclusión, y también un gran despliegue de cultura”, dijo la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse a Caras y Caretas.

La Intendencia de Montevideo proyecta que ingresarán 20 millones de dólares al país tras las finales de las copas Libertadores y Sudamericana Fotografía de archivo tomada el pasado 2 de mayo en la que se registró a un hombre al observar la final de la Supercopa Uruguaya de Fútbol 2021, entre Wanderers y Nacional, en el Estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

La misma proyectó un ingreso de 20 millones de dólares al país y, por eso, resaltó la importancia de los tres eventos de fútbol que se esperan en Uruguay: La Copa Sudamericana y la Libertadores, masculina y femenina.

Cosse aseguró que la ciudad está preparada para recibir a los 100.000 brasileños que se estima que ingresen tras los torneos. Para ello, contarán con operativos de limpieza y movilidad, además de refuerzos policiales por parte del Ministerio del Interior.

Agregó que, desde la Intendencia, se hará una fuerte difusión de los espacios gastronómicos para darle “un alivio para mucha gente y también un aire de esperanza para seguir andando”.

