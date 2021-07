La CIDH condenó la detención del opositor nicaragüense José Antonio Peraza

El opositor José Antonio Peraza Collado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes el arresto del político opositor José Antonio Peraza Collado y urgió a la dictadura de Nicaragua a “liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente” en ese país.

La CIDH y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) se pronunciaron sobre la detención, la noche del lunes, de Peraza, quien es integrante del Consejo Político del movimiento opositor Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

El organismo interamericano, basado en Washington, urgió al “Estado de Nicaragua a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos de las y los nicaragüenses”, según un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Con el arresto de Peraza, quien fue acusado por la Policía de Nicaragua del presunto delito de “traición a la patria”, ascendieron a 29 las personas detenidas en los últimos dos meses en el país centroamericano.

Nicaragua celebrará elecciones generales del 7 de noviembre, en las que el presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, buscará una nueva reelección.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega

Peraza, politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, fue director del organismo cívico Movimiento por Nicaragua y estuvo detenido en octubre de 2018, cuando junto a un grupo de opositores pretendía protestar en Managua contra el Gobierno de Ortega.

Además, es coautor de los libros “El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?” y “Nicaragua, el cambio azul y blanco”.

La Policía Nacional de Nicaragua, dirigida por Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, ha arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que también están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

Además, a dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, un periodista, un comentarista, dos ex trabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

La UNAB indicó que, de los 29 detenidos, nueve pertenecen a esa organización política, incluido Peraza.

Los organismos Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Fundación Konrad Adenauer Costa Rica condenaron, por separado, la detención “arbitraria” del politólogo opositor y exigieron su “inmediata” liberación.

En un audio grabado ante de su arresto, Peraza dijo: “Estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua. No nos asusta la dictadura (de Ortega). Sabemos que vive sus últimos momentos (...). Esta dictadura está llegando a su fin (...). La noche oscura pronto terminará”.

(Con información de EFE)

SEGUIR LEYENDO: