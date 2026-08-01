El presidente electo Abelardo de la Espriella rechazó el atentado en Cúcuta que dejó varios policías heridos: “Todo el peso de la ley”

El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella rechazó el atentado contra la fuerza pública en Cúcuta en la madrugada del 1 de agosto - crédito @laopinion_col/X / TikTok

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Una serie de explosiones sacudió Cúcuta en la madrugada del sábado 1 de agosto, en inmediaciones del Comando de Policía de Norte de Santander, y el presidente electo Abelardo de la Espriella no dudó en pronunciarse ante este nuevo hehco de violencia que sacude al país.

En su cuenta de X afirmó que “condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional” tras el ataque atribuido a la detonación de al menos dos camiones cargados con explosivos.

El atentado dejó al menos 11 personas lesionadas: ocho uniformados de la Policía Nacional y tres civiles, que fueron trasladados a centros asistenciales.

Los hechos ocurrieron hacia las 3:30 a. m., cuando la explosión de un carrobomba activó las alarmas en la capital de Norte de Santander. Después de la primera detonación se reportaron nuevas descargas explosivas y ráfagas con cilindros bomba en las cercanías de la Central de Abastos, una de las zonas comerciales más transitadas.

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Una serie de explosiones sacudió Cúcuta en la madrugada del sábado 1 de agosto, en inmediaciones del Comando de Policía de Norte de Santander, y el presidente electo Abelardo de la Espriella no dudó en pronunciarse ante este nuevo hecho de violencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su mensaje en redes sociales, De la Espriella agregó: “Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia”. También sostuvo que “los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley”.

En el recuento de lo ocurrido, se escucharon al menos ocho explosiones. La más potente se registró frente a la sede del Banco BBVA, cerca del comando policial.

El partido Centro Democrático también se pronunció: “Rechazamos con firmeza el atentado con carro bomba contra el comando de Policía de Cúcuta, que dejó al menos 10 heridos, siete de ellos miembros de la Policía Nacional”. En la misma declaración, señaló que la fuerza pública “una vez más es blanco de los grupos armados a los que el Gobierno Petro les dio alas para fortalecerse, haciéndonos retroceder a épocas que ya habíamos superado”.

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El Centro Democrático rechazó atentado contra policías en Cúcuta en la madrugada del 1 de agosto - crédito @CeDemocratico/X

Las explosiones frente al Comando de Policía de Norte de Santander dejaron una secuencia de imágenes que se han vuelto pieza clave para las autoridades. Los registros de celulares muestran el momento exacto en que dos detonaciones consecutivas iluminan la noche y desencadenan escenas de confusión entre vecinos y transeúntes.

De acuerdo con los reportes oficiales, la principal hipótesis apunta al abandono intencional de un camión cargado con explosivos frente a la sede policial. La detonación afectó tanto a civiles como a uniformados, obligando al cierre inmediato de la Central de Abastos (Cenabastos) y al despliegue de unidades antiexplosivos que inspeccionaron la zona para descartar otros artefactos.

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Las autoridades informaron que entre los once heridos se cuentan ocho policías y tres civiles. Una vendedora ambulante de tintos resultó gravemente lesionada por la onda expansiva mientras iba camino a su jornada laboral. El parte médico más reciente indica que su estado sigue siendo delicado.

Las imágenes grabadas por un ciudadano muestran la fuerza de la detonación y el impacto de la onda expansiva, que alcanzó a la persona que filmaba a varios kilómetros del lugar - crédito Colombia Oscura / X

Durante la emergencia, ambulancias y patrullas de la Policía Nacional llegaron rápidamente al lugar. Los videos difundidos muestran cómo las llamas consumen los restos de vehículos y una columna de humo cubre el sector, mientras los habitantes buscan refugio o se alejan del peligro.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, repudió el ataque y expresó: “He solicitado al Gobierno nacional el refuerzo inmediato de las operaciones de la Fuerza Pública y la adopción de medidas eficaces para contener la violencia en la región”. Villamizar también mostró su solidaridad con los uniformados heridos y pidió que las investigaciones avancen con celeridad.

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Por su parte, George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana, transmitió el sentir del gobierno departamental: “Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los 11 heridos, entre ellos 8 integrantes de la fuerza pública y 3 civiles, que dejó esta acción violenta. Nos solidarizamos con la policía de Norte de Santander por este hecho tan lamentable que sucedió en horas de la madrugada”, afirmó.

También anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información relevante sobre los responsables: “La Gobernación de Norte de Santander rechaza este acto y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de estos hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado”, puntualizó Quintero.

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El secretario de Seguridad Ciudadana, George Quintero, expresó solidaridad con los once heridos y comunicó que se entregarán hasta 100 millones de pesos a quienes aporten datos que permitan esclarecer el atentado ocurrido en la madrugada del sábado - crédito Gobernación de Norte de Santander

Los residentes relataron que la onda expansiva se sintió en varios barrios, causando daños materiales en viviendas y comercios cercanos. “La fuerza de la detonación provocó la ruptura de vidrios y afectaciones en edificaciones aledañas”, se consignó en los partes oficiales.

Las imágenes tomadas por vecinos han sido fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos. “Una filmación ciudadana registra el doble estallido en la madrugada del sábado y evidencia cómo la onda expansiva llegó hasta el punto desde donde se realizaba la grabación, lejos del epicentro”, consignaron los reportes difundidos en redes sociales.

En uno de los videos más difundidos, se aprecia una potente explosión seguida de otra, y se observa cómo la onda expansiva alcanza a la persona que graba, a pesar de encontrarse a varios kilómetros del lugar. Las autoridades utilizan estos registros como evidencia para identificar responsables y esclarecer el método empleado en el ataque.

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