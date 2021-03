El ministro de Salud de Chile dijo que el 80 por ciento de la población estará vacunada para fines de junio

El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, contó detalles del exitoso plan de vacunación de su país (EFE)

El ministro de Salud de Chile, Enrique París, enumeró las claves para que su país se coloque entre los más eficientes en el proceso de vacunación contra el coronavirus a nivel mundial y reveló que ayer jueves el sistema alcanzó un récord al inocular a 412 mil personas en apenas 24 horas. Pediatra, intensivista y fundador del Centro de Formación Toxicológica de la Universidad Católica, expresó que la administración comenzó a prepararse para la exitosa campaña “en mayo de 2020 cuando el ministro era Jaime Mañalich” y todavía no había desarrollos avanzados en ningún país del mundo.

“Las conversaciones con las empresas extranjeras se iniciaron a través del Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud. Un trabajo tripartito y el liderazgo del presidente Piñera”, aclaró.

París, de 72 años, resaltó los alcances del reconocido Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI) y al Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) que son los esquemas de trabajo históricos chilenos implementados de forma sistemática a partir de la década del 70. “Funciona como reloj”, indicó el médico, pieza vital del gabinete de Piñera. “El sistema público atiende al 80 por ciento de la población y el privado al 15 por ciento”, enfatizó. “El presidente Piñera tiene la característica de visualizar algunos temas y ver la importancia del tema. Fue él quien inició las primeras conversaciones y lideró este grupo que se encargó de hacer los contactos”, reveló el ministro en diálogo radial con el programa Cada Mañana que conduce el periodista Marcelo Longobardi.

Ayer jueves 11 de marzo -según datos oficiales- Chile inoculó a 381.746 personas con la primera y la segunda dosis del desarrollo de Pfizer y desarrollos chinos. Sin embargo, los datos fueron actualizados luego por el ministro durante la charla con la emisora argentina. En total más de 6 millones de chilenos ya recibieron al menos una inyección que facilitará volver a la normalidad al país latinoamericano, región que está muy por debajo de las inmunizaciones respecto a los países del primer mundo. En ese sentido, la nación austral lidera no sólo el ranking sudamericano sino también los primeros puestos del listado mundial. Israel y Estados Unidos son los otros estados que encabezan los promedios por millón de habitantes.

El presidente chileno, Sebastián Piñera (al centro), con el ministro de Salud, Enrique Paris (a la izquierda), y el exministro de Salud Jaime Mañalich en el Palacio de Gobierno (Reuters)

Consultado respecto a cómo había sido el proceso para conseguir tan rápido las vacunas, París relató que fue el propio presidente quien dio el puntapié inicial para conseguirlas. “Piñera hizo contacto con los empresarios y hasta con el presidente chino (Xi Jinping) para conseguirlo... e hizo su doctorado en los Estados Unidos con algunos de los gerentes de las empresas de las vacunas”, reveló París. “Ayer además batimos un récord porque vacunamos en un día a 412.190 personas, algo extraordinario para el sistema de salud primario. Porque aquí el Ministerio de Salud tiene 26 depósitos y esos depósitos les entregan las vacunas a los municipios. Basamos la atención primaria en la atención municipal. Por tanto los municipios piden al depósito, y estos al laboratorio. Pero para pedirlo tienen que tener a la persona registrada”, narró el ministro.

“Nos han llegado a Chile 10.915.276 vacunas, ya se han usado más de la mitad. De esas 943.800 fueron de Pfizer/BioNTech y 9971476 de Sinovac”, señaló París. El plan original era tener inmunizadas a 5 millones de personas para el 31 de marzo, fundamentalmente adultos mayores y personas con comorbilidad: hipertensos, diabéticos y con cáncer. Sin embargo, el funcionario se mostró optimista en las cifras y cree que ese número se alcanzará la semana próxima de mantenerse este ritmo.

Un trabajador de la salud descarta una jeringa desechable después de administrar una dosis de la vacuna contra la enfermedad del coronavirus CoronaVac de Sinovac en un centro de vacunación en Santiago, Chile, el 26 de febrero de 2021 (Reuters)

“Queremos vacunar a 15 millones de personas que es el 80 por ciento de las personas susceptibles”, remarcó, objetivo que se alcanzaría el 30 de junio. Para ello, Santiago se aseguró 35 millones de dosis y rechazó las acusaciones de “acaparadores”. Es que para contar con la inmunización de la población se requieren de dos inyecciones, lo cual duplica los pedidos. En tal sentido, París también hizo referencia a la “solidaridad” que tienen que tener las grandes potencias y quienes cuentan con cargamentos suficientes y que de hecho su país ya lo ha hecho: “Hemos entregado vacunas a Ecuador y Paraguay para los médicos y médicas de la primera línea. Las hemos donado de manera humanitaria y si nos sobran lo seguiremos haciendo, pero de momento no nos sobran”.

El ministro de Salud chileno también fue consultado respecto a la posibilidad de que turistas argentinos o de otras partes de la región se acerquen al país para ser inoculados. París negó enfáticamente que esto pudiera realizarse y fue él mismo quien prohibió esta posibilidad. “Tuvimos que emitir una resolución debido a que se ofrecía el turismo-vacuna. Si una persona viene a vivir a Chile y tiene sus papeles de forma legal, como inmigrante tiene sus derechos. Pero venir por un día como un viaje de turismo, eso no lo queremos y no lo vamos a facilitar. Sin embargo, con Argentina tenemos una gratitud enorme y si en algún momento podemos cooperar lo haremos. No permitiremos que lucren con esto”, enfatizó.

“Aquí nadie se ha saltado la fila”, también indicó París cuando se le preguntó si había existido un vacunatorio vip que permitiera el adelantamiento de personalidades conocidas o cercanas al gobierno para ser inmunizada, como ocurrió en otros países de la región como Ecuador, Perú y Argentina.

