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Infraestructura sustentable genera empleos y fortalece servicios estratégicos en México

Las operaciones respaldan a 135 concesionarios y generan más de tres mil empleos directos

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La infraestructura sustentable se ha convertido en un componente relevante para el desarrollo económico y la prestación de servicios estratégicos en México. Además de incorporar criterios orientados al cuidado del medio ambiente, este modelo busca generar empleos, ampliar la conectividad y atender necesidades sociales mediante proyectos vinculados con la tecnología, la movilidad y la salud.

En este escenario opera GBIC, conglomerado encabezado por Víctor Alonzo Chávez Vega que reúne empresas dedicadas a la construcción, las telecomunicaciones, la energía, la seguridad, los servicios aéreos y la atención médica.

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Según datos difundidos por la propia compañía, el grupo respalda a 135 concesionarios de telecomunicaciones mediante financiamiento especializado y genera más de tres mil empleos directos. Estas cifras corresponden a información empresarial y permiten dimensionar el alcance reportado de sus operaciones en distintos sectores estratégicos.

Telecomunicaciones, movilidad y tecnología, entre los sectores prioritarios

Uno de los principales componentes es el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. Sus activos y proyectos contemplan fibra óptica e infraestructura aérea, elementos necesarios para ampliar la conectividad y facilitar el acceso a servicios digitales en diferentes regiones.

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Edificio moderno de GBIC con paneles solares en el techo, rodeado de aceras, personas, autos estacionados con cargadores eléctricos y edificios urbanos.
La infraestructura sustentable integra construcción, conectividad, movilidad y generación de empleos, con proyectos orientados a fortalecer servicios estratégicos en México

El conglomerado también participa en proyectos de movilidad, los cuales forman parte de una visión de infraestructura orientada a mejorar la operación de servicios y fortalecer la actividad económica. La integración de tecnología en estas áreas permite articular distintas actividades productivas y responder a las necesidades de un mercado cada vez más conectado.

Otro de sus campos de operación es el comercio internacional. En este rubro, GBIC utiliza herramientas tecnológicas con el propósito de promover exportaciones y facilitar el acceso de productos y servicios a mercados globales. Este planteamiento busca combinar infraestructura, innovación y capacidad logística para ampliar las posibilidades de crecimiento de las empresas vinculadas con el conglomerado.

Atención médica y apoyo logístico durante contingencias

La visión de infraestructura sustentable promovida por el grupo también contempla acciones con carácter de bienestar social. Dentro de sus proyectos se encuentra la cobertura de atención médica ante emergencias, acompañada por apoyo logístico durante contingencias.

Esta área busca poner la infraestructura y la capacidad operativa del conglomerado al servicio de la población cuando se presentan situaciones que requieren una respuesta inmediata. La incorporación de servicios aéreos, médicos y logísticos permite ampliar el alcance de las acciones y coordinar recursos en escenarios de emergencia.

El enfoque planteado por GBIC considera que los proyectos de infraestructura no deben limitarse a la construcción de activos físicos, sino que también pueden contribuir al bienestar colectivo. Bajo esta perspectiva, la sustentabilidad incluye tanto el cuidado ambiental como el impacto laboral, económico y social de las operaciones.

La infraestructura sustentable combina proyectos de construcción, telecomunicaciones y movilidad con la generación de empleos y el fortalecimiento de servicios estratégicos en México
La infraestructura sustentable combina proyectos de construcción, telecomunicaciones y movilidad con la generación de empleos y el fortalecimiento de servicios estratégicos en México

Una estrategia de crecimiento integral

Víctor Alonzo Chávez Vega, empresario de 34 años y originario de una familia de Michoacán, ha consolidado el conglomerado con la filosofía de que los resultados sean el principal respaldo de su trabajo.

Como presidente de GBIC, Chávez Vega representa a una nueva generación de empresarios de la construcción que buscan incorporar una visión sustentable al desarrollo de la infraestructura nacional. Su estrategia se apoya en la diversificación de actividades y en la participación de empresas especializadas en sectores considerados prioritarios.

El modelo del conglomerado combina generación de empleo, financiamiento para concesionarios, conectividad, movilidad, comercio internacional y atención a emergencias. Con esta integración, GBIC plantea que una infraestructura sólida y sustentable puede convertirse tanto en una herramienta de bienestar social como en una oportunidad de crecimiento para México dentro del mercado global.

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