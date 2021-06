La hija de Evo Morales se vacunó contra el COVID-19 sin estar habilitada por el rango de edad

Evaliz Morales

Evaliz Morales Alvarado, hija del ex presidente bolivano Evo Morales, se vacunó contra el COVID-19 sin estar entre las categorías habilitadas de la campaña de inmunización, según indica la ficha de registro del Ministerio de Salud local.

La información había circulado en redes sociales y fue confirmada este domingo por dos medios especializados en la verificación de datos, Bolivia Verifica y Chequea Bolivia, que compartieron los datos registrados oficialmente.

Según la ficha, Morales Alvarado, de 26 años, recibió la primera dosis de Sputnik V en La Paz el 24 de mayo, cuando la inmunización estaba habilitada para mayores de 50.

Ficha de vacunación de Evaliz Morales (imagen del Ministerio de Salud)

“El código QR que aparece en el carnet de vacunación deriva directamente al portal del SUS del Ministerio de Salud. Allí se muestran los datos de Evaliz, los cuales coinciden con la información pública conocida: nombre completo, fecha de nacimiento y número de carnet de identidad”, reportó Bolivia Verifica en su portal.

Se prevé que las personas de entre 18 y 29 años podrían vacunarse en agosto. Pero para esa fecha, Morales Alvarado estaría recibiendo su segunda dosis (bajo un esquema diferido para ampliar el número de personas protegidas con una aplicación), ya que la cartilla la cita para el 22 de ese mes.

La hija del ex mandatario es funcionaria, ya que trabaja actualmente en la Procuraduría General del Estado, pero no en un área que la justifique como personal de primera línea.

Por el momento, Morales no ha aclarado las versiones. En sus redes sociales, donde no es muy activa, los últimos mensajes no hacen referencia a la campaña de vacunación.

Bolivia supera actualmente los 70 mil casos activos de COVID, en medio de una persistente tercera ola de contagios que todavía no cesa en el país.

Las proyecciones del Ministerio de Salud para los siguientes días han establecido de que el departamento de La Paz presentará una incidencia alta de contagios, del mismo modo Santa Cruz aunque con una elevación no muy persistente, mientras que se espera que Cochabamba entre en una meseta.

Desde finales de enero, casi 3 millones de vacunas han llegado al país, incluidas las dotaciones de Sinopharm y Pfizer que se aplican en el plan nacional de vacunación estatal.

Se han aplicado hasta este fin de semana 1,5 millones de primeras dosis y 500 mil de la segunda que se prevé lleguen unas 7,5 millones de personas que forman parte de la “población vacunable” entre una población que supera los 11 millones de habitantes.

En la cuarta semana de este mes se espera también la llegada de 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm junto a otros insumos médicos entre medicamentos y pruebas de detección de la COVID-19.

(Con información de EFE)

