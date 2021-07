Chile permitirá a sus ciudadanos y residentes extranjeros con el esquema de vacunación completo entrar y salir del país sin restricciones

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer se prepara para registrarse en el Aeropuerto Internacional de Santiago, Chile, 23 de noviembre de 2020. REUTERS/Ivan Alvarado

Chile continúa con su proceso de reapertura en tras las restricciones por la pandemia de coronavirus. Las autoridades sanitarias decidieron la apertura de fronteras para chilenos y extranjeros residentes que estén vacunados y, con su Pase de Movilidad al día, realicen viajes al extranjero.

Así fue informado durante las últimas horas por las autoridades chilenas, quienes presentaron el “Plan Fronteras Protegidas”, recalcando que la medida de los viajes estará disponible desde este lunes 26 de julio. Esto regirá para los ciudadanos chilenos y extranjeros residentes con su esquema de vacunación completo, y exclusivamente por medio del aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en Santiago.

Recordemos que en las últimas dos semanas, Chile ha iniciado un proceso de reapetura debido a la baja de los contagios registrados, y por el avance vacunatorio en el país, el cual alcanzó los 13 millones de vacunados con su primera dosis, mientras que quienes están con su esquema completo son alrededor de 11,9 millones.

El proceso de reapertura chileno alcanzó el desconfinamiento del 90% de la población nacional. Incluso la Región Metropolitana, con 7 millones de habitantes aproximados, avanzó a Fase 3 de plan sanitario Paso a Paso. Lo anterior provocó que esta zona, que fue fuertemente golpeada por el coronavirus hace unas pocas semanas atrás, hoy viva momentos de mayor libertad.

Volviendo a los viajes al extranjero, estos estarán permitidos para las personas chilenas y extranjeras residentes en el país, quienes tendrán que tener su esquema vacunatorio completo. En caso que un viajero no cuente con su esquema completo, deberá presentar uno de los permisos disponibles en la plataforma Comisaría Virtual.

Vale recordar también que antes de esta medida anunciada por las autoridades, para salir de Chile solo lo podían realizar los extranjeros no residentes presentando su pasaporte del país de origen, así como también los chilenos y extranjeros residentes sin Pase de Movilidad, presentando un permiso excepcional.

Quiénes podrán ingresar a Chile

FOTO DE ARCHIVO: Una atleta chilena muestra una tarjeta de registro de vacunación en la que se lee "me vacuno" tras recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19). Santiago, Chile. 20 de mayo de 2021 REUTERS/Iván Alvarado

Según las autoridades, podrán ingresar al país los chilenos y extranjeros residentes en Chile. Además podrán ingresar los extranjeros no residentes, siempre y cuando presenten un salvoconducto de su consulado. Para ingresar al país también se puede hacer valer el decreto 102 del Ministerio del Interior.

Las autoridades recalcaron que quien quiera ingresar al país debe considerar de antemano las exigencias de antes, durante y después del viaje. También se debe portar el pasaporte sanitario y un examen PCR con al menos 72 horas de anticipación. Se hará otro más al viajero ingresando al país.

Una vez superado lo anterior, se iniciará el proceso de cuarentena, en donde el viajero tendrá que guardar un estricto confinamiento durante 10 días. Además, habrá un seguimiento a quien ingresa el cual durará 14 días. En caso que se identifiquen casos positivos en estos rastreos, los contagiados y los casos estrechos serán derivados a residencias sanitarias.

Cuarentenas en los hogares

A lo informado por las autoridades se añadió la posibilidad de aislamientos en domicilios particulares para quienes ingresen al país. Para que esto se concrete, el viajero debe contar con su Pase de Movilidad al día, o bien en los casos cuando las familias viajen con menores de edad, el confinamiento será de 10 días e incluirá a todos los cohabitantes que se encuentren en el domicilio declarado en el pasaporte sanitario. Es decir, nadie puede salir ni entrar en ese periodo.

Además, quienes ingresen y recurran a su domicilio particular, lo deben hacer en un transporte privado, en un plazo máximo de 5 horas después de su arribo. En tanto, los viajeros que no posean su Pase de Movilidad y para quienes no pueden llegar en 5 horas a su hogar, tendrán que realizar su aislamiento en un hotel de tránsito. El costo de esto último será responsabilidad del viajero.

Finalmente, las autoridades recalcaron que las fiscalizaciones serán en todo momento para que el aislamiento se cumpla. En caso que se identifique algo indebido, las sanciones serán sumarios sanitarios y multas hasta 1.000 UTM (USD 65.648).

