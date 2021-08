Grave denuncia del embajador de Ecuador en España: aseguró que se hicieron pagos millonarios a empresas vinculadas a Podemos

Pascual del Cioppo

El flamante embajador de Ecuador en España, Pascual Del Cioppo, nombrado por el presidente Guillermo Lasso, denunció que en la Embajada se hicieron pagos millonarios para favorecer a empresas vinculadas a líderes del partido español de izquierda Podemos, cuyo líder es Pablo Iglesias.

Según publicó el periódico El Comercio, Del Cioppo narró que solicitó, por orden de Lasso, que se suspenda “de inmediato” la vigencia de los contratos cuyos recursos económicos iban a esa organización política española.

“El presidente ordenó, de inmediato, que se suspenda la vigencia de esos contratos, que se pare y no se siga pagando las cuotas del mes de junio incluso, ni del mes de julio”, explicó en una entrevista. Sin embargo, de acuerdo al diario citado, no especificó cuál es el periodo de contratación.

El embajador mencionó a Irene Montero, ministra de Igualdad de España y esposa del líder de Podemos, Pablo Iglesias; y a Rafael Mayoral, diputado de Podemos desde 2015; y explicó que el caso denunciado trata de supuestos pagos a empresas vinculadas a estos dos políticos.

La ministra de Igualdad, Irene Montero (EUROPA PRESS/R. Rubio)

En concreto, siguiendo a El Comercio, los dos estarían al frente de empresas relacionadas con supuestas defensas legales de ecuatorianos y pagadas por el Gobierno de Ecuador, pero que no se ejecutaron.

Preguntado sobre cuánto dinero se destinó para todo esto, Del Cioppo dijo que el pago anual era de 1,2 millones de euros por año (casi 1,5 millones de dólares).

“Pero ahí no viene el tema, el tema es algo peor, es que era para asesorar a ecuatorianos para que no exista el desahucio por falta de pago de hipoteca… Es que la Ley española, precisamente hace un tiempo atrás cuando hubo la crisis, impidió ya que exista el desahucio, entonces no sé qué defendían”, cuestionó el diplomático.

Estos dichos ya generaron repercusiones en España. Víctor González, vicepresidente primero y diputado del partido Vox, pidió la comparecencia de Montero y Mayoral.

“Preguntaremos al gobierno y actuaremos. El pueblo de Ecuador tiene derecho a saber qué se hizo con su dinero y los españoles a que se depuren las responsabilidades políticas y judiciales oportunas”, manifestó.

