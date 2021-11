La dictadura cubana amenazó con encarcelar al opositor Yunior García si decide marchar en apoyo a los presos políticos

El principal impulsor de la marcha cívica opositora en Cuba del lunes 15 de noviembre, Yunior García Aguilera (EFE/Yander Zamora/Archivo)

Yunior García, líder de la manifestación convocada para el 15 noviembre, denunció que agentes de la Seguridad del Estado cubano le advirtieron que lo detendrán si intenta marchar en solitario el domingo, como lo tiene previsto.

“Me dijeron que no me van a permitir marchar, incluso me dijeron la cárcel a la que me van a llevar”, dijo Yunior García a la agencia de noticias AFP, al aclarar que su decisión de salir a manifestarse se mantiene.

“No hay nada que me prohíba hacer esa marcha el domingo, nada absolutamente, por lo tanto no me voy a esconder”, añadió.

García, un dramaturgo de 39 años y fundador del grupo Archipiélago convocante de la protesta del 15 de noviembre, detalló que fue trasladado a “uno de los lugares a donde suelen interrogar a la gente” para ser advertido por un oficial de la Seguridad del Estado, en presencia de una psicóloga.

El jueves pasado anunció su intención de realizar una marcha solitaria el domingo 14 por la céntrica calle 23 de La Habana, para minimizar riesgos y evitar que otras personas salgan lastimadas. La marcha demanda la liberación de los presos políticos.

Yunior García en su casa en La Habana (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Decidió adelantarla porque teme que las fuerzas de seguridad se movilicen para agredir el lunes a manifestantes o infiltren personas en las marchas para generar violencia.

Sin embargo, los integrantes del grupo de reflexión política Archipiélago, que agrupa a unas 30.000 personas dentro y fuera de Cuba, mantuvieron su determinación de manifestarse el lunes en La Habana y en otras seis provincias del país.

Este desafío ocurre pese que el régimen prohibió en octubre esta protesta y advirtió a los organizadores de consecuencias penales.

Las autoridades, que consideran esta manifestación una provocación porque creen que busca un cambio de régimen, han dicho que sus organizadores están dirigidos y financiados desde Washington. Ellos lo rechazan categóricamente.

Esta nueva convocatoria surge después de las históricas manifestaciones que estallaron el 11 de julio al grito de “Libertad” y “Tenemos hambre”, que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.175 detenidos, de los cuales 612 siguen en prisión, según la ONG de derechos humanos Cubalex.

El disidente cubano Guillermo Fariñas en una fotografía de archivo (EFE/THAIS LLORCA)

La dictadura cubana detuvo nuevamente al opositor Guillermo Fariñas

El disidente cubano Guillermo Fariñas fue detenido el viernes en Santa Clara, tres días antes de la manifestación opositora prohibida por las autoridades de la dictadura cubana, dijo su madre a la AFP.

“Lo arrestaron hoy (viernes), se lo llevaron alrededor de las 2:10 pm”, dijo Alicia Hernández por teléfono, y agregó que su hijo de 59 años está siendo tratado con antibióticos por una infección del tracto urinario.

“Llegaron una ambulancia y dos patrullas policiales y lo llevaron al hospital Arnaldo Milian Castro”, agregó. “Me dijeron que mañana (sábado) lo visitará un fiscal para acusarlo, pero no sabemos para qué”.

Guillermo Fariñas, de 59 años, Premio Sajarov a la Libertad de Pensamiento del Parlamento Europeo 2010, realizó 23 huelgas de hambre durante la década de 2000 para protestar contra el régimen, lo que debilitó significativamente su salud. A principios de noviembre fue liberado tras una detención temporal por parte de los cuerpos de seguridad del régimen.

Psicólogo de formación, periodista independiente y activista de derechos humanos, se integró a la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), la organización opositora más activa, liderada por José Daniel Ferrer, actualmente preso.

