Las claves del protocolo que seguirá Chile para vacunar desde la semana próxima con una tercera dosis a los mayores de 55 años

Una enfermera le administra una vacuna contra la covid-19 a un adulto mayor en un centro de vacunación masivo localizado en la comuna de La Florida, en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Autoridades sanitarias de Chile informaron en las últimas horas que desde el próximo miércoles 11 de agosto se iniciará la vacunación de la tercera dosis de refuerzo en contra del coronavirus para los inoculados mayores de 55 años de edad en el país.

Así fue comunicado por el propio Presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien sostuvo que tras una serie de estudios y opiniones de expertos, se decidió recurrir a un esfuerzo heterólogo. Esto quiere decir que se combinarán diferentes tipos de vacunas en contra del Covid-19 para distintos grupos de edad.

Es decir, el Gobierno chileno usará un esquema mixto de refuerzo con vacunas tipo Pfizer, AstraZeneca y Sinovac para elevar la respuesta inmune de los inoculados.

El presidente Piñera precisó que la decisión se basó en buena parte tras conocer los primeros avances de un estudio que se realiza en la Posta Central, ubicada en Santiago. Allí el esquema mixto estuvo bajo prueba, y tras los resultados positivos, se decidió por éste.

“Considerando la evolución en el tiempo de la efectividad de las vacunas y el riesgo que significa la variante Delta, y después de recibir recomendaciones de los más calificados expertos hemos decidido iniciar un reforzamiento de la vacunación”, explicó el jefe de Estado.

Además, se explicó que apelar a este esquema triple ayudará a no ceñirse a un único proveedor y ampliará también las posibilidades de contrato para asegurar las dosis requeridas para esta nueva etapa vacunatoria.

“Durante las últimas semanas hemos trabajado arduamente para ampliar los acuerdos y contratos que garantizan el suministro de vacunas con los distintos laboratorios del mundo para asegurar todas las dosis necesarias no solo para el proceso de reforzamiento sino que también para continuar vacunando a los adolescentes e iniciar el proceso de inmunización de los niños”, dijo Piñera.

Cuándo comienza y a quiénes beneficia

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Desde el 11 de agosto comenzará la aplicación de la tercera dosis para personas mayores de 85 años que ya tienen dos dosis de Sinovac y que fueron aplicadas entre el 1 y el 14 de marzo. El calendario será por edad y por ahora considera solo hasta los mayores de 55 inmunizados con CoronaVac.

Este grupo será inoculado con la vacuna AstraZeneca mientras que las personas inmunocomprometidas desde los 16 años y que tengan su esquema vacunatorio completo hasta el 31 de mayo serán inoculados con Pfizer.

En tanto, el jueves 12 de agosto será el turno de vacunación para las personas de 82 y 85 años, mientras que el viernes 13 agosto se tendrán que inocular con su tercera dosis los individuos entre 79 y 81 años de edad.

El calendario continuará a la semana siguiente del 16 al viernes 20 de agosto con la vacunación de los adultos mayores de entre 78 años y los 55 años. De esta forma, se espera vacunar a cerca de 2 millones de personas de 55 o más años con dosis de refuerzo durante los primeros días del plan.

Llamado a los rezagados y nuevas vacunas

Durante el reporte diario de la pandemia de este jueves, el Mandatario instó una vez más al cerca de un millón de personas que aún no se inoculan contra el COVID-19 a sumarse a la campaña de inmunización masiva.

“Llamo encarecidamente a los rezagados a vacunarse lo antes posible, y no seguir poniendo en riesgo no solo su propia salud, sino también la salud de sus familiares, compañeros de trabajo y miembros de su comunidad. Después de todo, nadie estará verdaderamente a salvo, mientras no estemos todos a salvo”, sostuvo el Jefe de Estado.

Por otra parte, el Ministro de Salud, Enrique Paris, destacó también que se espera que en los próximos días sigan llegando vacunas al país. Por esto, es que detalló que a partir del 22 de julio llegarán al país 6.024.700 dosis de vacunas contra el COVID-19.

Hasta este jueves 5 de agosto Chile contabilizó 13.352.574 personas vacunadas con su primera dosis, lo que representa el 87,84% de la población objetivo. Mientras que 12.206.947 habitantes ya han completado su proceso de inoculación con ambas dosis.

