El régimen de Nicaragua detuvo a otro dirigente opositor: ya son 29 en los últimos dos meses

José Antonio Pereza (Cortesía La Prensa/ Nicaragua)

El político opositor José Antonio Peraza Collado fue detenido la noche del lunes acusado por la Policía de Nicaragua por el presunto delito de “traición a la patria”, informó este martes la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), a la que pertenece.

Peraza, politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, se convierte en la 29° persona en ser arrestada en los últimos dos meses, con miras a las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que el presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, buscará una nueva reelección.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, ha arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que también están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

Daniel Ortega waves to supporters as he arrives to the Plaza de la Revolucion to deliver a speech to mark the 42nd anniversary of the Sandinista Revolution, in Managua, Nicaragua July 19, 2021. REUTERS/Maynor Valenzuela NO RESALES. NO ARCHIVES

Además, a dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, un periodista, un comentarista, dos ex trabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

En una declaración, la Policía explicó que basa su acusación contra Peraza citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.

La UNAB indicó, por su lado, que de los 29 detenidos, nueve pertenecen a esa organización política, incluido Peraza, que es miembro de su Consejo Político. “Desde la Unidad Nacional denunciamos de forma contundente ante la comunidad internacional este nuevo atropello a las libertades ciudadanas”, señaló.

Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga Blandon y Juan Sebastián Chamorro, algunos de los opositores detenidos

“El régimen está derrotado y sabe que le llegó la hora. Teme ir a un proceso electoral libre, transparente y observado”, continuó.

Los organismos Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Fundación Konrad Adenauer Costa Rica condenaron, por separado, la detención “arbitraria” del politólogo opositor y exigieron su “inmediata” liberación.

En un audio grabado ante de su arresto, Peraza dijo: “Estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua. No nos asusta la dictadura (de Ortega). Sabemos que vive sus últimos momentos (...). Esta dictadura está llegando a su fin (...). La noche oscura pronto terminará”.

En la imagen, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo (Foto: EFE)

Peraza, que fue director del organismo cívico Movimiento por Nicaragua, estuvo detenido en octubre de 2018 cuando junto a un grupo de opositores pretendía protestar en Managua contra el Gobierno de Ortega.

Las detenciones de líderes opositores se producen de cara a los comicios generales del próximo 7 de noviembre en los que Ortega, un ex guerrillero sandinista que retornó al poder en 2007 y que desde 2017 gobierna junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscará extender su mandato por cinco años más.

El mandatario, próximo a cumplir 76 años y que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos y los ha tildado de “criminales”.

Investigarán a esposas de opositores detenidos

En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

El Ministerio Público de Nicaragua informó este martes que inició una investigación contra Berta Valle y Victoria Cárdenas, las esposas de dos de los siete aspirantes presidenciales nicaragüenses detenidos, por presuntamente atentar “contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense”.

“La semana pasada Berta Adelma Valle Otero y Victoria Eugenia Cárdenas Lacayo sostuvieron varias reuniones con senadores, congresistas y otros funcionarios del Gobierno de Estados Unidos; reuniones en las que solicitaron utilizar mecanismos de presión en contra de Nicaragua”, indicó la Fiscalía, en una declaración.

Por tal razón, la Policía Nacional realizó investigación, y el Ministerio Público, habiendo hecho el debido análisis, presentará acusación, “ya que tales acciones se consideran violatorias al ordenamiento jurídico interno”, continuó.

Según el Ministerio Publico, “existen claros indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y el Código Penal.

“Han realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua y públicamente han solicitado en distintos foros internacionales la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidiendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del Estado de Nicaragua, sus instituciones y ciudadanos”, sostuvo.

Esa polémica ley, promovida por el Ejecutivo y aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado, cataloga los “traidores a la patria” y los inhabilita a optar a cargos públicos.

(Con información de EFE)

