La OEA condenó el “atroz crimen” de Jovenel Moise y expresó su apoyo a la democracia en Haití

La Organización de Estados Americanos (OEA) declaró este miércoles su apoyo a la democracia en Haití al condenar enérgicamente el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise.

El Consejo Permanente de la OEA, que reúne a los 34 miembros activos de la organización, aprobó por aclamación una declaración de repudio del “vil ataque” con armas de fuego ocurrido esta madrugada en la residencia privada del mandatario en Puerto Príncipe, en el que la primera dama, Martine Moise, resultó gravemente herida.

El texto, presentado por la delegación de Haití ante la OEA, señala la “más vehemente condena al atroz crimen” y hace “un urgente llamado a una rápida investigación internacional” para llevar ante la justicia a sus autores.

El Consejo Permanente de la OEA, convocado en sesión extraordinaria, expresó “su enfático rechazo a toda forma de violencia e intolerancia”, así como “su constante apoyo al diálogo entre los partidos políticos, el respeto de la Constitución de la República de Haití y a las instituciones democráticas del Estado”.

“Nuestra OEA hoy está de duelo”, dijo el secretario general del organismo, Luis Almagro. “Y a su vez está más determinada que nunca a seguir trabajando por la causa haitiana. La estabilidad institucional de Haití debe ser el centro de nuestras preocupaciones”, agregó.

El diplomático uruguayo llamó al primer ministro haitiano interino, Claude Joseph, a “aferrarse a la institucionalidad y apoyar a que el diálogo político maduro y sosegado asegure el cumplimiento del calendario electoral anunciado hace pocos días”.

En ese mismo sentido se pronunció en particular el representante de Estados Unidos, Bradley Freden: “Esta es la única forma de avanzar”.

En sus mensajes de condolencia y rechazo a lo que describieron como un acto “cobarde”, “odioso” y “sin sentido”, uno tras otro los representantes de los distintos países desearon una pronta recuperación a la primera dama, cuyo estado es “estable pero crítico”, según indicó el embajador de Haití en Washington, Bocchit Edmond, quien más temprano denunció que quienes asesinaron al presidente Moise eran mercenarios “profesionales” que se hicieron pasar por agentes de Estados Unidos y posiblemente ya hayan escapado del país.

“Fue un ataque bien planificado y eran profesionales”, comentó el embajador a periodistas. “Tenemos un video y creemos que eran mercenarios”.

Los asesinos se presentaron en la residencia del mandatario haitiano como agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), pero su comportamiento no era acorde con el de miembros de la agencia estadounidense, añadió Edmond.

El embajador explicó que se estaba realizando una investigación sobre el paradero, las motivaciones y los orígenes de los asesinos, que, según indicó, se hablaban entre ellos en español. Añadió que es posible que hayan abandonado el país, probablemente a la vecina República Dominicana.

Jovenel Moise junto a su esposa, Martine Moise (Foto: REUTERS/Jeanty Junior Augustin)

“No sabemos si se fueron (...) Si no están en el país en este momento, solo hay una forma de salir y es a través de las fronteras porque no hay aviones”, apuntó.

Detalló, además, que las autoridades de aviación civil habrían detectado un avión privado, pero que el movimiento a través de la frontera podría haber pasado desapercibido.

En su intervención en el Consejo Permanente de la OEA, Edmond aseguró que la situación de seguridad en su país “está ahora bajo control”: “La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití velan por la seguridad. Se han tomado medidas para garantizar la continuidad del Estado”. Confirmó, asimismo, que se ha declarado el estado de sitio “en toda la extensión del territorio” haitiano durante 15 días.

“Hace más de un siglo que a pesar de los problemas políticos y de la inestabilidad crónica de mi país no habíamos vivido una experiencia de este tipo”, lamentó el embajador haitiano ante la OEA.

